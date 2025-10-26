Trực tiếp bóng đá HAGL - Thể Công Viettel: Không cân sức (V-League)
(17h, 26/10, vòng 8 V-League) HAGL đang mất phong độ nghiêm trọng nên khó giữ lại điểm trên sân nhà trước đối thủ mạnh hơn hẳn.
V-League | 17h, 26/10 | Pleiku
Điểm
Trung Kiên, ,
A Sân
Jairo
Văn Triệu
Du Học
Thanh Sơn
Vĩnh Nguyên
Đình Lâm
Thanh Nhân
Marciel
Fraga
Điểm
Văn Việt
Colonna
Viết Tú
Tiến Anh
Văn Tú
Tuấn Tài
Hữu Thắng
Nhật Nam
Wesley
Lucas
Pedro
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
"Cửa tử" lần này khó thoát
HAGL vẫn chưa thắng trận nào sau 7 vòng đấu và thua tới 4 trận, khiến triển vọng trụ hạng của mùa giải này đang thấp vô cùng sau nhiều mùa thoát được nguy hiểm. Họ mới ghi có 1 bàn thắng trong khi đã lọt lưới 8 bàn, nên đội bóng này vẫn chưa thấy "ánh sáng cuối đường hầm" ở đâu.
Việc mất nhiều trụ cột trong khi tuyển ngoại binh khá kém chất lượng khiến HAGL đá vô hồn và gần như chỉ biết chống đỡ qua từng trận. Thủ môn Trung Kiên là điểm sáng ít ỏi của đội bóng phố Núi, nhưng bản thân điều đó cũng nói lên sự thảm hại của CLB này khi phải để một thủ môn gánh vác kết quả.
Thể Công tiếp tục bám đuổi ngôi đầu
Sau khi Ninh Bình thắng trong buổi tối thứ Bảy, Thể Công Viettel biết rằng cửa vô địch của họ sẽ chỉ được duy trì nếu tiếp tục thắng để đeo bám đối thủ. Ninh Bình vẫn chưa thua trận nào nên Thể Công Viettel chỉ cần một cú sảy chân nhẹ cũng khó lòng trụ được cuộc đua.
Thể Công cũng chưa thua sau 7 vòng và thể hiện lối chơi mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Popov. Hàng thủ đang là trọng tâm của đội khi mới lọt chỉ 4 bàn thua, dù vậy hôm nay họ sẽ không có đội trưởng Bùi Tiến Dũng do bị treo giò.
Cả hai đội đều mắc sai lầm trong cơn mưa lớn và nhận sự trừng phạt từ đối thủ.
26/10/2025 11:54 AM (GMT+7)