Liverpool - Tottenham chật vật dù bạo chi "núi tiền", siêu sao trăm triệu bảng vô nghĩa?

Liverpool: Đội hình tỷ bảng vẫn bế tắc

Liverpool sở hữu một trong những đội hình đắt giá nhất thế giới, nhưng màn trình diễn trước Fulham cho thấy khoảng cách đáng kể giữa giá trị chuyển nhượng và sức mạnh thực tế. Sau chiến thắng trong cuộc tiếp đón Atletico Madrid tại Champions League, Liverpool trở nên rệu rã, và thiếu chắc chắn trong trận hòa 0-0 với Fulham tại Anfield.

HLV Iraola chưa biết cách phát huy giá trị của Barcola

Florian Wirtz tiếp tục gây thất vọng khi thường xuyên chuyền bóng thẳng ra ngoài hoặc vào chân đối thủ. Tiền vệ người Đức cũng kéo những cú dứt điểm ra ngoài trong ngày Liverpool thiếu ý tưởng nghiêm trọng ở 1/3 cuối sân. Những sai lầm như vậy càng trở nên khó chấp nhận khi đội bóng sở hữu lực lượng trị giá tới 1 tỷ bảng.

Ngay cả những cầu thủ vốn đáng tin cậy như Dominik Szoboszlai cũng không thể tạo ra khác biệt. Liverpool chỉ có một vài cơ hội nửa vời và gần như bất lực trước Fulham. HLV Andoni Iraola thừa nhận đội bóng gặp vấn đề trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn, bên cạnh sự thiếu tươi mới sau trận đấu lớn giữa tuần.

Barcola và Wirtz: Những khoản đầu tư chưa phát huy

Bradley Barcola, bản hợp đồng trị giá 123 triệu bảng, có khoảnh khắc tích cực trong lần đầu đá chính tại Premier League khi kiến tạo cơ hội cho Alexander Isak. Tuy nhiên, đó gần như là điểm sáng hiếm hoi của cầu thủ người Pháp.

Barcola từng gây ấn tượng với tốc độ đáng sợ sau khi vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với Ipswich. Nhưng trước Fulham, “bom tấn” đến từ PSG trở nên thiếu quyết đoán và bất lực trong việc vượt qua hậu vệ đối phương. Barcola còn bỏ lỡ cơ hội đưa Isak vào vị trí thuận lợi và có một cú vô-lê bị chặn.

HLV Iraola cho rằng Barcola chưa đạt thể trạng tốt nhất vì không trải qua giai đoạn tiền mùa giải đầy đủ. Điều đó có thể là lời giải thích hợp lý, nhưng với một cầu thủ có giá 123 triệu bảng, Liverpool rõ ràng cần nhiều hơn thế.

Florian Wirtz cũng đang trở thành một trường hợp đáng lo. Tài năng và mức phí chuyển nhượng rất lớn không thể bảo đảm rằng anh lập tức trở thành nhân tố quyết định. Khi Wirtz sa sút, Liverpool thiếu một cầu thủ đủ khả năng mở khóa thế trận, qua đó phơi bày giới hạn của việc dùng tiền để xây dựng một đội hình trên lý thuyết.

Tottenham chưa thể ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh

Tottenham: Chi 320 triệu bảng nhưng không biết ghi bàn

Nếu Liverpool đang gặp vấn đề trong việc tạo cơ hội, Tottenham thậm chí còn rơi vào tình trạng nghiêm trọng hơn. “Spurs” đã chi khoảng 320 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng, nhưng sau bốn vòng Premier League, họ vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Tottenham đã trải qua hơn sáu giờ không ghi bàn tại giải đấu, tính từ pha lập công ở phút 43 trong trận cuối mùa trước gặp Everton. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử CLB họ tịt ngòi ở cả bốn trận đầu mùa.

Vấn đề nằm ở chỗ Tottenham không thiếu lựa chọn trên hàng công. Họ đưa về ba cầu thủ chạy cánh, một hậu vệ trái, ba trung vệ, hai tiền vệ và một thủ môn dự bị trong kỳ chuyển nhượng kỷ lục. Nhưng sau khi Richarlison bị gạt khỏi kế hoạch, Dominic Solanke vẫn là tiền đạo cắm thực thụ duy nhất.

Solanke thậm chí không có cú sút nào trước Everton và chỉ chạm bóng 19 lần. Trong khi đó, Tottenham đang đặt cược vào những cầu thủ đa năng như Omar Marmoush và Mathys Tel thay vì sở hữu một chân sút ổn định.

Tonali và Fernandes là những bản hợp đồng lớn nhưng chưa phát huy giá trị của Tottenham

Những bản hợp đồng đắt giá và bài toán hiệu quả

Savio là ví dụ điển hình cho nghịch lý của Tottenham. Cầu thủ trị giá 75 triệu bảng sở hữu tốc độ đủ khiến hàng thủ Everton chao đảo, nhưng những pha xử lý cuối cùng lại quá thiếu chính xác. Khi hậu vệ Vitalii Mykolenko bắt nhịp được với cuộc đối đầu, Savio gần như biến mất khỏi trận đấu.

Mateus Fernandes, người có giá cao hơn Savio 10 triệu bảng, cũng chưa chứng minh được giá trị. Anh có khả năng chơi trực diện và giàu năng lượng, nhưng pha khống chế bóng tới bốn nhịp khi đối mặt cơ hội ngon ăn trong hiệp một đã trở thành một sự lãng phí nghiêm trọng.

Đáng thất vọng hơn, Sandro Tonali, bản hợp đồng đắt giá nhất trong nhóm tân binh, vẫn đang trôi qua nhiều trận đấu mà không tạo được ảnh hưởng tương xứng. Mathys Tel cũng khiến De Zerbi thất vọng khi thường xuyên quay lưng về phía khung thành thay vì hướng lên phía trước.

Đó chính là nghịch lý của Tottenham: có rất nhiều cầu thủ tấn công nhưng lại tạo ra quá ít cơ hội. Hai trận gần nhất chỉ mang lại cho họ một cú sút trúng đích có ý nghĩa. Khi hệ thống không tạo ra cơ hội, vấn đề không còn đơn thuần nằm ở khả năng dứt điểm.

Liverpool và Tottenham vì thế đang cho thấy một sự thật khắc nghiệt của bóng đá hiện đại: tiền có thể mua cầu thủ, nhưng không thể tự động mua được sự ăn ý, cấu trúc chiến thuật hay khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Hàng tỷ bảng trên giấy tờ chỉ có ý nghĩa khi những bản hợp đồng đắt giá thực sự giúp đội bóng mạnh lên trên sân cỏ.