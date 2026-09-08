"Nhà vua" PSG dẫn đầu tỷ lệ vô địch cúp C1, Arsenal - Bayern - Barca bám đuổi

PSG vẫn là ứng viên hàng đầu

Theo đánh giá của các chuyên gia trên tờ Telegraph, PSG là lựa chọn đáng tin cậy nhất cho chức vô địch Champions League mùa này. Nhà đương kim vô địch châu Âu được đánh giá cao nhờ đã hai lần chứng minh khả năng chinh phục giải đấu trong hai mùa gần nhất.

PSG được đánh giá có khả năng đăng quang Champions League năm thứ ba liên tiếp

Dù khởi đầu không thực sự ấn tượng tại Ligue 1, PSG vốn thường nhập cuộc chậm và có xu hướng đạt phong độ cao nhất khi bước vào vòng knock-out. Vì thế, tỷ lệ cho khả năng đăng quang năm thứ 3 liên tiếp của PSG là 5/1.

Một nhận định khác nghiêng về Bayern Munich. Đại diện Bundesliga chỉ thua PSG với tổng tỷ số 5-6 ở bán kết mùa trước và vẫn sở hữu hàng công cực kỳ đáng gờm với Harry Kane, Michael Olise, Luiz Diaz cùng tân binh Ismael Saibari. Việc Bundesliga được dự đoán không tiêu tốn quá nhiều thể lực cũng có thể giúp Bayern duy trì trạng thái tốt hơn so với một số đối thủ lớn. Khả năng đăng quang của “Hùm xám Bavaria” là 6/1.

Barcelona là lựa chọn của không ít chuyên gia bóng đá châu Âu. Đội bóng xứ Catalunya đang khởi đầu La Liga hoàn hảo với 4 chiến thắng và 17 bàn thắng. Rodri được kỳ vọng trở thành một trong những bản hợp đồng nổi bật nhất mùa giải, trong khi Raphinha và Lamine Yamal có thể tạo khác biệt nếu duy trì thể trạng tốt. Tương tự Bayern, tỷ lệ vô địch Champions League mùa này của Barca là 6/1.

Trong khi đó, Real Madrid được xem là một lựa chọn có giá trị. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu lực lượng giàu tài năng và được kỳ vọng sẽ cải thiện tính kỷ luật dưới thời Jose Mourinho, HLV từng hai lần vô địch Champions League. Tỷ lệ đăng quang của Real là 6,5/1.

Arsenal, Liverpool và MU đáng chú ý ở vòng phân hạng

Thể thức league mới được cho là đặc biệt phù hợp với Arsenal. Đội bóng của Mikel Arteta đã toàn thắng cả 8 trận ở league phase mùa trước và chỉ nhận 4 bàn thua. Dù phải đối đầu Bayern Munich và Real Madrid, Arsenal vẫn được đánh giá đủ khả năng đứng đầu bảng xếp hạng. Khả năng vô địch Champions League mùa này của “Pháo thủ” thậm chí ngang với Barca và Bayern, chỉ kém PSG mà thôi.

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Liverpool cũng là một lựa chọn đáng chú ý nhờ lịch thi đấu tương đối thuận lợi. Mùa trước, dù chơi dưới kỳ vọng, họ vẫn cán đích thứ ba. Lịch trình lần này càng mở ra cơ hội khi chỉ phải gặp Atletico Madrid trên sân nhà và Inter trên sân khách trong nhóm đối thủ mạnh nhất. Liverpool đã thắng 13/16 trận ở league phase kể từ khi thể thức mới được áp dụng.

Man Utd cũng được đánh giá có cơ hội lớn giành suất trực tiếp vào vòng 1/8. Ngoài những chuyến làm khách trước Atletico Madrid và cuộc tiếp đón Bayern Munich, 6 trận còn lại của họ được xem là tương đối dễ thở. Với mốc 16 điểm từng đủ để lọt top 8 trong hai mùa đầu tiên của thể thức mới, đội bóng thành Manchester có cơ sở để hướng tới mục tiêu này.

Những lựa chọn gây bất ngờ ở các đấu trường châu Âu

Inter được nhiều chuyên gia đánh giá cao ở khả năng lọt top 8. Đội bóng Italia có lịch thi đấu thuận lợi và khởi đầu Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp. Porto cũng được xem là một lựa chọn đáng chú ý nhờ phong độ đầu mùa ấn tượng cùng những cầu thủ chất lượng như Victor Froholdt, Diogo Costa và Santiago Gimenez.

Ở nhóm vị trí từ thứ 9 đến 24, PSG bất ngờ xuất hiện dù được dự đoán vô địch. Nguyên nhân nằm ở việc họ thường khởi đầu chậm và đã kết thúc league phase trong nhóm này ở cả hai mùa gần nhất. Galatasaray cũng được đánh giá có cơ hội tiến vào vòng play-off, trong khi Club Brugge được kỳ vọng tiếp tục nằm trong nhóm từ 9 đến 24.

Sabah là ứng viên nặng ký cho vị trí cuối bảng. Đại diện Azerbaijan phải đối mặt với lịch thi đấu cực kỳ khó khăn khi lần lượt gặp Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli, Arsenal và Man Utd. Slovan Bratislava cũng đứng trước nguy cơ gặp nhiều khó khăn sau khi từng không giành được điểm nào ở lần gần nhất góp mặt.

Ở cuộc đua Vua phá lưới, Raphinha được đánh giá cao sau khi trở thành tiền đạo chủ lực của Barcelona và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga. Harry Kane cũng là ứng viên sáng giá nhờ thành tích ghi bàn ổn định ở Champions League, trong khi Jude Bellingham được xem là lựa chọn giàu tiềm năng từ tuyến giữa.

Tại Europa League, Sunderland và Benfica được đánh giá có khả năng tạo bất ngờ, còn AC Milan nổi lên như ứng viên đáng chú ý sau khi Juventus và Milan cùng xuống chơi ở giải đấu này. Ở Conference League, Atalanta, Braga và Monaco được nhắc đến bên cạnh Brighton, trong đó Monaco gây ấn tượng mạnh với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đầu Ligue 1.

Tỷ lệ vô địch Champions League của các đội bóng hàng đầu