Dự đoán tỷ số vòng 10 Ngoại hạng Anh: Arsenal xây chắc ngôi đầu, MU đại chiến Aston Villa

Arsenal - Hull City: 22h, 7/11

Arsenal hướng tới chiến thắng thứ năm liên tiếp tại Ngoại hạng Anh khi tiếp đón Hull, đội bóng chuẩn bị chạm mốc 200 trận tại giải đấu nhưng chưa biết đến chiến thắng kể từ cuối tháng 8.

Arsenal đang có phong độ ấn tượng

Hàng phòng ngự chắc chắn đang là nền tảng cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của Arsenal. Chiến thắng 1-0 trước Liverpool ngay tại Anfield cuối tuần trước đánh dấu lần đầu tiên họ thắng tại đây ở Ngoại hạng Anh kể từ năm 2012, đồng thời là trận giữ sạch lưới thứ ba liên tiếp.

Arsenal hiện dẫn đầu bảng, hơn Man City 3 điểm. Thầy trò Mikel Arteta còn có lợi thế sân nhà với chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp tại giải quốc nội, đồng thời vừa đánh bại Slavia Prague 2-1 ở Champions League.

Trong khi đó, Hull có khởi đầu mùa giải thuộc nhóm tốt nhất lịch sử CLB tại Ngoại hạng Anh, nhưng đang trải qua 7 trận liên tiếp không thắng (hòa 5, thua 2). Đội bóng của Sergej Jakirovic cũng chưa thắng trên sân khách kể từ vòng hai. Hull khó có thể trở thành đội bóng mới thăng hạng đầu tiên đánh bại Arsenal tại Ngoại hạng Anh kể từ Nottingham Forest vào tháng 5/2023.

Về đối đầu, Arsenal bất bại trong 14 lần chạm trán Hull gần nhất (thắng 12, hòa 2), đồng thời giữ sạch lưới ở cả ba trận sân nhà gần đây trước đối thủ này. Vì thế, siêu máy tính giải Ngoại hạng Anh dự đoán trận này Arsenal thắng dễ 3-0.

Nottingham Forest - Man City: 0h30, 8/11

Nottingham Forest đang hướng tới bàn thắng sân nhà đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này sau 5 lần ra sân, nhưng thử thách lần này rất lớn khi họ phải tiếp đón Man City, đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất giải sau 9 vòng đấu.

Thất bại 0-2 trước Brentford khiến Forest nối dài chuỗi trận không thắng tại Ngoại hạng Anh lên con số 5 (hòa 1, thua 4), qua đó rơi xuống nhóm ba đội cuối bảng. Khả năng ghi bàn đang là vấn đề lớn nhất của đội chủ sân City Ground. Họ mới có 6 pha lập công, ít nhất giải đấu, dù tung ra tới 152 cú sút, chỉ đứng sau một đội bóng.

HLV Oliver Glasner sẽ chịu thêm áp lực nếu Forest trở thành CLB thứ tư trong lịch sử bóng đá Anh không ghi bàn ở cả 5 trận sân nhà đầu tiên của mùa giải.

Man City cũng không có phong độ tốt khi vừa nhận hai thất bại liên tiếp trước Brighton và Aston Villa. Đây là số trận thua bằng tổng thất bại của họ trong 33 vòng đấu trước đó. Dù vậy, thầy trò Enzo Maresca vừa đánh bại Leipzig 3-2 tại Champions League giữa tuần và đang hướng tới việc tránh thua hai trận sân khách liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái.

Siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán, trận này Erling Haaland sẽ ghi bàn, còn Man City thắng 3-1 trên sân của đối thủ.

MU - Aston Villa: 23h30, 8/11

Chiến thắng 3-2 trước Roma tại Champions League giúp Michael Carrick tạm thời giảm áp lực. Bị dẫn hai bàn sau hiệp một, MU ngược dòng nhờ pha lập công của Bruno Fernandes và cú đúp cuối trận của Matheus Cunha. Tuy nhiên, màn ngược dòng ấy chưa thể che lấp những vấn đề kéo dài của đội bóng.

MU (áo đỏ) cần hạ Aston Villa

Tại Premier League, MU đứng thứ 17 với 7 điểm sau 9 vòng, chỉ thắng một trận, hòa 4 và thua 4. Họ vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trước Bournemouth (0-3) và Chelsea (0-2), đồng thời có 6 vòng liên tiếp không thắng. Hàng thủ tiếp tục bộc lộ nhiều sơ hở, đặc biệt khi đối phương gây sức ép.

Aston Villa có thể tận dụng những điểm yếu này. Đội bóng của Unai Emery sở hữu khả năng chuyển trạng thái nhanh, khai thác khoảng trống giữa các tuyến và phía sau hàng phòng ngự. Villa hiện có 12 điểm, hơn MU 5 điểm, từng đánh bại Man City 2-1 dù vừa thua Barcelona 0-3 tại Champions League.

Khó khăn của Carrick càng lớn khi Carlos Baleba chấn thương gân kheo, Lisandro Martínez bị treo giò, còn Patrick Dorgu chưa chắc đủ thể lực ra sân. Trong khi đó, Villa cũng thiếu ổn định sau hai thất bại 0-3 trước Bournemouth và Barcelona. Dù vậy, những vấn đề của MU có vẻ nghiêm trọng hơn. Lợi thế sân nhà chưa đủ bảo đảm chiến thắng cho “Quỷ đỏ” và đội khách có thể ra về với chiến thắng 2-1, theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh.