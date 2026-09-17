Trực tiếp bóng đá nữ Thái Lan - Đài Loan (TQ): Vớt vát cơ hội đi tiếp (ASIAD)
(14, 17/9, bảng A bóng đá nữ ASIAD) Thái Lan phải thắng Đài Loan (Trung Quốc) để níu lấy cơ hội đoạt vé đi tiếp.
ASIAD | 14h, 17/9 |
Điểm
Sodchuen
Dangda
Intaraprasit
Meekham
Mongkoldee
Munrang
Pengngam
Ngok-wong
Rodthong
Sontisawat
Sornsai
Điểm
Wang Yu Ting
Chang Chi Ian
Liao Jie Ning
Minori Wakabayashi
Maho Tanaka
Hsu Yi Yun
Lin Hsin Hui
Chen Jin Wen
Su Yu Hsuan
Chen Ying Hui
Huang Ke Sin
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thái Lan vớt vát cơ hội đi tiếp
Trận thua 0-8 trước Nhật Bản ở trận đầu tiên vòng bảng ASIAD rõ ràng giáng đòn mạnh vào cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Thái Lan ở ASIAD. Giờ đây, đội bóng xứ Chùa Vàng phải tìm cách thắng Đài Loan (Trung Quốc) để mong cạnh tranh vé vượt qua vòng bảng.
Tuy nhiên, Đài Loan (Trung Quốc) không hề dễ chơi chút nào. Họ hiện có sự tự tin cao độ khi đánh bại tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 2-1 ở trận mở màn.
ĐT nữ Thái Lan không thể chống đỡ nổi những đợt lên bóng như vũ bão của Nhật Bản.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/09/2026 08:40 AM (GMT+7)