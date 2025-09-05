Trực tiếp bóng đá Indonesia - Đài Loan (Trung Quốc): Chạy đà cho vòng loại World Cup

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Australia vs New Zealand
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Indonesia vs Đài Loan (Trung Quốc)
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Đài Loan &#40;Trung Quốc&#41; - TPE Đài Loan (Trung Quốc)
-
Faroe Islands vs Croatia
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Ukraine vs Pháp
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Italy vs Estonia
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Slovenia vs Thụy Điển
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Scotland
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Trực tiếp bóng đá Indonesia - Đài Loan (Trung Quốc): Chạy đà cho vòng loại World Cup

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Indonesia

(20h30, 5/9, giao hữu) Đội tuyển Indonesia sẽ chạm trán Đài Loan (Trung Quốc), nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

Giao Hữu | 20h30, 5/9 | Gelora Bung Tomo

Indonesia
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Đài Loan (Trung Quốc): Chạy đà cho vòng loại World Cup - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Đài Loan (Trung Quốc): Chạy đà cho vòng loại World Cup - 1
Đài Loan (Trung Quốc)
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Đài Loan (Trung Quốc): Chạy đà cho vòng loại World Cup - 1
Audero, Idzes, Diks, Hubner, Hilgers, Putra, Polupessy, Sayuri, James, Haye, Romeny
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Đài Loan (Trung Quốc): Chạy đà cho vòng loại World Cup - 1
Chiu-Lin Huang, Benchy Estama, Tai-yuan Chang, Peng-long Hsieh, Chao-An Chen, Tzu-Ming Huang, Christopher Tiao, Chun-Ching Wu, Po-Liang Chen, Ming-Hsiu Chao, Yao-Hsing Yu

Chạy đà cho vòng loại World Cup

Trong đợt tập trung đầu tháng 9, Indonesia sẽ đá hai trận thử lửa, lần lượt gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Lebanon. Cuộc đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) là phương án thay thế của đội bóng xứ vạn đảo sau khi kế hoạch giao hữu với Kuwait bị hủy bỏ.

Hai trận giao hữu này là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bước vào vòng loại thứ tư World Cup 2026 vào tháng 10. Người hâm mộ Indonesia đang chờ đợi những thử nghiệm chiến thuật mới từ HLV Patrick Kluivert để giúp “Garuda” trở nên hoàn thiện hơn trước chiến dịch tìm kiếm tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
05/09/2025 12:52 PM (GMT+7)
