"Nhạc trưởng" Odegaard hồi sinh, Arteta tìm ra "công thức" mới cho Arsenal

Odegaard khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng

Ở thời điểm này của mùa giải trước, Odegaard đã phải trải qua chấn thương vai, sau đó tái phát ở trận đấu thứ tư của mùa giải. Màn tái xuất của anh chỉ kéo dài 38 phút trước khi một chấn thương đầu gối mới khiến tiền vệ người Na Uy trở lại phòng điều trị, qua đó mở đầu cho một mùa giải vô cùng thất vọng về mặt cá nhân.

Odegaard đang đạt phong độ cực cao

Odegaard chỉ có 24 lần ra sân tại Premier League mùa trước và chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trên mọi đấu trường. Dù Arsenal cuối cùng đã giành được danh hiệu Premier League sau 3 mùa giải liên tiếp về nhì, đội trưởng của “Pháo thủ” lại đánh mất sự tự tin và một lần nữa thu mình. Anh không còn là chính mình, thường xuyên lùi xuống nhận bóng rồi dập tắt những pha phản công bằng việc chạm bóng quá nhiều khi xoay người.

Những vấn đề chấn thương của Odegaard tiếp tục tái diễn thêm 4 lần trước khi mùa hè đến. Trong bối cảnh những lo ngại về thể trạng ngày càng gia tăng, đã xuất hiện những câu hỏi về việc liệu đội trưởng Arsenal có đang sa sút hay không. Thậm chí, mùa hè này còn xuất hiện những đồn đoán cho rằng Odegaard có thể rời sân Emirates.

Những đồn đoán đó dường như đã chạm vào lòng tự trọng của Odegaard. Chỉ sau 4 trận đấu kể từ khi mùa giải mới khởi tranh, tiền vệ người Na Uy đã có bàn thắng thứ 3, đồng thời đóng vai trò đầu tàu trong những chiến thắng quan trọng của Arsenal trước Man City và Chelsea.

Sau mùa giải vật lộn với những chấn thương, Odegaard dường như đã trở lại với phiên bản tốt nhất của mình, ghi 3 bàn và đạt điểm trung bình 8,2

Như Arteta thừa nhận, sự thôi thúc muốn chứng minh bản thân sau quãng thời gian chấn thương dường như đang giúp Odegaard vươn lên một tầm cao mới.

Sau chiến thắng trước Chelsea cuối tuần qua, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: “Trước hết, cậu ấy cảm thấy mình đang có thể trạng tốt và xét về sự tự tin, đây là trạng thái tốt nhất mà tôi từng thấy ở cậu ấy. Cậu ấy cũng có điều cần chứng minh sau mùa giải trước, khi đã bỏ lỡ quá nhiều trận đấu”.

Arteta và Odegaard cùng “nhả phanh”

Sau một kỳ World Cup xuất sắc cùng giai đoạn tiền mùa giải không gặp chấn thương, Odegaard gần như đã được tái sinh. Arteta nhanh chóng muốn tận dụng nguồn năng lượng mới của tiền vệ người Na Uy, đồng thời nắm lấy cơ hội đẩy anh lên chơi ở vị trí cao hơn một lần và mãi mãi.

Hôm 6/9, Odegaard đã truyền cảm hứng giúp Arsenal đánh bại Chelsea 2-1 tại sân Emirates ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Tiền vệ người Na Uy từng thường xuyên bị chỉ trích vì thu mình khi áp lực và sự chú ý đạt đến mức cao nhất, nhưng lần này anh đã chủ động nắm quyền kiểm soát trận đấu và dẫn dắt “Pháo thủ” giành chiến thắng.

Bản đồ nhiệt của Odegaard trong trận Arsenal thắng ngược Chelsea

Khả năng phối hợp ăn ý như thể đọc được suy nghĩ của Kai Havertz để đưa Arsenal vượt lên dẫn trước, cùng sự can đảm khi đứng ra gánh vác đội bóng và chống chọi với sức ép, là những phẩm chất không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, Odegaard cũng phải cảm ơn Arteta vì màn hồi sinh ấn tượng ở mùa giải này.

Tiền vệ 27 tuổi đã thể hiện tất cả những gì chiến lược gia người Tây Ban Nha mong muốn ở một thủ lĩnh nơi tuyến giữa. Khi Arsenal kiểm soát bóng, Odegaard điều tiết lối chơi từ những khoảng trống giữa các tuyến, liên tục tạo ra những khoảng hở trong hàng phòng ngự Chelsea.

Khi trận đấu khép lại, tiền vệ người Na Uy có 65 lần chạm bóng, thực hiện chính xác 48/54 đường chuyền, thực hiện 16 đường chuyền xuyên tuyến vào 1/3 cuối sân và tạo ra 4 cơ hội. Khác với trước đây, khi Odegaard thường làm chậm nhịp tấn công bằng việc lùi xuống nhận bóng, anh phần lớn hoạt động ở hành lang trong bên phải.

Odegaard cũng có tầm ảnh hưởng tương tự khi Arsenal không kiểm soát bóng, với 3 lần giành chiến thắng trong các pha tranh chấp và 3 lần đoạt lại quyền kiểm soát bóng. Đương nhiên, Arsenal kiểm soát bóng nhỉnh hơn Chelsea, đồng nghĩa đội trưởng của họ có thêm một chút thời gian để phát huy những phẩm chất tốt nhất ở các hành lang trong. Dù vậy, Odegaard vẫn hoạt động không biết mệt mỏi, dẫn đầu các đợt pressing và tổ chức hàng phòng ngự phía sau khi đội dâng cao.

Odegaard băng vào vòng cấm Chelsea từ phía sau để ghi bàn cho Arsenal

Sau khi gặp không ít khó khăn trong việc ghi bàn từ những tình huống bóng sống ở mùa giải trước, việc Arsenal không tăng cường lực lượng cho khu vực này trong mùa hè là điểm bị các CĐV nhà chỉ trích nhiều nhất. Tuy nhiên, sự hồi sinh của Odegaard đã phần nào xoa dịu những lo ngại đó.

Kết hợp ăn ý với Havertz, Odegaard đã mang lại sự linh hoạt rất cần thiết cho hàng công Arsenal, khiến các hàng phòng ngự tại Premier League không biết phải làm thế nào để ngăn chặn anh.

Đề cập đến vai trò của Odegaard trong khâu tấn công trước Chelsea, Arteta nói: “Khi bạn bắt đầu cảm nhận được sự ăn ý giữa họ và những gì họ có thể tạo ra, điều đó thật tuyệt vời. Nhưng với tôi, cậu ấy đạt đến trạng thái đó bởi cậu ấy đang tận hưởng bóng đá.

Bạn phải tận hưởng những gì mình làm, phải thi đấu với một ý đồ thực sự rõ ràng, và đó là điều tôi thấy hôm nay. Cậu ấy liên tục hướng về phía trước, thực hiện các pha dứt điểm, tạo ra rất nhiều tình huống cho đồng đội, cậu ấy đã chơi rất hay...”