Trực tiếp bóng đá Nam Định - Lion City: Xuân Son lập cú đúp (Hết giờ)

19h30, 29/1 | Nam Định 3 - 0 Lion City (H1: 1-0) Thông tin trước trận Nam Định vs Lion City Lion City Điểm Nguyên Mạnh Văn Vĩ Lucas Alves Văn Kiên Dijks Walber Mota Percy Tau Romulo Tuấn Anh Caio Cesar Xuân Son Điểm Susak Lionel Tan Hariss Harun Datkovic Bailey Wright Azman Ndenge Digo Costa Lenart Thy Anderson Lopes Anuar Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định Lion City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Caio Cesar 35' Xem video Xuân Son 61' Xem video Xuân Son 90+3' Xem video Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Lion City giao bóng trước. 3’ Romulo sút xa Xem video Cú sút xa của cầu thủ Nam Định đưa bóng đi thiếu chính xác. 10’ Xuân Son đột phá Xem video Xuân Son đột phá bên cánh trái và tạt vào trong, tuy nhiên không có cầu thủ Nam Định nào kịp băng vào đón bóng. 19’ Nam Định đá phạt góc nguy hiểm Xem video Pha đá phạt góc rất khó chịu của Percy Tau. Hậu vệ Lion City vất vả phá bóng giải nguy. 28’ Xuân Son dứt điểm Xem video Từ tình huống ném biên rất mạnh của Lucas Alves, bóng được đưa vào trong vòng cấm địa. Xuân Son ngả người dứt điểm nhưng quá nhẹ và thiếu chính xác, 32’ Cơ hội của Xuân Son Xem video Xuân Son xoay người dứt điểm, tuy nhiên hậu vệ Lion City đã chơi lăn xả để ngăn chặn cú sút. 35’ Vào! Vào! 1-0 cho Nam Định Xem video Caio Cesar thực hiện pha cứa lòng tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Lion City và mở tỷ số cho Nam Định. 36’ Percy Tau đột phá Xem video Percy Tau đi bóng tốc độ xộc thẳng vào vòng cấm địa Lion City, dù vậy cú dứt điểm của cựu cầu thủ Brighton lại đưa bóng vào phần lưới sau khung thành. 45+3’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về Nam Định. Hiệp 2 bắt đầu. 52’ Lion City tấn công Xem video Tình huống tấn công xuất phát từ pha ném biên bên cánh phải. Cầu thủ Lion City sút xa, bóng đi chệch khung thành Nam Định. 61’ Vào! Vào! 2-0 cho Nam Định Xem video Cầu thủ Nam Định gây áp lực khiến hậu vệ Lion City chuyền bóng vào đúng chân Xuân Son. Dù trước mặt là 2 cầu thủ đối phương, chân sút gốc Brazil vẫn bình tĩnh xử lí một vài nhịp, sau đó dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-0. 64’ Percy Tau bỏ lỡ Xem video Percy Tau bứt tốc nhanh như chớp bên cánh phải, tuy nhiên thay vì căng ngang vào trong cho đồng đội, tiền đạo này lại quyết định dứt điểm và bị thủ môn Lion City cản phá. 74’ Bàn thắng của Lion City không được công nhận Xem video Lion City đã đưa bóng vào lưới, tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định một cầu thủ đội khách phạm lỗi trước đó. 81’ Cơ hội của Xuân Son Xem video Từ quả tạt bên cánh trái, Xuân Son bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Lion City đã bắt gọn bóng. 90’ Trận đấu có 5 phút bù giờ. 90+3’ Vào! Vào! 3-0 cho Nam Định Xem video Pha phản công mẫu mực của Nam Định. Xuân Son có cơ hội đối mặt với thủ môn Lion City và dễ dàng hoàn tất cú đúp ở trận này. 90+5’ Hết giờ Tỷ số chung cuộc: Nam Định 3-0 Lion City. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Lucas Alves, Văn Kiên, Dijks, Walber Mota, Percy Tau, Romulo, Tuấn Anh, Caio Cesar, Xuân Son Susak, Lionel Tan, Hariss Harun, Datkovic, Bailey Wright, Azman, Ndenge, Digo Costa, Lenart Thy, Anderson Lopes, Anuar

HLV Nam Định kỳ vọng Xuân Son tiếp tục tỏa sáng

Trả lời truyền thông trước trận, HLV trưởng Nam Định, Mauro Jeronimo kỳ vọng Nguyễn Xuân Son sẽ tiếp tục tỏa sáng, bất chấp tuyển thủ quốc gia Việt Nam chưa có thể trạng tốt nhất: “Dù chưa có thể trạng tốt nhất, sự trở lại của Xuân Son là vô cùng cần thiết. Ở trận đấu với Bangkok United, Nguyễn Xuân Son vẫn miệt mài đi bóng, bứt tốc và có thêm một bàn thắng trong những phút cuối cùng. Tôi rất thích và luôn thúc đẩy các cầu thủ chiến đấu như vậy".

🏟️ Nam Định trở lại, quyết giữ ngôi đầu

Xuân Son cùng đồng đội quyết chiến thắng giữ ngôi đầu bảng

Sau hơn một tháng tạm nghỉ kể từ chiến thắng 4-1 trước Bangkok Utd ở cúp C1 Đông Nam Á, Nam Định mới trở lại thi đấu. Để duy trì nhịp độ, đội bóng “thành Nam” đã đá giao hữu liên tục với những đối thủ “nặng ký” như CATP.HCM, Ninh Bình hay CAHN.

Quãng nghỉ dài cũng giúp nhiều trụ cột như Tuấn Anh, Hồng Duy, Nguyên Mạnh kịp bình phục. Được chơi trên sân Thiên Trường, Nam Định đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm nhằm củng cố ngôi đầu bảng B, nơi họ đang có 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng.

🦁 Lion City hưng phấn, chấp nhận cửa dưới

Phía đối diện, Lion City mới có 4 điểm sau 3 trận và tạm đứng thứ 4 bảng B. Khoảng cách khá lớn so với Nam Định khiến mục tiêu của đại diện Singapore trong chuyến làm khách này chỉ là tìm kiếm ít nhất 1 điểm.

Dẫu vậy, Lion City không hề dễ bị xem thường khi toàn thắng 5 trận gần nhất. Việc thi đấu liên tục, không bị gián đoạn như Nam Định cũng mang lại cho họ lợi thế về cảm giác bóng, hứa hẹn tạo nên một cuộc so tài hấp dẫn tại Thiên Trường.