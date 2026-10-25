Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Công an TP.HCM: Thử thách bản lĩnh ứng viên vô địch (V-League)
(18h, 25/10, Vòng 5) Đang duy trì mạch bất bại và hướng đến ngôi đầu bảng, Ninh Bình chạm trán thử thách khó lường mang tên CA TP.HCM khi cả hai đều tổn thất trụ cột vì án treo giò.
V-League | 18:00 25/10 | Sân vận động Ninh Bình | Sân vận động Ninh Bình
Điểm
Đặng Văn Lâm
Thái Bình
Tiến Anh
Martins Romeu
Quang Nho
Đức Chiến
Thành Trung
Quốc Việt
Nguyễn Hoàng Đức
Gia Hưng
Friday
Điểm
Patrik Lê Giang
Quang Hùng
Gia Bảo
Quang Kiệt
Minh Trọng
Đăng Khoa
Quốc Cường
Caputa Ferreira
Gomes Leonardo
Nguyễn Tiến Linh
Olaha Mạnh Đức
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ninh Bình thăng hoa cùng sức mạnh hàng công
Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa), mới nhất là màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở 4-3 trước HAGL để vươn lên bám đuổi ngôi đầu bảng. Hàng công của đội bóng cố đô hoạt động vô cùng hiệu quả khi đã bỏ túi 11 bàn thắng.
Sự tỏa sáng của nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức cùng khả năng gây sức ép liên tục giúp Ninh Bình tự tin áp đặt thế trận trên sân nhà.
Dù vậy, việc để thủng lưới 6 bàn bộc lộ những hổng nhất định nơi hệ thống phòng ngự, nhất là khi họ mất trung vệ ngoại binh Lucas Turci ở trận đấu này do án phạt thẻ đỏ.
CA TP.HCM và bài toán ổn định
Ở chiều ngược lại, CA TP.HCM đang có 7 điểm sau 4 trận (2 thắng, 1 hòa, 1 thua).
Chiến thắng quan trọng trước Thể Công ở vòng đấu trước tiếp thêm động lực đáng kể cho thầy trò HLV Diles Arthur, tuy nhiên sự ổn định vẫn là dấu hỏi khi họ từng sẩy chân trước SLNA và Bắc Ninh.
Tổn thất lực lượng của đội khách đến từ vị trí tiền vệ trung tâm Nguyễn Đức Phú (nghỉ thi đấu vì thẻ đỏ), làm giảm đáng kể khả năng tranh chấp ở tuyến giữa.
Mặc dù vậy, với khối phòng ngự mid-block kỷ luật cùng sự sắc bén của trung phong Nguyễn Tiến Linh, CA TP.HCM sẵn sàng trừng phạt các sai lầm của chủ nhà.
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