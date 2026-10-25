Man City bị cắt chuỗi thắng vì Maresca thua trình Emery, Jackson thăng hoa khó ngờ

Emery cao tay hơn Maresca

Những chuyến làm khách đến Villa Park từ lâu đã trở thành trải nghiệm đáng quên đối với Pep Guardiola, và Maresca cũng không tránh khỏi kịch bản đáng quên. Man City đã nhận thất bại trong cả 4 lần gần nhất hành quân đến sân đấu này.

Đúng dịp kỷ niệm 4 năm dẫn dắt Aston Villa, Emery tiếp tục cho thấy sự xuất sắc về mặt chiến thuật. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng đánh bại Guardiola trong cả 2 lượt trận ở mùa giải trước. Đáng chú ý, Nicolas Jackson, bản hợp đồng kỷ lục trị giá 65 triệu bảng của Emery, một lần nữa chứng minh rằng anh rất hữu dụng khi vào tay HLV biết khai thác tốt điểm mạnh của mình.

HLV Emery thể hiện tài "diệt" Man City

Jackson đã nằm trong tầm ngắm của Emery ngay từ khi chiến lược gia người xứ Basque được bổ nhiệm. Giờ đây, tiền đạo này đã ghi 7 bàn thắng trong màu áo Aston Villa. Khoảnh khắc ấy hẳn càng trở nên ngọt ngào đối với chân sút người Senegal, bởi chính Maresca là người cho phép anh chuyển đến Bayern Munich theo dạng cho mượn khi còn dẫn dắt Chelsea.

Aston Villa thi đấu giàu năng lượng và có tinh thần đầy hứng khởi. Maresca chắc chắn cũng sẽ phải nhìn lại 2 bàn thua đáng trách, xuất phát từ những sai lầm của Marc Guehi và thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Guehi trải qua buổi chiều đặc biệt khó khăn và mắc lỗi trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số tuyệt đẹp của Jackson. Trung vệ này gặp nhiều vấn đề trong những tuần gần đây, sau sai lầm nghiêm trọng ở thất bại của đội tuyển Anh trước Tây Ban Nha. Anh cũng để đối phương khai thác điểm yếu trong cả 2 bàn thua của Man City trước Ipswich Town ở tuần trước.

Trong khi phần lớn sự chú ý sẽ tập trung vào việc chuỗi 7 trận toàn thắng của Man City tại Ngoại hạng Anh bị chấm dứt, Emery mới là người có thể hài lòng với gần như mọi quyết định của mình. Từ lựa chọn nhân sự, cách bố trí chiến thuật cho đến những sự thay đổi người, ông đều tỏ ra cao tay hơn Maresca ở nhiều khía cạnh. Sau trận đấu, hậu vệ Matty Cash của Aston Villa mô tả người thầy của mình là “thiên tài chiến thuật”.

Đúng 4 năm trước, Emery tiếp quản Aston Villa và nhanh chóng tạo ra cú hích mạnh mẽ cho đội bóng giàu truyền thống này. Sau mùa hè đầy biến động, trong đó Aston Villa phải chia tay nhiều cầu thủ, nhà cầm quân người Tây Ban Nha dường như đã tìm ra công thức vận hành hiệu quả cho đội hình vừa được tái thiết.

Nhiều tân binh cập bến trong mùa hè đã có màn trình diễn ấn tượng, tiêu biểu là Jackson, thủ môn Zion Suzuki và Johan Manzambi. Quá trình tái thiết của Emery dường như đang diễn ra nhanh hơn cả tiến độ xây dựng lại sân Villa Park.

Man City đã thắng một số trận mùa này dù để đối thủ có không ít cơ hội giành điểm. Rõ ràng, dù nhìn chung vẫn thi đấu rất tốt, đội bóng của Maresca đang trải qua những vấn đề trong quá trình hoàn thiện lối chơi.

Emery biến Jackson thành chân sút đáng sợ như thế nào?

Một trong những điểm đáng chú ý ngay từ đầu trận là cách Maresca bố trí lại hai trung vệ. Ruben Dias đá lệch trái, còn Guehi đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch phải.

Điều đó đồng nghĩa Dias đối đầu với John McGinn, cầu thủ thích muốn nhận bóng, trong khi Guehi, người có khả năng di chuyển linh hoạt hơn, phải theo sát những pha chạy chỗ của Nicolas Jackson. Không có gì bất ngờ khi tiền đạo người Senegal thường xuyên hoạt động ở hành lang trong bên trái, khu vực mà Unai Emery luôn muốn trung phong của mình khai thác.

Cuộc đối đầu thứ hai nhanh chóng dẫn đến bàn thắng của Jackson ở phút thứ 6. Anh chớp thời cơ sau pha xử lý lỗi của Guehi, khi tung cú sút đưa bóng bay cao qua tầm với của Donnarumma, trong tình huống diễn ra ở hành lang trong bên trái.

Jackson đang thi đấu quá thăng hoa

Jackson và Emery đã duy trì mối quan hệ rất tốt kể từ khi làm việc cùng nhau tại Villarreal và vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Tiền đạo người Senegal từng ghi nhận công lao của Emery trong quá trình phát triển sự nghiệp tại La Liga. Anh vẫn nhớ rõ việc nhà cầm quân này trao cho mình suất đá chính ở vị trí trung phong, thay vì ưu tiên những tên tuổi lớn như Edinson Cavani.

Trên thực tế, việc hai người tái hợp trong mùa hè vừa qua dường như là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất của Aston Villa cũng khó hình dung Jackson có thể thích nghi nhanh đến vậy.

Emery muốn chiêu mộ Jackson bởi tiền đạo này sở hữu khả năng di chuyển tự nhiên và có thể liên tục thực hiện những pha bứt tốc. Trận đấu với Man City cho thấy rõ những phẩm chất đó, từ khả năng pressing ngay trên hàng công đến những pha chạy chỗ phía sau lưng Guéhi. Jackson không chỉ kéo giãn hàng phòng ngự đối phương mà còn giúp các đồng đội dâng cao, mở ra những đợt phản công đầy hứa hẹn.

Bàn thắng thứ hai của Jackson là hình ảnh thu nhỏ cho sự tiến bộ của Aston Villa dưới thời Emery. Tiền đạo này xử lý bóng và làm tường cực kỳ khéo léo, khía cạnh trong lối chơi mà Emery từng xác định anh cần cải thiện.

Ở tuổi 25, Jackson thi đấu trực diện, thường xuyên tìm cách vượt qua hậu vệ đối phương trong những tình huống 1 đấu 1. Khi cần giữ bóng và chờ đồng đội dâng lên, anh cũng cho thấy sức mạnh đáng kể.

Cho đến thời điểm hiện tại, Jackson đã chứng minh mình là sự thay thế hoàn hảo cho Ollie Watkins. Màn trình diễn trước Man City một lần nữa khẳng định điều đó.