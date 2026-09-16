Chuyển nhượng hè 2026 phơi bày thành bại của MU & Man City: Đồng tiền làm nên tất cả

Kỳ chuyển nhượng đối lập giữa MU và Man City

Carrick chỉ tung Zirkzee vào sân ở những phút cuối, trong khi Maresca đưa Ndiaye vào ngay đầu hiệp hai và cầu thủ này góp phần giúp Man City bảo toàn chiến thắng.

MU đã tìm cách bán Zirkzee trong suốt mùa hè, trong khi Man City chi 65 triệu bảng để chiêu mộ Ndiaye từ Everton. Zirkzee được kỳ vọng sẽ rời Old Trafford ngay đầu mùa hè, nhưng MU không thể tạo ra đủ sự quan tâm từ các đội bóng khác và thương vụ này cuối cùng không thành hiện thực.

Ndiaye cũng nằm trong tầm ngắm của Tottenham Hotspur, nhưng Man City đã hành động trước. Ở trận derby Manchester, Maresca đưa cầu thủ chạy cánh phải này vào sân sau khi Phil Foden bị truất quyền thi đấu trong hiệp một, với hy vọng anh có thể tăng cường khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Ndiaye có màn thể hiện tốt ở derby Manchester

Ndiaye tận dụng pha phá bóng lỗi để đoạt lại quyền kiểm soát bóng và khởi xướng đợt tấn công, trước khi tình huống đó kết thúc bằng bàn thắng quyết định của Haaland. Trong khi đó, đóng góp đáng chú ý nhất của Zirkzee chỉ là một quả tạt đi quá mạnh.

Man City đã củng cố đội hình dưới thời Maresca nhờ nguồn lực tài chính và những thương vụ được tính toán đúng đắn, trong khi sự hậu thuẫn mà MU dành cho Carrick trong kỳ chuyển nhượng này hạn chế hơn đáng kể.

Đáng chú ý, các đội làm khách ở Old Trafford đã phải nhận tổng cộng 50 thẻ đỏ trong khuôn khổ Premier League, nhưng chỉ có hai đội giành chiến thắng: Everton vào tháng 11/2024 và Man City vừa qua. Trong cả hai chiến thắng đó, Ndiaye đều có mặt trên sân.

Câu chuyện tương tự cũng được phản ánh ở trung tâm hàng tiền vệ. Mùa hè này, Man City chiêu mộ Elliot Anderson từ Nottingham Forest và Enzo Fernandez từ Chelsea với tổng mức phí lên tới 241 triệu bảng. Trái lại, khoản đầu tư của MU cho tuyến giữa chỉ là Tielemans và Andrey Santos, với tổng giá trị chỉ 85 triệu bảng, chỉ bằng 1/3 so với Man City.

Enzo Fernandez sớm chứng minh năng lực

Người đá cặp với Tielemans là Mainoo, sản phẩm của học viện MU, không khiến CLB tốn phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh trong trận đấu không so được với khả năng thi đấu vượt trội Anderson ở những pha đối đầu trực tiếp.

Nội tại của MU có nhiều vấn đề

Một yếu tố quan trọng khác là trận derby Manchester lần này diễn ra trong bối cảnh người hâm mộ biểu tình cả bên ngoài lẫn bên trong sân vận động của fan "Quỷ đỏ". Man được hưởng lợi từ nguồn vốn đầu tư khổng lồ đến từ UAE, trong khi MU phải gánh khoản nợ do gia đình Glazer để lại cùng những sai lầm tốn kém trên thị trường chuyển nhượng.

Ngoài ra, còn phải đặt dấu hỏi xem MU có sử dụng khôn ngoan những nguồn lực sẵn có hay không? Chấn thương nhẹ khiến Luke Shaw vắng mặt ở trận đấu này đã trực tiếp phơi bày điểm yếu ở vị trí hậu vệ trái. Dorgu được bố trí đá thay Shaw, dù anh chưa từng thi đấu ở vị trí này trong giai đoạn tiền mùa giải. Ở tình huống dẫn đến bàn thắng, Dorgu dâng sang hành lang phải và bị đối phương khai thác khoảng trống phía sau, khiến Lisandro Martinez rơi vào thế 2 đấu 1.

Dorgu không thể thường xuyên đảm nhận vị trí hậu vệ trái

Bàn thắng quyết định của Man City lẽ ra không được công nhận. Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp Anh sau đó thừa nhận đây là sai lầm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ngay cả khi MU hòa 0-0, những câu hỏi về chất lượng đội hình vẫn sẽ còn đó. Sau khi Foden nhận thẻ đỏ, Man City phải chơi với 10 người trong suốt 70 phút, nhưng MU vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Trong phần lớn hiệp hai, hàng công MU thiếu sự cơ động khi Man City chủ động lùi sâu phòng ngự. "Quỷ đỏ" một lần nữa bộc lộ vấn đề cố hữu trong việc xuyên phá những hàng thủ thi đấu lùi sâu, khi những đường chuyền thiếu độ chính xác và sự nhịp nhàng cần thiết.

Đây nhiều khả năng sẽ là một thách thức kéo dài đối với Carrick. Tốc độ chuyển mình của MU chắc chắn sẽ chậm hơn đáng kể khi vốn dĩ phiên chợ hè 2026 đã diễn ra không được như kỳ vọng.