Trực tiếp bóng đá Tottenham - Crystal Palace: "Gà trống" tiếp mạch thăng hoa (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 00h30 01/11 | Tottenham Hotspur Stadium Tottenham 0 - 0 Crystal Palace (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs Crystal Palace Crystal Palace Điểm Kinsky Gray Van Hecke Van de Ven Robertson Tonali Mateus Fernandes Kudus Gallagher Tel Marmoush Điểm Walter Benitez Richards Disasi Canvot Khalaili Wharton Kamada Mitchell McNeil Pino Mateta Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Crystal Palace Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kinsky, Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Tonali, Mateus Fernandes, Kudus, Gallagher, Tel, Marmoush Walter Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell, McNeil, Pino, Mateta

Tottenham hưng phấn cùng điểm tựa lịch sử

Tottenham bắt đầu tìm lại sự tự tin khi lần lượt đánh bại Coventry 3-1 và vượt qua Chelsea ngay tại Stamford Bridge, qua đó có lần đầu tiên thắng hai trận liên tiếp ở Premier League kể từ tháng 8/2025.

Sự trở lại của những cá nhân có kỹ thuật và sự sáng tạo như James Maddison giúp Spurs thi đấu chủ động, biến hóa hơn khi được chơi trên sân nhà.

Thành tích đối đầu trên sân nhà cũng ủng hộ Tottenham khi họ giành tới 9 chiến thắng và chỉ thua 2 trong 11 lần gần nhất tiếp đón Crystal Palace tại Premier League.

Dù vậy, HLV Roberto De Zerbi vẫn phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi vắng một loạt trụ cột như Tosin Adarabioyo, Destiny Udogie, James Maddison, Lucas Bergvall, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Sávio, Wilson Odobert do chấn thương và Rodrigo Bentancur bị treo giò.

Crystal Palace báo động hàng phòng ngự

Trái ngược với đội chủ nhà, Crystal Palace dưới thời HLV Pierre Sage trải qua giai đoạn đáng lo ngại khi mới có 7 điểm sau 8 vòng, đứng thứ 17 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.

Hệ thống phòng ngự của "Đại bàng" phơi bày sự yếu kém nghiêm trọng với 19 bàn thua từ đầu mùa và nhận tổng cộng 50 bàn thua tại Premier League trong năm nay (nhiều nhất giải đấu). Chỉ tính riêng 2 trận gần nhất, họ đã nhận tới 7 bàn thua và không ghi được bàn nào.

Dù thiếu vắng nhiều quân bài quan trọng như Quinten Timber, Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Ismaïla Sarr và Jorgen Strand Larsen, Crystal Palace vẫn có thể gây khó khăn cho Spurs nhờ lối chơi chuyển trạng thái.

Việc thắng 3 trong 4 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội sẽ là điểm tựa tinh thần để đội khách hy vọng tạo nên bất ngờ.