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Trực tiếp bóng đá nữ Thái Lan - Đài Loan (TQ): Vớt vát cơ hội đi tiếp (ASIAD)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Thái Lan Asiad 2026

(14, 17/9, bảng A bóng đá nữ ASIAD) Thái Lan phải thắng Đài Loan (Trung Quốc) để níu lấy cơ hội đoạt vé đi tiếp.

ASIAD | 14h, 17/9 |

Nữ Thái Lan
Trực tiếp bóng đá nữ Thái Lan - Đài Loan (TQ): Vớt vát cơ hội đi tiếp (ASIAD) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá nữ Thái Lan - Đài Loan (TQ): Vớt vát cơ hội đi tiếp (ASIAD) - 1
Nữ Đài Loan (Trung Quốc)
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá nữ Thái Lan - Đài Loan (TQ): Vớt vát cơ hội đi tiếp (ASIAD) - 1
Sodchuen, Dangda, Intaraprasit, Meekham, Mongkoldee, Munrang, Pengngam, Ngok-wong, Rodthong, Sontisawat, Sornsai
Trực tiếp bóng đá nữ Thái Lan - Đài Loan (TQ): Vớt vát cơ hội đi tiếp (ASIAD) - 1
Wang Yu Ting, Chang Chi Ian, Liao Jie Ning, Minori Wakabayashi, Maho Tanaka, Hsu Yi Yun, Lin Hsin Hui, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Ying Hui, Huang Ke Sin

Thái Lan vớt vát cơ hội đi tiếp

Trận thua 0-8 trước Nhật Bản ở trận đầu tiên vòng bảng ASIAD rõ ràng giáng đòn mạnh vào cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Thái Lan ở ASIAD. Giờ đây, đội bóng xứ Chùa Vàng phải tìm cách thắng Đài Loan (Trung Quốc) để mong cạnh tranh vé vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên, Đài Loan (Trung Quốc) không hề dễ chơi chút nào. Họ hiện có sự tự tin cao độ khi đánh bại tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 2-1 ở trận mở màn. 

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Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Real Madrid
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Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
Kết quả bóng đá ĐT nữ Nhật Bản – Thái Lan: Vùi dập không thương tiếc (ASIAD)
Kết quả bóng đá ĐT nữ Nhật Bản – Thái Lan: Vùi dập không thương tiếc (ASIAD)

ĐT nữ Thái Lan không thể chống đỡ nổi những đợt lên bóng như vũ bão của Nhật Bản.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/09/2026 08:40 AM (GMT+7)
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