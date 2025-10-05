Trực tiếp bóng đá Newcastle - Nottingham Forest: 3 điểm trong tầm tay "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Trực tiếp bóng đá Newcastle - Nottingham Forest: 3 điểm trong tầm tay "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Nottingham Forest

(20h, 5/10, vòng 7 Ngoại hạng Anh) Nottingham Forest có phong độ rất kém cỏi nên họ dự báo sẽ trở thành "mồi ngon" cho Newcastle ở trận đấu tới.

   

Premier League | 20h, 5/10 | St. James' Park

Newcastle
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Nottingham Forest: 3 điểm trong tầm tay "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Nottingham Forest: 3 điểm trong tầm tay "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh) - 1
Nottingham Forest
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Nottingham Forest: 3 điểm trong tầm tay "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh) - 1
Pope, Trippier, Schar, Burn, Hall, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Woltemade, Gordon
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Nottingham Forest: 3 điểm trong tầm tay "Chích chòe" (Ngoại hạng Anh) - 1
Sels, Savona, Morato, Milenkovic, Williams, Dominguez, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Wood

3 điểm trong tầm tay "Chích chòe" 

Phong độ của Nottingham Forest xuống rất thấp trong thời gian qua. Đội bóng này thay HLV nhưng vẫn chưa thoát khỏi chuỗi trận toàn hòa và thua. Đã 8 trận liên tiếp trôi qua, Nottingham Forest không biết tới mùi chiến thắng.

Vào thời điểm tinh thần xuống thấp như vậy, Nottingham Forest lại phải đối diện với Newcastle hiện lên cao tinh thần. "Chích chòe" mới đánh bại Union SG với tỷ số 4-0 ở Cúp C1. 

Nhìn sang phong độ của Newcastle ở Ngoại hạng Anh, họ cũng có bộ mặt không được tốt. Họ đã trải qua 2 trận liên tiếp không thắng. Đánh bại Nottingham Forest sẽ giúp Newcastle giải tỏa sự bí bách đó. Nên nhớ ở trận này, Newcastle còn có lợi thế được chơi trên sân nhà. 

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Sao Newcastle "choáng" với trình độ chơi bóng của Barca, huyền thoại MU thích Pedri
Sao Newcastle "choáng" với trình độ chơi bóng của Barca, huyền thoại MU thích Pedri

Anthony Gordon phải thừa nhận rằng chưa bao giờ đối đầu với những cầu thủ có kỹ năng giữ bóng tốt như các cầu thủ Barcelona.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2025 16:15 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN