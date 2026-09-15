Nhận định Liverpool vs Tottenham, 02h00 ngày 16/9: Anfield vẫn là ‘tử địa’ của Tottenham

Nhận định trước trận Liverpool vs Tottenham

Đêm nay, Liverpool sẽ đón tiếp Tottenham trên sân Anfield trong bối cảnh cả hai đội đều vừa trải qua một trận hòa không bàn thắng tại Premier League. Liverpool bị Fulham cầm chân 0-0, trong khi Tottenham cũng không thể ghi bàn trước Everton. Tuy nhiên, ý nghĩa của những kết quả này với hai đội hoàn toàn khác nhau.

Liverpool vẫn đang bất bại từ đầu mùa, nhưng màn trình diễn trước Fulham cho thấy đội bóng của HLV Andoni Iraola còn nhiều điều phải cải thiện. Hàng công của họ chưa đủ sắc bén trước những đội chơi phòng ngự nhiều tầng Fulham, trong khi tuyến giữa tiếp tục là khu vực gây lo lắng khi Liverpool chưa tìm được sự cân bằng cần thiết giữa khả năng triển khai bóng và phòng ngự.

Trong bối cảnh như vậy, trận đấu với Tottenham ở Cúp Liên đoàn Anh có vẻ đến không đúng lúc với Liverpool. Bởi lẽ Spurs là đội bóng đang khát thắng hơn bao giờ hết. Sau 4 vòng Premier League, họ chưa thắng trận nào, trong đó có hai thất bại và hai trận hòa. Đáng chú ý hơn, Tottenham vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại Premier League mùa này. Đây là khởi đầu tệ nhất của họ xét về số bàn thắng trong lịch sử tham dự giải đấu.

Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi đã chi gần 350 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng nhưng hiện chỉ có 2 điểm và đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng. Sau khi từng phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng trong hai mùa gần đây, Tottenham bước vào mùa bóng này với tham vọng tìm lại vị thế của một đội Big Six.

Tottenham (áo trắng) đang chịu áp lực lớn khi tịt ngòi cả 4 trận Premier League từ đầu mùa.

Thế nhưng, những kết quả vô cùng thất vọng vừa qua đang khiến mục tiêu ấy của Spurs bị đặt dấu hỏi lớn. Đội khách vì thế đang rất cần một chiến thắng để xua tan những hoài nghi, và xa hơn là ngăn chặn một khủng hoảng nghiêm trọng đang manh nha thành hình.

Dẫu vậy, Cúp Liên đoàn Anh là đấu trường mà Liverpool có truyền thống đặc biệt. Đội bóng vùng Merseyside đang hướng tới chức vô địch thứ 11 và chắc chắn không muốn hành trình tại giải đấu này kết thúc quá sớm, ngay cả khi Premier League và Champions League vẫn được ưu tiên.

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Tottenham

Liverpool đang có phong độ khá nhạt nhòa ở Premier League. Họ chỉ kiếm về 6 điểm sau 4 vòng Premier League và đứng thứ 7. Lữ đoàn đỏ từng đánh bại Atletico Madrid 2-1 tại Champions League ngày 9/9, nhưng đó cũng là chiến thắng duy nhất trong ba trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường. Tại Anfield mùa này, Liverpool mới ghi 4 bàn nhưng cũng đã thủng lưới 3 lần.

Trận hòa Fulham càng làm nổi bật vấn đề của Liverpool ở khu vực 1/3 cuối sân. Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai và Ryan Gravenberch đều không tạo được ảnh hưởng như kỳ vọng, trong khi Liverpool tạo ra rất ít cơ hội thực sự đáng chú ý. HLV Iraola vì thế nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh đội hình nhưng vẫn duy trì đủ sức mạnh để tránh một cú sảy chân trước Tottenham.

Liverpool (áo đỏ) đang có thành tích đối đầu áp đảo trong những lần đón tiếp Tottenham suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu đang ủng hộ Liverpool rõ rệt. Tottenham chỉ thắng 2 trong 20 lần gần nhất gặp Liverpool và thua tới 14 trận. Chiến thắng duy nhất đó (2-1 ở vòng 7 Premier League 2023/24) của Spurs cũng để lại nhiều tranh cãi khi Liverpool chỉ còn 9 người và bị từ chối một bàn thắng do lỗi việt vị.

