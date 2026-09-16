Carrick thừa nhận sao MU phẫn nộ vì thua đau derby, báo tin vui về Baleba

MU vẫn chưa nguôi thất vọng sau derby

Trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu với Bighton thuộc khuôn khổ vòng 3 League cup (2h, 17/9), HLV Michael Carrick tiết lộ các cầu thủ MU vẫn rất tức giận sau thất bại 0-1 ở trận derby,. Phía MU cho rằng bàn thắng duy nhất của Erling Haaland không nên được công nhận bởi Enzo Fernandez đã đứng ở vị trí việt vị.

Đáng chú ý, những người phụ trách công tác trọng tài sau đó thừa nhận tổ VAR đã mắc sai lầm khi để bàn thắng được công nhận.

Carrick và các cầu thủ MU bức xúc vì thất bại ở derby

MU hiện chỉ giành được 4 điểm sau 4 vòng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Trước tình hình này, Carrick cho rằng sự bức xúc từ trận derby có thể được các cầu thủ biến thành động lực để cải thiện thành tích.

"Bạn có thể lấy đó làm động lực tiến về phía trước khi những chuyện như vậy xảy ra. Các cầu thủ có sự quyết tâm. Tôi nghĩ các cầu thủ đã cho tôi thấy điều đó kể từ khi tôi đến đây. Chúng tôi đã gặp những thất bại, nhưng họ đặc biệt giỏi trong việc đứng dậy và đã có một số màn trình diễn cũng như kết quả thực sự tốt".

Carrick yêu cầu MU nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng

Dù thừa nhận tranh cãi liên quan tới derby vẫn cần được xem xét, Carrick cho rằng MU phải hướng tới mục tiêu giành chiến thắng ở những trận đấu tiếp theo: "Chúng tôi phải bước tiếp. Chúng tôi vẫn phải xem xét lại tình huống đó cho chính mình, nhưng chúng tôi phải thắng các trận đấu.

Chúng tôi đã thắng rất nhiều trận và cần tiếp tục làm điều đó. Tôi hiểu đây là một mùa giải mới và số điểm hiện tại không phải điều chúng tôi mong muốn. Tôi không né tránh điều đó. Điều quan trọng là phải tìm lại cảm giác chiến thắng, tạo thành một thói quen. Nói thì dễ hơn làm, tất nhiên, nhưng chúng tôi có khả năng làm được".

Trước mắt, MU sẽ tiếp Brighton tại Old Trafford trong khuôn khổ League Cup. Brighton từng đánh bại "Quỷ đỏ" tại FA Cup ở Old Trafford trong trận đấu cuối cùng trước khi Carrick tiếp quản đội bóng vào tháng 1.

Carrick có thể xoay tua đội hình, nhưng ông cũng thừa nhận không thể mạo hiểm với kết quả bất lợi khác bằng việc thay đổi quá nhiều vị trí: "Rõ ràng chúng tôi có những quyết định phải đưa ra. Điều quan trọng là chúng tôi phải thắng các trận đấu, đồng thời cũng phải quản lý đội hình, đảm bảo mọi cầu thủ luôn bắt nhịp, sẵn sàng và cảm thấy mình là một phần của đội. Nhưng chắc chắn chúng tôi bước vào trận đấu thứ Tư với mục tiêu giành chiến thắng".

Luke Shaw có thể trở lại nhưng chưa chắc chắn

Luke Shaw đang đứng trước khả năng trở lại đội hình trong trận gặp Brighton. Hậu vệ trái này đã được thay ra trong các trận đấu với Sabah và Man City, trong khi Amad Diallo và Matthijs De Ligt vẫn đang trong quá trình hồi phục thể lực:

"Shaw có thể kịp bình phục để thi đấu với Brighton, nhưng chưa thể khẳng định chắc chắn. Vấn đề chỉ còn tính bằng vài ngày chứ không phải điều gì khác".

Trong thời gian Shaw vắng mặt, Patrick Dorgu đã được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái. Carrick đánh giá cao màn trình diễn của cầu thủ này:

"Pat đã chơi tuyệt vời ở trận gặp Sabah, và tôi nghĩ cậu ấy cũng làm được rất nhiều điều tốt trong trận gặp Man City. Đó là lý do chúng tôi có một đội hình để có thể giải quyết những tình huống khác nhau. Chấn thương rõ ràng không phải điều lý tưởng, nhưng chúng tôi phải đối phó với vấn đề đó".

Về Amad Diallo, Carrick cho biết cầu thủ này vẫn cần thêm thời gian để trở lại. Trong khi đó, Matthijs De Ligt cũng đang từng bước lấy lại thể trạng: "Amad vẫn chưa thực sự gần với thời điểm trở lại, xét về số ngày, nhưng chúng ta sẽ xem tình hình tiến triển như thế nào trong tuần này. Còn Matta thì đang từng bước trở lại. Vì tình hình diễn ra như vậy, tôi thực sự không muốn đưa ra một mốc thời gian quá cụ thể cho cậu ấy".

Carrick chờ Baleba ra mắt MU

Baleba bắt đầu tập luyện trở lại

Carlos Baleba cũng đã bắt đầu tập luyện tại Carrington sau khi hồi phục chấn thương mắt cá chân. Cầu thủ này gặp vấn đề trước khi hoàn tất thương vụ chuyển từ Brighton sang MU với mức phí 70 triệu bảng trong mùa hè.

Baleba sẽ chưa kịp trở lại để đối đầu đội bóng cũ Brighton. Tuy nhiên, Carrick cho biết tiền vệ này có thể sớm trở lại tập luyện cùng toàn đội: "Cậu ấy sẽ trở lại và tập luyện cùng nhóm cầu thủ vào một thời điểm nào đó trong khoảng một tuần tới. Điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ có thể trạng tốt sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Carlos đến đây khi đang bị chấn thương và sau đó rất khao khát được ra sân, được trở thành một phần của tập thể và tập luyện đầy đủ cùng các đồng đội. Cậu ấy là một cầu thủ chất lượng, đó là lý do chúng tôi đưa cậu ấy về đây".