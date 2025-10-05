Trực tiếp bóng đá Newcastle - Nottingham Forest: 3 điểm trong tầm tay "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh)
(20h, 5/10, vòng 7 Ngoại hạng Anh) Nottingham Forest có phong độ rất kém cỏi nên họ dự báo sẽ trở thành "mồi ngon" cho Newcastle ở trận đấu tới.
Premier League | 20h, 5/10 | St. James' Park
Điểm
Pope
Trippier
Schar
Burn
Hall
Guimaraes
Tonali
Joelinton
Murphy
Woltemade
Gordon
Điểm
Sels
Savona
Morato
Milenkovic
Williams
Dominguez
Anderson
Ndoye
Gibbs-White
Hudson-Odoi
Wood
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚽3 điểm trong tầm tay "Chích chòe"
Phong độ của Nottingham Forest xuống rất thấp trong thời gian qua. Đội bóng này thay HLV nhưng vẫn chưa thoát khỏi chuỗi trận toàn hòa và thua. Đã 8 trận liên tiếp trôi qua, Nottingham Forest không biết tới mùi chiến thắng.
Vào thời điểm tinh thần xuống thấp như vậy, Nottingham Forest lại phải đối diện với Newcastle hiện lên cao tinh thần. "Chích chòe" mới đánh bại Union SG với tỷ số 4-0 ở Cúp C1.
Nhìn sang phong độ của Newcastle ở Ngoại hạng Anh, họ cũng có bộ mặt không được tốt. Họ đã trải qua 2 trận liên tiếp không thắng. Đánh bại Nottingham Forest sẽ giúp Newcastle giải tỏa sự bí bách đó. Nên nhớ ở trận này, Newcastle còn có lợi thế được chơi trên sân nhà.
