Trực tiếp bóng đá Newcastle - Nottingham Forest: 3 điểm trong tầm tay "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h, 5/10 | St. James' Park Newcastle 0 - 0 Nottingham Forest (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs Nottingham Forest Nottingham Forest Điểm Pope Trippier Schar Burn Hall Guimaraes Tonali Joelinton Murphy Woltemade Gordon Điểm Sels Savona Morato Milenkovic Williams Dominguez Anderson Ndoye Gibbs-White Hudson-Odoi Wood Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle Nottingham Forest Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pope, Trippier, Schar, Burn, Hall, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Woltemade, Gordon Sels, Savona, Morato, Milenkovic, Williams, Dominguez, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Wood

⚽3 điểm trong tầm tay "Chích chòe"

Phong độ của Nottingham Forest xuống rất thấp trong thời gian qua. Đội bóng này thay HLV nhưng vẫn chưa thoát khỏi chuỗi trận toàn hòa và thua. Đã 8 trận liên tiếp trôi qua, Nottingham Forest không biết tới mùi chiến thắng.

Vào thời điểm tinh thần xuống thấp như vậy, Nottingham Forest lại phải đối diện với Newcastle hiện lên cao tinh thần. "Chích chòe" mới đánh bại Union SG với tỷ số 4-0 ở Cúp C1.

Nhìn sang phong độ của Newcastle ở Ngoại hạng Anh, họ cũng có bộ mặt không được tốt. Họ đã trải qua 2 trận liên tiếp không thắng. Đánh bại Nottingham Forest sẽ giúp Newcastle giải tỏa sự bí bách đó. Nên nhớ ở trận này, Newcastle còn có lợi thế được chơi trên sân nhà.