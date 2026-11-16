HLV Mourinho "đại phẫu" hàng thủ Real, nhắm Saliba của Arsenal

Mourinho bật đèn xanh cho 2 hậu vệ ra đi

Real Madrid đang trải qua giai đoạn hồi sinh ấn tượng kể từ khi Jose Mourinho tiếp quản đội bóng. Với 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, “Los Blancos” dần khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch La Liga cũng như những danh hiệu lớn ở mùa giải năm nay.

Raul Albiol (bên phải) có thể rời Real Madrid ngay tháng 1

Tuy nhiên, khi kỳ chuyển nhượng mùa đông đang đến gần, tương lai của một số cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của đội bóng bắt đầu trở thành chủ đề được quan tâm.

Theo nhà báo Ivan Martin của Defensa Central, Mourinho không muốn xáo trộn quá nhiều nhân sự trong đội hình hiện tại. Dù vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẵn sàng bật đèn xanh cho hai hậu vệ ra đi, gồm Raul Asencio và Ferland Mendy.

“Chỉ có hai cầu thủ mà Mourinho sẵn sàng để ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông là Mendy và Raul Asencio”, Ivan Martin tiết lộ.

Cả hai hậu vệ này đều chưa có lần ra sân nào cho Real Madrid ở mùa giải hiện tại. Những vấn đề chấn thương kéo dài khiến họ không thể cạnh tranh vị trí trong đội hình của Mourinho.

Asencio từng phải trải qua ca phẫu thuật vào tháng 9 sau khi bị gãy xương chày chân phải. Dù vậy, quá trình hồi phục của cầu thủ này đang diễn ra nhanh hơn dự kiến ban đầu, mở ra khả năng anh sớm trở lại thi đấu.

Trong khi đó, Mendy cũng đã trở lại tập luyện sau chấn thương cơ đùi nghiêm trọng. Tuy nhiên, hậu vệ người Pháp vẫn chưa nằm trong những lựa chọn ưu tiên của Mourinho. Đáng chú ý, anh còn bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu Champions League của Real Madrid.

Saliba được khuyên đừng từ chối Real Madrid

Trong lúc cân nhắc chia tay những nhân tố không còn phù hợp, Real Madrid được cho là vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho William Saliba, trung vệ đang khoác áo Arsenal.

Real Madrid đang nhắm đến Saliba

Cựu tuyển thủ Pháp Morgan Schneiderlin tin rằng Saliba khó có thể từ chối lời mời từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nếu thương vụ này thực sự trở thành hiện thực.

Saliba gia nhập Arsenal từ Saint-Etienne vào năm 2019 với mức phí khoảng 27 triệu bảng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, trung vệ sinh năm 2001 từng bước vươn mình trở thành một trong những cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất châu Âu.

Phong độ ấn tượng của Saliba khiến anh nhiều lần được liên hệ với Real Madrid. Ở mùa giải trước, những đồn đoán về khả năng chuyển đến Bernabeu thậm chí khiến Arteta phải trực tiếp trao đổi với học trò. Khi ấy, trung vệ người Pháp khẳng định anh cảm thấy hạnh phúc tại Arsenal.

Tuy nhiên, Schneiderlin cho rằng sức hút của Real Madrid là điều không dễ cưỡng lại. Cựu tiền vệ 37 tuổi từng có một mùa giải sát cánh cùng Saliba tại Nice năm 2021 và hiểu rõ tiềm năng của người đồng đội cũ.

“Tôi không thể quyết định thay William Saliba rằng cậu ấy nên ở lại Arsenal hay chuyển đến Real Madrid. Nhưng qua thời gian thi đấu cùng nhau, tôi biết cậu ấy là một trung vệ hàng đầu, sở hữu tâm lý của một cầu thủ đẳng cấp và luôn muốn tiến bộ”, Schneiderlin chia sẻ với ComeOn.

Arsenal đối mặt nguy cơ mất trụ cột

Cựu tuyển thủ Pháp cũng nhấn mạnh Arsenal mới là đội bóng cần chuẩn bị cho kịch bản mất Saliba. Theo anh, số lượng trung vệ trên thế giới hiện nay đủ khả năng tạo ra những màn trình diễn tương tự cầu thủ này là không nhiều.

HLV Arteta lo mất Saliba

“Tôi từng nói điều đó từ nhiều năm trước, khi Saliba còn chơi cho Nice. Nếu là một đội bóng lớn, tôi sẽ lập tức chiêu mộ cậu ấy, bởi giá trị chuyển nhượng của Saliba sẽ tăng lên rất cao trong tương lai. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời đối với bất kỳ đội bóng nào”, Schneiderlin nhận định.

Schneiderlin thừa nhận tương lai của Saliba hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định cá nhân, nhưng cũng cảnh báo có những đội bóng mà cầu thủ khó lòng từ chối trong sự nghiệp. Real Madrid chính là một trong số đó.

“Có một vài CLB mà bạn gần như không thể nói lời từ chối khi cơ hội xuất hiện. Real Madrid là một trong những đội bóng như vậy”, cựu tiền vệ người Pháp khẳng định.