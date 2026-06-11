Trực tiếp bóng đá Nam Định - Công an TP.HCM: Nỗ lực bất thành (Hết giờ)

Cúp quốc gia Việt Nam | 18h, 11/6 | SVĐ Thiên Trường Nam Định 2 - 4 Công an TP.HCM (H1: 0-4) Thông tin trước trận Nam Định vs Công an TP.HCM Công an TP.HCM Điểm Nguyên Mạnh Kevin Pham Ba Tuấn Dương Lucas Romulo A Mít Văn Đạt Caio Cesar Văn Vũ Xuân Son Ti Phông Điểm Lê Giang Quốc Cường Matheus Gia Bảo Minh Trọng Ngọc Hà Đức Phú Utzig Khoa Ngo Endrick Williams Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định Công an TP.HCM Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Xuân Son 71' Xem video Hoàng Anh 79' Xem video Xem video 18' Utzig Xem video 23' Matheus Xem video 37' Lee Williams Xem video 43' Gia Bảo Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Nam Định giao bóng trước. 3’ Cơ hội của Nam Định Xem video Caio Cesar thực hiện pha cứa lòng bên cánh trái, bóng đi chệch khung thành Công an TP.HCM. 10’ Nam Định tấn công nguy hiểm Xem video Văn Đạt bứt tốc bên cánh trái, tuy nhiên trung vệ Matheus đã theo sát cầu thủ của Nam Định để phá bóng ra biên. 17’ Xuân Son đột phá Xem video Xuân Son đột phá bên cánh trái trước khi căng ngang vào, tuy nhiên Mạch Ngọc Hà lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang. 18’ Vào! Vào! 1-0 cho Công an TP.HCM!! Xem video Lâm Ti Phông chuyền về thiếu quan sát khiến đồng đội lỡ đà. Endrick cướp bóng, tổ chức phản công cho Công an TP.HCM. Tuyển thủ Malaysia chuyền cho Utzig di chuyển vào trong vòng cấm địa trước khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu. 23’ Vào! Vào! 2-0 cho Công an TP.HCM!! Xem video Từ tình huống phạt góc, cầu thủ Công an TP.HCM đánh đầu đưa bóng đến đúng vị trí của Endrick đang đứng trước khung thành. Endrick xoay người dứt điểm, bóng đập trúng đầu gối của Matheus Felipe vào lưới. 28’ Cơ hội của Xuân Son Xem video Từ quả tạt bên cánh trái, Xuân Son băng vào đánh đầu nhưng trung vệ Gia Bảo đã có mặt kịp thời để phá bóng giải nguy. 33’ Xuân Son đột phá Xem video Xuân Son đi bóng và dứt điểm táo bạo, tuy nhiên thủ môn Patrik Le Giang đã đổ người cản phá thành công. 37’ Vào! Vào! 3-0 cho Công an TP.HCM!! Xem video Từ quả tạt bên cánh phải, Lee Williams bật cao đánh đầu tung lưới Nam Định. 43’ Vào! Vào! 4-0 cho Công an TP.HCM! Xem video Từ tình huống phạt góc, Gia Bảo bật cao đánh đầu tung lưới Nam Định. 45’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 4-0 nghiêng về Công an TP.HCM. Hiệp 2 bắt đầu. Hiệp 2 bắt đầu. 50’ Nam Định đá phạt Xem video Nam Định được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Tuy nhiên, hàng thủ Công an TP.HCM đã thi đấu tập trung để giải nguy cho khung thành đội nhà. 63’ Nguyên Mạnh cứu thua Xem video Từ pha căng ngang bên cánh phải, Lee Williams dứt điểm hiểm hóc, tuy nhiên thủ môn Nguyên Mạnh đã phản xạ rất nhanh để đẩy bóng ra biên. 71’ Vào! Vào! Nam Định rút ngắn cách biệt xuống 1-4!! Xem video Từ quả tạt bên cánh trái, Xuân Son khống chế bóng bằng ngực trước khi tung người dứt điểm theo phong cách "xe đạp chổng ngược" tung lưới Công an TP.HCM. 79’ Vào! Vào! Nam Định rút ngắn cách biệt xuống 2-4!! Xem video Xuân Son cướp bóng từ đường chuyền về bất cẩn của Ngọc Long. Dù không thể chiến thắng Patrik Le Giang ở tình huống đối mặt, tiền đạo nhập tịch vẫn kịp lấy lại bóng, trước khi kiến tạo để Lý Công Hoàng Anh ghi bàn rút ngắn cách biệt. 85’ Patrik Le Giang mắc lỗi Xem video Patrik Le Giang liên tiếp băng ra thiếu an toàn từ 2 tình huống tấn công biên của Nam Định, rất may các chân sút chủ nhà không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn. 90’ Trận đấu có 6 phút bù giờ. 90+6’ Hết giờ Tỷ số chung cuộc: Nam Định 2-4 Công an TP.HCM. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Nguyên Mạnh, Kevin Pham Ba, Tuấn Dương, Lucas, Romulo, A Mít, Văn Đạt, Caio Cesar, Văn Vũ, Xuân Son, Ti Phông Lê Giang, Quốc Cường, Matheus, Gia Bảo, Minh Trọng, Ngọc Hà, Đức Phú, Utzig, Khoa Ngo, Endrick, Williams

Nam Định xem Cúp Quốc gia là cứu cánh

Xuân Son đang có phong độ cao

Sau khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 tại V-League với 35 điểm, Nam Định chính thức trở thành cựu vương của giải đấu. Thành tích này gây nhiều thất vọng khi đội bóng thành Nam đã đầu tư rất lớn, đặc biệt ở khâu ngoại binh, nhưng phần lớn các bản hợp đồng ngoại lại không đáp ứng được kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, Cúp Quốc gia trở thành mục tiêu quan trọng nhất của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Chỉ còn cách chức vô địch hai trận đấu, Nam Định quyết tâm giành vé vào chung kết để cứu vãn một mùa giải không như mong đợi và tìm kiếm danh hiệu an ủi.

CA TP.HCM nuôi tham vọng làm nên lịch sử

Xếp trên Nam Định một bậc tại V-League với 36 điểm, CA TP.HCM có thể hài lòng phần nào với kết quả đạt được. Tuy nhiên, đội bóng ngành công an vẫn đặt mục tiêu cao hơn và xem Cúp Quốc gia là cơ hội lớn để khép lại mùa giải bằng một danh hiệu.

Ngay sau trận đấu cuối cùng tại V-League, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đã ra Nam Định chuẩn bị cho trận bán kết. Không chỉ hướng đến tấm vé vào chung kết, CA TP.HCM còn nuôi tham vọng đăng quang để giành danh hiệu đầu tiên kể từ khi mang lại tên gọi CA TP.HCM trên bản đồ bóng đá Việt Nam.