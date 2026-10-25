Nhận định MU vs Bournemnouth: Chạm đáy nỗi đau

MU trải qua 7 trận liên tiếp không thắng, với 3 trận hòa và 4 thất bại. Lần đầu tiên kể từ năm 2015, Quỷ đỏ mới lại rơi vào chuỗi trận đáng thất vọng như vậy.

Michael Carrick đang đứng trước nguy cơ mất ghế tại Old Trafford. Trận gần nhất MU được hưởng niềm vui chiến thắng là từ đầu tháng 9, trước đại diện Azerbaijan - Sabah FK.

MU vừa thua thảm trước Como - Ảnh: MUFC

Chỉ thắng 1/7 trận đầu tiên tại Premier League, MU đang có khởi đầu tệ nhất ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa 1986/87.

Nhà cầm quân 45 tuổi có thể phải chia tay "Nhà hát của những giấc mơ" nếu đội bóng tiếp tục hứng chịu một thất bại ê chề cuối tuần này.

Điểm tựa hiếm hoi trước cuộc tiếp đón Bournemouth là cả 2 chiến thắng của Quỷ đỏ trên mọi đấu trường mùa 2026/27 đều diễn ra tại Old Trafford.

Trong bối cảnh Bruno Fernandes chật vật tìm lại phong độ, Bryan Mbeumo gánh vác trọng trách ghi bàn cho MU. Tiền đạo người Cameroon có 4 pha lập công sau 7 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Bên kia chiến tuyến, dù mới chỉ thắng một trận ở Premier League mùa này, Bournemouth vẫn mang đến cho người hâm mộ kỷ niệm đáng nhớ với 3 chiến thắng liên tiếp trong lần đầu tiên tham dự cúp châu Âu.

The Cherries đang cùng dẫn đầu BXH Europa League sau 3 lượt trận. Giữa tuần qua, họ đè bẹp AC Milan với tỷ số 3-0, trong trận đấu mà đại diện Italia không có nổi một cú sút trúng đích.

Tinh thần cầu thủ MU đang chạm đáy - Ảnh: Tod

Đoàn quân HLV Marco Rose toàn thắng 3 trận gần nhất, đều trên sân nhà, ghi 8 bàn và không để thủng lưới. Thời Bournemouth e ngại một tên tuổi lớn của bóng đá Anh như MU đã lùi xa.

Đội bóng miền Nam nước Anh bất bại trong 6 lần gần nhất chạm trán Quỷ đỏ tại Premier League, với 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Lần gần nhất MU đánh bại Bournemouth từ mùa giải 2022/23.

Thất bại nặng nề trên sân Como khiến sự tự tin của cầu thủ MU sụt giảm nghiêm trọng và trận đấu hôm nay có thể sẽ chấm dứt triều đại Michael Carrick trên cương vị thuyền trưởng.

Dự đoán: MU thua 1-2

Thông tin lực lượng

MU: Luke Shaw, Dorgu, Ugarte, Mainoo, Lisandro Martinez vắng mặt vì chấn thương.

Bournemouth: Alex Scott và Kroupi chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Yoro, Maguire, De Ligt, Dalot; Tielemans, Baleba; Amad, Fernandes, Rashford; Mbeumo.

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Rayan, Cook, Tavernier; Evanilson.