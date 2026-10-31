Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: "Gà trống" tiếp mạch thăng hoa (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 1/11, Vòng 9) Dưới thời HLV Roberto De Zerbi, Tottenham đang dần tìm lại nhịp chiến thắng và hướng tới mục tiêu biến trận thắng Chelsea thành cú hích để giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Crystal Palace.
Premier League | 00h30 01/11 | Tottenham Hotspur Stadium
Điểm
Kinsky
Gray
Van Hecke
Van de Ven
Robertson
Tonali
Mateus Fernandes
Kudus
Gallagher
Tel
Marmoush
Điểm
Walter Benitez
Richards
Disasi
Canvot
Khalaili
Wharton
Kamada
Mitchell
McNeil
Pino
Mateta
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Tottenham hưng phấn cùng điểm tựa lịch sử
Tottenham bắt đầu tìm lại sự tự tin khi lần lượt đánh bại Coventry 3-1 và vượt qua Chelsea ngay tại Stamford Bridge, qua đó có lần đầu tiên thắng hai trận liên tiếp ở Premier League kể từ tháng 8/2025.
Sự trở lại của những cá nhân có kỹ thuật và sự sáng tạo như James Maddison giúp Spurs thi đấu chủ động, biến hóa hơn khi được chơi trên sân nhà.
Thành tích đối đầu trên sân nhà cũng ủng hộ Tottenham khi họ giành tới 9 chiến thắng và chỉ thua 2 trong 11 lần gần nhất tiếp đón Crystal Palace tại Premier League.
Dù vậy, HLV Roberto De Zerbi vẫn phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi vắng một loạt trụ cột như Tosin Adarabioyo, Destiny Udogie, James Maddison, Lucas Bergvall, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Sávio, Wilson Odobert do chấn thương và Rodrigo Bentancur bị treo giò.
Crystal Palace báo động hàng phòng ngự
Trái ngược với đội chủ nhà, Crystal Palace dưới thời HLV Pierre Sage trải qua giai đoạn đáng lo ngại khi mới có 7 điểm sau 8 vòng, đứng thứ 17 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.
Hệ thống phòng ngự của "Đại bàng" phơi bày sự yếu kém nghiêm trọng với 19 bàn thua từ đầu mùa và nhận tổng cộng 50 bàn thua tại Premier League trong năm nay (nhiều nhất giải đấu). Chỉ tính riêng 2 trận gần nhất, họ đã nhận tới 7 bàn thua và không ghi được bàn nào.
Dù thiếu vắng nhiều quân bài quan trọng như Quinten Timber, Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Ismaïla Sarr và Jorgen Strand Larsen, Crystal Palace vẫn có thể gây khó khăn cho Spurs nhờ lối chơi chuyển trạng thái.
Việc thắng 3 trong 4 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội sẽ là điểm tựa tinh thần để đội khách hy vọng tạo nên bất ngờ.
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