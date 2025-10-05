Trực tiếp bóng đá Napoli - Genoa: Hojlund đá thế nào nếu không có De Bruyne? (Serie A)
(23h, 5/10, vòng 6 Serie A) Hojlund dự kiến sẽ đá trận này mà không có De Bruyne hỗ trợ dù họ vừa "song kiếm hợp bích" ở Cúp C1.
Serie A | 23h, 5/10 | Diego Armando Maradona
Điểm
Milinkovic-Savic
Di Lorenzo
Beukema
Juan Jesus
Olivera
Anguissa
Lobotka
McTominay
Politano
Neres
Hojlund
Điểm
Leali
Norton-Cuffy
Ostigard
Vasquez
Martin
Masini
Frendrup
Ellertsson
Carboni
Venturino
Ekuban
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
De Bruyne dự kiến vắng mặt
Nhiều nguồn tin tại Italia khẳng định Kevin De Bruyne sẽ không đá trận này. Anh vẫn ra sân trong trận thắng Sporting ở vòng bảng Champions League, nhưng HLV Antonio Conte sẽ cho anh nghỉ trận này. Quyết định này là để giữ sức cho cầu thủ người Bỉ, nhưng chắc chắn sẽ có những thành phần cho rằng De Bruyne bị "đì" sau vụ anh vùng vằng khi bị thay ra ở trận thua AC Milan.
Với sự vắng mặt của De Bruyne, Napoli sẽ đổi sang sơ đồ 4-3-3 và Scott McTominay sẽ trở lại đá tiền vệ giữa, trong khi David Neres chơi tiền đạo trái. Rasmus Hojlund tiếp tục đá trung phong.
Kevin De Bruyne lên tiếng đặt dấu hỏi về quyết định bán Rasmus Hojlund của MU, sau khi cả hai cùng tỏa sáng trong chiến thắng 2-1 của Napoli trước...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/10/2025 16:15 PM (GMT+7)