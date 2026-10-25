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Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Công an TP.HCM: Thử thách bản lĩnh ứng viên vô địch (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay V-League 2026-27

(18h, 25/10, Vòng 5) Đang duy trì mạch bất bại và hướng đến ngôi đầu bảng, Ninh Bình chạm trán thử thách khó lường mang tên CA TP.HCM khi cả hai đều tổn thất trụ cột vì án treo giò.

   

V-League | 18:00 25/10 | Sân vận động Ninh Bình | Sân vận động Ninh Bình

Ninh Bình
Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Công an TP.HCM: Thử thách bản lĩnh ứng viên vô địch (V-League) - 1
-
Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Công an TP.HCM: Thử thách bản lĩnh ứng viên vô địch (V-League) - 1
Công An TP Hồ Chí Minh
(H1: -)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Công an TP.HCM: Thử thách bản lĩnh ứng viên vô địch (V-League) - 1
Đặng Văn Lâm, Thái Bình, Tiến Anh, Martins Romeu, Quang Nho, Đức Chiến, Thành Trung, Quốc Việt, Nguyễn Hoàng Đức, Gia Hưng, Friday
Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Công an TP.HCM: Thử thách bản lĩnh ứng viên vô địch (V-League) - 1
Patrik Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Quang Kiệt, Minh Trọng, Đăng Khoa, Quốc Cường, Caputa Ferreira, Gomes Leonardo, Nguyễn Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức

Ninh Bình thăng hoa cùng sức mạnh hàng công

Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa), mới nhất là màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở 4-3 trước HAGL để vươn lên bám đuổi ngôi đầu bảng. Hàng công của đội bóng cố đô hoạt động vô cùng hiệu quả khi đã bỏ túi 11 bàn thắng.

Sự tỏa sáng của nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức cùng khả năng gây sức ép liên tục giúp Ninh Bình tự tin áp đặt thế trận trên sân nhà.

Dù vậy, việc để thủng lưới 6 bàn bộc lộ những hổng nhất định nơi hệ thống phòng ngự, nhất là khi họ mất trung vệ ngoại binh Lucas Turci ở trận đấu này do án phạt thẻ đỏ.

CA TP.HCM và bài toán ổn định

Ở chiều ngược lại, CA TP.HCM đang có 7 điểm sau 4 trận (2 thắng, 1 hòa, 1 thua).

Chiến thắng quan trọng trước Thể Công ở vòng đấu trước tiếp thêm động lực đáng kể cho thầy trò HLV Diles Arthur, tuy nhiên sự ổn định vẫn là dấu hỏi khi họ từng sẩy chân trước SLNA và Bắc Ninh.

Tổn thất lực lượng của đội khách đến từ vị trí tiền vệ trung tâm Nguyễn Đức Phú (nghỉ thi đấu vì thẻ đỏ), làm giảm đáng kể khả năng tranh chấp ở tuyến giữa.

Mặc dù vậy, với khối phòng ngự mid-block kỷ luật cùng sự sắc bén của trung phong Nguyễn Tiến Linh, CA TP.HCM sẵn sàng trừng phạt các sai lầm của chủ nhà.

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Trước 19:30 ngày 31/10
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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-ninh-binh-cong-an-tphcm-t...

-25/10/2026 12:06 PM (GMT+7)
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