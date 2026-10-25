Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Công an TP.HCM: Thử thách bản lĩnh ứng viên vô địch (V-League)

V-League | 18:00 25/10 | Sân vận động Ninh Bình | Sân vận động Ninh Bình Ninh Bình - Công An TP Hồ Chí Minh (H1: -) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh Công An TP Hồ Chí Minh Điểm Đặng Văn Lâm Thái Bình Tiến Anh Martins Romeu Quang Nho Đức Chiến Thành Trung Quốc Việt Nguyễn Hoàng Đức Gia Hưng Friday Điểm Patrik Lê Giang Quang Hùng Gia Bảo Quang Kiệt Minh Trọng Đăng Khoa Quốc Cường Caputa Ferreira Gomes Leonardo Nguyễn Tiến Linh Olaha Mạnh Đức Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ninh Bình Ninh Bình Công An TP Hồ Chí Minh Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Đặng Văn Lâm, Thái Bình, Tiến Anh, Martins Romeu, Quang Nho, Đức Chiến, Thành Trung, Quốc Việt, Nguyễn Hoàng Đức, Gia Hưng, Friday Patrik Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Quang Kiệt, Minh Trọng, Đăng Khoa, Quốc Cường, Caputa Ferreira, Gomes Leonardo, Nguyễn Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức

Ninh Bình thăng hoa cùng sức mạnh hàng công

Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa), mới nhất là màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở 4-3 trước HAGL để vươn lên bám đuổi ngôi đầu bảng. Hàng công của đội bóng cố đô hoạt động vô cùng hiệu quả khi đã bỏ túi 11 bàn thắng.

Sự tỏa sáng của nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức cùng khả năng gây sức ép liên tục giúp Ninh Bình tự tin áp đặt thế trận trên sân nhà.

Dù vậy, việc để thủng lưới 6 bàn bộc lộ những hổng nhất định nơi hệ thống phòng ngự, nhất là khi họ mất trung vệ ngoại binh Lucas Turci ở trận đấu này do án phạt thẻ đỏ.

CA TP.HCM và bài toán ổn định

Ở chiều ngược lại, CA TP.HCM đang có 7 điểm sau 4 trận (2 thắng, 1 hòa, 1 thua).

Chiến thắng quan trọng trước Thể Công ở vòng đấu trước tiếp thêm động lực đáng kể cho thầy trò HLV Diles Arthur, tuy nhiên sự ổn định vẫn là dấu hỏi khi họ từng sẩy chân trước SLNA và Bắc Ninh.

Tổn thất lực lượng của đội khách đến từ vị trí tiền vệ trung tâm Nguyễn Đức Phú (nghỉ thi đấu vì thẻ đỏ), làm giảm đáng kể khả năng tranh chấp ở tuyến giữa.

Mặc dù vậy, với khối phòng ngự mid-block kỷ luật cùng sự sắc bén của trung phong Nguyễn Tiến Linh, CA TP.HCM sẵn sàng trừng phạt các sai lầm của chủ nhà.

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