Tottenham từng đánh bại Liverpool ở bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh vào tháng 1/2025, nhưng chiến thắng đó không giúp họ đi tiếp bởi Liverpool vẫn giành quyền vào chung kết sau khi đã vùi dập đối thủ này tới 4-0 ở trận bán kết lượt đi trước đó tại Anfield.

Với phong độ hiện tại của Tottenham, chuyến hành quân tới “thánh địa” của Liverpool lần này tiếp tục là thử thách khắc nghiệt. Spurs đã thua 4 trong 5 lần gần nhất làm khách tại Anfield (trận còn lại hòa 1-1) và nhận về tới 17 bàn thủng lưới trong 4 thất bại kể trên.

Tính rộng hơn, Tottenham chưa thắng ở Anfield suốt 15 năm qua trên tất cả các đấu trường. Họ thua 12 trận và hòa 5 trận trong 17 lần ghé thăm chảo lửa đáng sợ ở vùng Merseyside này kể từ sau chiến thắng 2-0 ngày 15/5/2011 tại vòng 37 Premier League năm đó.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Tottenham

Liverpool dự kiến sẽ xoay tua đội hình sau lịch thi đấu dày đặc, nhưng HLV Iraola không có ý định xem nhẹ trận đấu. Thủ môn Giorgi Mamardashvili nhiều khả năng được trao cơ hội, trong khi Trey Nyoni có thể xuất phát ở hàng tiền vệ. Alexis Mac Allister cũng là một lựa chọn đáng chú ý sau khi được nghỉ từ đầu trong trận gặp Fulham.

Lewis Koumas có khả năng được bố trí ở vị trí số 10, còn Cody Gakpo là ứng viên cho vị trí cao nhất trên hàng công. Wataru Endo được kỳ vọng có trận đấu đầu tiên của mùa giải và thậm chí có thể được sử dụng ở vị trí trung vệ.

Liverpool được cho là đã xác nhận trung vệ Joe Gomez đủ khả năng thi đấu. HLV Iraola cũng thừa nhận sẽ có những thay đổi, nhưng ông muốn đội bóng vẫn duy trì khả năng cạnh tranh để giành chiến thắng.

Bên phía Tottenham, hậu vệ cánh Pedro Porro tiếp tục vắng mặt vì vấn đề cơ bắp, trong khi tiền vệ Dejan Kulusevski cũng chưa trở lại. Tiền đạo Richarlison không thể góp mặt. “Nhạc trưởng” Sandro Tonali cũng cần kiểm tra thêm sau một chấn thương nhẹ, nhưng nhiều khả năng tiền vệ người Italia có thể vẫn sẽ đá chính.

Robertson sẽ có chuyến trở lại đầy cảm xúc trên sân bóng cũ Anfield.

Sự chú ý đặc biệt sẽ dành cho Andrew Robertson. Cựu hậu vệ Liverpool đã rời Anfield sau 9 năm gắn bó và chuyển sang Tottenham theo dạng tự do. Tuy khả năng anh đá chính vẫn chưa rõ ràng trong bối cảnh Spurs cũng cần tính toán nhân sự, nhưng trước hàng công mạnh của Liverpool, có thể HLV De Zerbi sẽ cần đến hiểu biết của hậu vệ người Scotland này về đội bóng cũ.

Nhìn chung, Tottenham cần một đội hình đủ mạnh để giải tỏa sức ép đang đè nặng, nhưng việc ưu tiên Premier League trong thời điểm hiện tại cũng có thể khiến De Zerbi phải đau đầu cân nhắc cả khả năng xoay tua. Và việc mắc kẹt trong những lựa chọn khó khăn về đội hình ấy cũng có thể là một lý do nữa khiến HLV người Italia khó có được chiến thắng sau trận đấu này.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Tottenham

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Araujo, Endo, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni; Ngumoha, Koumas, Munoz; Gakpo

Tottenham: Kinsky; Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Gallagher, Savio; Solanke

Dự đoán tỷ số: Liverpool 3-1 Tottenham