Trực tiếp bóng đá Indonesia - Đài Loan (Trung Quốc): Chạy đà cho vòng loại World Cup
(20h30, 5/9, giao hữu) Đội tuyển Indonesia sẽ chạm trán Đài Loan (Trung Quốc), nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.
Giao Hữu | 20h30, 5/9 | Gelora Bung Tomo
Điểm
Audero
Idzes
Diks
Hubner
Hilgers
Putra
Polupessy
Sayuri
James
Haye
Romeny
Điểm
Chiu-Lin Huang
Benchy Estama
Tai-yuan Chang
Peng-long Hsieh
Chao-An Chen
Tzu-Ming Huang
Christopher Tiao
Chun-Ching Wu
Po-Liang Chen
Ming-Hsiu Chao
Yao-Hsing Yu
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chạy đà cho vòng loại World Cup
Trong đợt tập trung đầu tháng 9, Indonesia sẽ đá hai trận thử lửa, lần lượt gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Lebanon. Cuộc đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) là phương án thay thế của đội bóng xứ vạn đảo sau khi kế hoạch giao hữu với Kuwait bị hủy bỏ.
Hai trận giao hữu này là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bước vào vòng loại thứ tư World Cup 2026 vào tháng 10. Người hâm mộ Indonesia đang chờ đợi những thử nghiệm chiến thuật mới từ HLV Patrick Kluivert để giúp “Garuda” trở nên hoàn thiện hơn trước chiến dịch tìm kiếm tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/09/2025 12:52 PM (GMT+7)