Chelsea thua đau Tottenham vì sai lầm chiến thuật hay sai lầm cá nhân?

Chelsea & nỗi nhớ Joao Pedro

Lý do đầu tiên khiến Chelsea thất bại nằm ở quyết định chiến thuật của HLV Xabi Alonso, trong bối cảnh Joao Pedro vắng mặt vì chấn thương. Thay vì sử dụng một tiền đạo trung tâm đúng nghĩa để duy trì cấu trúc tấn công quen thuộc, nhà cầm quân người Tây Ban Nha lựa chọn phương án không có trung phong thực thụ, trao cơ hội đá chính cho cầu thủ trẻ Geovany Quenda và bố trí Morgan Rogers đá cao nhất.

Alonso mắc sai lầm chiến thuật?

Trên lý thuyết, cách sắp xếp này có thể giúp Chelsea tăng khả năng di chuyển giữa các tuyến, tạo ra những khoảng trống để Cole Palmer cùng các cầu thủ tấn công khai thác. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại cho thấy những hạn chế rõ rệt. Chelsea thiếu điểm đến ổn định cho các đường chuyền cuối cùng, đồng thời gặp khó khăn trong việc kết nối giữa tuyến giữa với khu vực trước khung thành Tottenham.

Sự thiếu hụt trung phong không chỉ ảnh hưởng đến khả năng dứt điểm. Một tiền đạo cắm còn có nhiệm vụ ghim các trung vệ đối phương, tạo khoảng trống cho những cầu thủ phía sau xâm nhập và giúp đội bóng có phương án triển khai bóng trực diện khi bị gây sức ép. Khi thiếu mắt xích này, những cầu thủ sáng tạo của Chelsea cũng khó phát huy tối đa năng lực.

Sai lầm của Alonso

Theo thống kê, Chelsea chỉ có 7 cú sút trong cả trận, con số thấp nhất của họ tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đội chủ nhà không thể tạo ra sức ép tấn công đủ lớn và liên tục để buộc Tottenham phải lùi sâu phòng ngự.

Đáng chú ý, thủ môn Antonin Kinsky vẫn phải trổ tài trước những pha dứt điểm của Palmer, Jordan Henderson và Rogers. Điều đó cho thấy Chelsea không hoàn toàn bất lực, nhưng cơ hội mà họ tạo ra quá ít để tạo thành sức ép bền vững. Trong khi đó, Tottenham duy trì khả năng kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự đủ tốt để hạn chế các phương án tiếp cận khung thành của đối thủ.

Thống kê đáng chú ý về Chelsea sau trận thua Tottenham

Sai lầm của Alonso vì thế không nằm đơn thuần ở việc lựa chọn một cầu thủ cụ thể, mà ở chỗ phương án thay thế Joao Pedro đã làm thay đổi cấu trúc vận hành của toàn đội. Khi cách bố trí mới không phát huy hiệu quả, Chelsea vẫn không có sự điều chỉnh đủ sức tạo ra khác biệt rõ rệt trong hiệp hai.

Sai lầm ở thời điểm quyết định

Trên thực tế, Chelsea không duy trì được sự tập trung trong những thời điểm mang tính bước ngoặt. Nếu hạn chế trong cách tổ chức tấn công khiến đội chủ nhà khó tìm bàn thắng, những sai lầm cá nhân đã trực tiếp đẩy họ đến thất bại.

Trong phần lớn thời gian đầu trận, Chelsea vẫn có cơ hội giữ thế cân bằng dù Tottenham kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 77. Từ quả phạt góc của Mateus Fernandes, thủ môn Mike Penders băng ra đấm bóng nhưng xử lý không chính xác, khiến bóng đi ngược vào lưới nhà. Bàn phản lưới này giúp Tottenham vượt lên dẫn trước trong một trận đấu mà Chelsea vốn đã gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội.

Đây là sai lầm có tính quyết định bởi nó phá vỡ thế cân bằng và buộc Chelsea phải tìm cách đẩy cao đội hình. Khi một đội bóng đang bế tắc trong khâu tổ chức tấn công bị đặt vào tình thế phải ghi bàn, áp lực tâm lý và yêu cầu mạo hiểm chiến thuật đều tăng lên. Chelsea không còn nhiều thời gian để sửa chữa những vấn đề đã bộc lộ từ trước.

Chelsea vẫn chưa tìm ra sự ổn định

Nhưng thay vì tạo ra cuộc phản công có tổ chức, đội chủ nhà tiếp tục tự làm khó mình. Việc Palmer bị đuổi khỏi sân không chỉ làm giảm sức sáng tạo của Chelsea mà còn khiến khả năng tổ chức cuộc lội ngược dòng gần như không còn. Khi đội bóng cần cầu thủ có thể tạo ra khác biệt bằng những đường chuyền quyết định hoặc các tình huống xử lý cá nhân, Chelsea lại mất đi một trong những nhân tố quan trọng nhất.

Từ góc độ chuyên môn, không thể quy toàn bộ thất bại cho Penders hay Palmer. Sai lầm của thủ môn tạo ra bàn mở tỷ số, còn chiếc thẻ đỏ khiến cơ hội gỡ hòa trở nên mong manh. Tuy nhiên, Chelsea đã gặp khó khăn từ trước cả hai tình huống ấy. Khi hàng công thiếu hiệu quả và đội bóng không kiểm soát được nhịp độ trận đấu, những sai lầm cá nhân càng trở nên nổi bật.