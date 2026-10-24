HLV Carrick tuyên bố không mâu thuẫn với Fernandes, MU sẽ xoay chuyển tình thế

HLV Carrick phủ nhận mâu thuẫn nội bộ

Michael Carrick đang chịu sức ép ngày càng lớn sau những kết quả đáng thất vọng của Manchester United. Thất bại 1-4 trước Como ở Champions League khiến đội bóng kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 7, đồng thời làm dấy lên những nghi ngờ về tương lai của chiến lược gia người Anh.

HLV Carrick khẳng định không bất hòa với đội trưởng Fernandes

Mở đầu buổi họp báo, Carrick thừa nhận MU đã phần nào đánh mất phương hướng. Ông cho rằng các cầu thủ cần nhìn nhận thực tế và thể hiện sự tôn trọng đối với CLB.

Khó khăn của Carrick không chỉ đến từ thành tích trên sân cỏ. Trong hai tuần qua, đội trưởng Bruno Fernandes và trung vệ Lisandro Martinez đều công khai đưa ra những phát biểu chỉ trích các cá nhân tại MU.

Đáng chú ý, Fernandes đặt dấu hỏi về chiến thuật của ban huấn luyện trong thất bại trước Como, khiến nhiều cựu cầu thủ lên tiếng phản ứng.

Tuy nhiên, Carrick kiên quyết bác bỏ nhận định phòng thay đồ đang chia rẽ. “Không có sự chia rẽ nào cả. Chúng tôi chỉ cần trở lại với những gì mình làm tốt nhất. Và toàn đội sẽ làm được”, ông khẳng định.

Nhà cầm quân người Anh không xác nhận liệu đã trực tiếp trao đổi với Fernandes hay chưa, đồng thời từ chối tiết lộ những cuộc trò chuyện riêng tư với đội trưởng.

Khi được hỏi liệu có cân nhắc tước băng thủ quân hoặc loại Fernandes khỏi đội hình, Carrick nhấn mạnh lợi ích tập thể phải được đặt lên hàng đầu.

“Điều quan trọng nhất với tôi là đội bóng và sự vận hành trong đội hình. Dù tình hình thế nào, tôi cũng sẽ luôn làm những gì tốt nhất cho Manchester United”, ông tuyên bố.

Carrick cũng xác nhận đã trao đổi với ban lãnh đạo, trong bối cảnh giới thượng tầng được cho là ngày càng lo ngại về phong độ của đội bóng.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm”

Carrick thừa nhận MU đang trải qua giai đoạn khó khăn và bản thân ông phải chịu trách nhiệm trong việc đưa đội bóng trở lại đúng hướng.

MU (áo trắng) thua thảm Como ở Champions League

“Trách nhiệm của tôi là dẫn dắt đội bóng và quyết định cách các cầu thủ thể hiện trên sân. Tôi sẽ đứng ra chịu sức ép để những người khác không phải gánh chịu”, HLV người Anh chia sẻ.

Theo Carrick, MU từng có khoảng 5 tháng tương đối thành công, khi đội bóng duy trì được sự ổn định và thể hiện nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, những màn trình diễn gần đây không đáp ứng yêu cầu, khiến tập thể đánh mất cường độ thi đấu, tinh thần và sự kết nối.

Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người hâm mộ, những người đã bỏ thời gian, công sức và tiền bạc để đến sân cổ vũ đội bóng. Carrick thừa nhận ông đau lòng khi chứng kiến các cổ động viên thất vọng sau trận thua Como.

“MU cần trở lại với sự nhiệt huyết, cường độ, niềm vui và đam mê từng thể hiện trong giai đoạn đầu mùa giải. Tôi hoàn toàn tin rằng đội bóng sẽ làm được điều đó”, Carrick chia sẻ.

Carrick nhắc lại di sản Ferguson

Để nhấn mạnh những giá trị MU cần khôi phục, Carrick viện dẫn di sản của các biểu tượng như Ryan Giggs, Wayne Rooney, Sir Alex Ferguson và Sir Matt Busby.

Theo ông, điểm chung của những con người này là tinh thần cống hiến, sự khiêm nhường và thái độ làm việc chăm chỉ.

HLV Carrick trong buổi họp báo mới nhất của MU

Carrick nhắc đến Giggs như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB, còn Rooney là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho MU. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả thành tích cá nhân là sự hy sinh vì tập thể.

Ông cũng khẳng định Sir Alex Ferguson luôn đặt Manchester United lên hàng đầu, đồng thời nhắc đến những đóng góp của Sir Matt Busby và Sir Bobby Charlton trong lịch sử đội bóng.

“Manchester United luôn lớn hơn bất kỳ cá nhân nào. CLB lớn hơn tôi và lớn hơn mọi cầu thủ”, Carrick nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Anh cảnh báo lịch sử hào hùng không đồng nghĩa MU nghiễm nhiên có quyền chiến thắng. Thành công đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh và cống hiến của toàn đội.

Trong bối cảnh tương lai của Carrick ngày càng bất định, cuộc tiếp đón Bournemouth tại Premier League mang ý nghĩa quan trọng. MU cần chấm dứt chuỗi trận thất vọng, trong khi Carrick phải chứng minh những tuyên bố của mình bằng kết quả thực tế.

“Tôi hoàn toàn tự tin rằng MU sẽ tìm lại được chính mình”, HLV Carrick khẳng định.