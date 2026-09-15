Trực tiếp bóng đá Liverpool - Tottenham: Đại chiến giữa "những kẻ cùng khổ" (League Cup)
(2h, 16/9, vòng 3) Cả Liverpool lẫn Tottenham đang chịu áp lực và nhận nhiều sự soi xét.
League Cup | 2h, 16/9 | SVĐ Anfield
Điểm
Mamardashvili
Frimpong
Araujo
Endo
Tsimikas
Mac Allister
Nyoni
Ngumoha
Koumas
Munoz
Gakpo
Điểm
Kinsky
Gray
Van Hecke
Senesi
Robertson
Fernandes
Tonali
Kudus
Gallagher
Savio
Solanke
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Đại chiến giữa “những kẻ cùng khổ”
Liverpool đang chịu áp lực dù vẫn duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa. “Lữ đoàn đỏ” mới giành được 6 điểm sau 12 điểm tối đa tại Premier League và hiện đứng thứ 7. Dù vậy, đoàn quân của HLV Andoni Iraola đã thi đấu xuất sắc trong chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid tại Champions League. Chiến thắng ở đấu trường châu Âu là lần duy nhất Liverpool giành trọn 3 điểm trong 3 trận sân nhà mùa này. Tính đến nay, “Lữ đoàn đỏ” đã ghi 4 bàn và nhận 3 bàn thua tại Anfield.
Trong khi đó, Tottenham bước vào cuộc đối đầu với phong độ tồi tệ, khi thua 2 và hòa 2 trong 4 trận đấu tại Premier League. Tệ hơn nữa, “Gà trống” thậm chí vẫn chưa ghi được bàn nào tại giải đấu hàng đầu nước Anh, đồng nghĩa mùa giải hiện tại đang trở thành khởi đầu tệ nhất lịch sử CLB xét về số bàn thắng ghi được.
Báo động tuyến giữa Liverpool
Liverpool đã thể hiện sự thiếu sắc bén đáng báo động ở 1/3 cuối sân trong trận hòa 0-0 trước Fulham ngay tại Anfield. “Lữ đoàn đỏ” tạo ra rất ít cơ hội đáng chú ý, trong khi những Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai và Ryan Gravenberch một lần nữa gây thất vọng.
Tuyến giữa đã là vấn đề của Liverpool trong một thời gian dài, và người hâm mộ “Lữ đoàn đỏ” lo ngại việc thiếu một cầu thủ có khả năng đưa bóng lên từ tuyến dưới cùng một tiền vệ phòng ngự làm điểm tựa có thể khiến Liverpool đánh mất cơ hội cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.
Nhận định bóng đá Liverpool vs Tottenham, 02h00 ngày 16/9, vòng 1/16 Cúp Liên đoàn Anh 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/09/2026 17:51 PM (GMT+7)