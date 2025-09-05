Trực tiếp bóng đá Indonesia - Đài Loan (Trung Quốc): Chạy đà cho vòng loại World Cup

Giao Hữu | 20h30, 5/9 | Gelora Bung Tomo Indonesia 0 - 0 Đài Loan (Trung Quốc) (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Indonesia vs Đài Loan (Trung Quốc) Đài Loan (Trung Quốc) Điểm Audero Idzes Diks Hubner Hilgers Putra Polupessy Sayuri James Haye Romeny Điểm Chiu-Lin Huang Benchy Estama Tai-yuan Chang Peng-long Hsieh Chao-An Chen Tzu-Ming Huang Christopher Tiao Chun-Ching Wu Po-Liang Chen Ming-Hsiu Chao Yao-Hsing Yu Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Indonesia Indonesia Đài Loan (Trung Quốc) Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Audero, Idzes, Diks, Hubner, Hilgers, Putra, Polupessy, Sayuri, James, Haye, Romeny Chiu-Lin Huang, Benchy Estama, Tai-yuan Chang, Peng-long Hsieh, Chao-An Chen, Tzu-Ming Huang, Christopher Tiao, Chun-Ching Wu, Po-Liang Chen, Ming-Hsiu Chao, Yao-Hsing Yu

Chạy đà cho vòng loại World Cup

Trong đợt tập trung đầu tháng 9, Indonesia sẽ đá hai trận thử lửa, lần lượt gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Lebanon. Cuộc đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) là phương án thay thế của đội bóng xứ vạn đảo sau khi kế hoạch giao hữu với Kuwait bị hủy bỏ.

Hai trận giao hữu này là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bước vào vòng loại thứ tư World Cup 2026 vào tháng 10. Người hâm mộ Indonesia đang chờ đợi những thử nghiệm chiến thuật mới từ HLV Patrick Kluivert để giúp “Garuda” trở nên hoàn thiện hơn trước chiến dịch tìm kiếm tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.