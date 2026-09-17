Trực tiếp bóng đá nữ Thái Lan - Đài Loan (TQ): Vớt vát cơ hội đi tiếp (ASIAD)

ASIAD | 14h, 17/9 | Nữ Thái Lan 0 - 0 Nữ Đài Loan (Trung Quốc) (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nữ Thái Lan vs Nữ Đài Loan (Trung Quốc) Nữ Đài Loan (Trung Quốc) Điểm Sodchuen Dangda Intaraprasit Meekham Mongkoldee Munrang Pengngam Ngok-wong Rodthong Sontisawat Sornsai Điểm Wang Yu Ting Chang Chi Ian Liao Jie Ning Minori Wakabayashi Maho Tanaka Hsu Yi Yun Lin Hsin Hui Chen Jin Wen Su Yu Hsuan Chen Ying Hui Huang Ke Sin Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nữ Thái Lan Nữ Thái Lan Nữ Đài Loan (Trung Quốc) Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sodchuen, Dangda, Intaraprasit, Meekham, Mongkoldee, Munrang, Pengngam, Ngok-wong, Rodthong, Sontisawat, Sornsai Wang Yu Ting, Chang Chi Ian, Liao Jie Ning, Minori Wakabayashi, Maho Tanaka, Hsu Yi Yun, Lin Hsin Hui, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Ying Hui, Huang Ke Sin

Thái Lan vớt vát cơ hội đi tiếp

Trận thua 0-8 trước Nhật Bản ở trận đầu tiên vòng bảng ASIAD rõ ràng giáng đòn mạnh vào cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Thái Lan ở ASIAD. Giờ đây, đội bóng xứ Chùa Vàng phải tìm cách thắng Đài Loan (Trung Quốc) để mong cạnh tranh vé vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên, Đài Loan (Trung Quốc) không hề dễ chơi chút nào. Họ hiện có sự tự tin cao độ khi đánh bại tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 2-1 ở trận mở màn.