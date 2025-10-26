Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá HAGL - Thể Công Viettel: Không cân sức (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB LPBank HAGL V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

(17h, 26/10, vòng 8 V-League) HAGL đang mất phong độ nghiêm trọng nên khó giữ lại điểm trên sân nhà trước đối thủ mạnh hơn hẳn.

   

V-League | 17h, 26/10 | Pleiku

Hoàng Anh Gia Lai
Trực tiếp bóng đá HAGL - Thể Công Viettel: Không cân sức (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá HAGL - Thể Công Viettel: Không cân sức (V-League) - 1
Thể Công Viettel
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá HAGL - Thể Công Viettel: Không cân sức (V-League) - 1
Trung Kiên, ,, A Sân, Jairo, Văn Triệu, Du Học, Thanh Sơn, Vĩnh Nguyên, Đình Lâm, Thanh Nhân, Marciel, Fraga
Trực tiếp bóng đá HAGL - Thể Công Viettel: Không cân sức (V-League) - 1
Văn Việt, Colonna, Viết Tú, Tiến Anh, Văn Tú, Tuấn Tài, Hữu Thắng, Nhật Nam, Wesley, Lucas, Pedro

"Cửa tử" lần này khó thoát

HAGL vẫn chưa thắng trận nào sau 7 vòng đấu và thua tới 4 trận, khiến triển vọng trụ hạng của mùa giải này đang thấp vô cùng sau nhiều mùa thoát được nguy hiểm. Họ mới ghi có 1 bàn thắng trong khi đã lọt lưới 8 bàn, nên đội bóng này vẫn chưa thấy "ánh sáng cuối đường hầm" ở đâu.

Việc mất nhiều trụ cột trong khi tuyển ngoại binh khá kém chất lượng khiến HAGL đá vô hồn và gần như chỉ biết chống đỡ qua từng trận. Thủ môn Trung Kiên là điểm sáng ít ỏi của đội bóng phố Núi, nhưng bản thân điều đó cũng nói lên sự thảm hại của CLB này khi phải để một thủ môn gánh vác kết quả.

Thể Công tiếp tục bám đuổi ngôi đầu

Sau khi Ninh Bình thắng trong buổi tối thứ Bảy, Thể Công Viettel biết rằng cửa vô địch của họ sẽ chỉ được duy trì nếu tiếp tục thắng để đeo bám đối thủ. Ninh Bình vẫn chưa thua trận nào nên Thể Công Viettel chỉ cần một cú sảy chân nhẹ cũng khó lòng trụ được cuộc đua.

Thể Công cũng chưa thua sau 7 vòng và thể hiện lối chơi mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Popov. Hàng thủ đang là trọng tâm của đội khi mới lọt chỉ 4 bàn thua, dù vậy hôm nay họ sẽ không có đội trưởng Bùi Tiến Dũng do bị treo giò.

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Video bóng đá Becamex TP HCM - Hà Nội: Ngược dòng cảm xúc, Hoàng Hên lập công (V-League)
Video bóng đá Becamex TP HCM - Hà Nội: Ngược dòng cảm xúc, Hoàng Hên lập công (V-League)

Cả hai đội đều mắc sai lầm trong cơn mưa lớn và nhận sự trừng phạt từ đối thủ.

Bấm xem >>

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-26/10/2025 11:54 AM (GMT+7)
