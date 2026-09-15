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Trực tiếp bóng đá Liverpool - Tottenham: Đại chiến giữa "những kẻ cùng khổ" (League Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Liverpool League Cup

(2h, 16/9, vòng 3) Cả Liverpool lẫn Tottenham đang chịu áp lực và nhận nhiều sự soi xét.

   

League Cup | 2h, 16/9 | SVĐ Anfield

Liverpool
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Tottenham: Đại chiến giữa "những kẻ cùng khổ" (League Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Tottenham: Đại chiến giữa "những kẻ cùng khổ" (League Cup) - 1
Tottenham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Tottenham: Đại chiến giữa "những kẻ cùng khổ" (League Cup) - 1
Mamardashvili, Frimpong, Araujo, Endo, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Ngumoha, Koumas, Munoz, Gakpo
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Tottenham: Đại chiến giữa "những kẻ cùng khổ" (League Cup) - 1
Kinsky, Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson, Fernandes, Tonali, Kudus, Gallagher, Savio, Solanke

Đại chiến giữa “những kẻ cùng khổ”

Liverpool đang chịu áp lực dù vẫn duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa. “Lữ đoàn đỏ” mới giành được 6 điểm sau 12 điểm tối đa tại Premier League và hiện đứng thứ 7. Dù vậy, đoàn quân của HLV Andoni Iraola đã thi đấu xuất sắc trong chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid tại Champions League. Chiến thắng ở đấu trường châu Âu là lần duy nhất Liverpool giành trọn 3 điểm trong 3 trận sân nhà mùa này. Tính đến nay, “Lữ đoàn đỏ” đã ghi 4 bàn và nhận 3 bàn thua tại Anfield.

Trong khi đó, Tottenham bước vào cuộc đối đầu với phong độ tồi tệ, khi thua 2 và hòa 2 trong 4 trận đấu tại Premier League. Tệ hơn nữa, “Gà trống” thậm chí vẫn chưa ghi được bàn nào tại giải đấu hàng đầu nước Anh, đồng nghĩa mùa giải hiện tại đang trở thành khởi đầu tệ nhất lịch sử CLB xét về số bàn thắng ghi được.

Báo động tuyến giữa Liverpool

Liverpool đã thể hiện sự thiếu sắc bén đáng báo động ở 1/3 cuối sân trong trận hòa 0-0 trước Fulham ngay tại Anfield. “Lữ đoàn đỏ” tạo ra rất ít cơ hội đáng chú ý, trong khi những Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai và Ryan Gravenberch một lần nữa gây thất vọng.

Tuyến giữa đã là vấn đề của Liverpool trong một thời gian dài, và người hâm mộ “Lữ đoàn đỏ” lo ngại việc thiếu một cầu thủ có khả năng đưa bóng lên từ tuyến dưới cùng một tiền vệ phòng ngự làm điểm tựa có thể khiến Liverpool đánh mất cơ hội cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 17:51 PM (GMT+7)
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