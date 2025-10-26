Trực tiếp bóng đá HAGL - Thể Công Viettel: Không cân sức (V-League)

V-League | 17h, 26/10 | Pleiku Hoàng Anh Gia Lai 0 - 0 Thể Công Viettel (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công Viettel Thể Công Viettel Điểm Trung Kiên, , A Sân Jairo Văn Triệu Du Học Thanh Sơn Vĩnh Nguyên Đình Lâm Thanh Nhân Marciel Fraga Điểm Văn Việt Colonna Viết Tú Tiến Anh Văn Tú Tuấn Tài Hữu Thắng Nhật Nam Wesley Lucas Pedro Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai Thể Công Viettel Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trung Kiên, ,, A Sân, Jairo, Văn Triệu, Du Học, Thanh Sơn, Vĩnh Nguyên, Đình Lâm, Thanh Nhân, Marciel, Fraga Văn Việt, Colonna, Viết Tú, Tiến Anh, Văn Tú, Tuấn Tài, Hữu Thắng, Nhật Nam, Wesley, Lucas, Pedro

"Cửa tử" lần này khó thoát

HAGL vẫn chưa thắng trận nào sau 7 vòng đấu và thua tới 4 trận, khiến triển vọng trụ hạng của mùa giải này đang thấp vô cùng sau nhiều mùa thoát được nguy hiểm. Họ mới ghi có 1 bàn thắng trong khi đã lọt lưới 8 bàn, nên đội bóng này vẫn chưa thấy "ánh sáng cuối đường hầm" ở đâu.

Việc mất nhiều trụ cột trong khi tuyển ngoại binh khá kém chất lượng khiến HAGL đá vô hồn và gần như chỉ biết chống đỡ qua từng trận. Thủ môn Trung Kiên là điểm sáng ít ỏi của đội bóng phố Núi, nhưng bản thân điều đó cũng nói lên sự thảm hại của CLB này khi phải để một thủ môn gánh vác kết quả.

Thể Công tiếp tục bám đuổi ngôi đầu

Sau khi Ninh Bình thắng trong buổi tối thứ Bảy, Thể Công Viettel biết rằng cửa vô địch của họ sẽ chỉ được duy trì nếu tiếp tục thắng để đeo bám đối thủ. Ninh Bình vẫn chưa thua trận nào nên Thể Công Viettel chỉ cần một cú sảy chân nhẹ cũng khó lòng trụ được cuộc đua.

Thể Công cũng chưa thua sau 7 vòng và thể hiện lối chơi mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Popov. Hàng thủ đang là trọng tâm của đội khi mới lọt chỉ 4 bàn thua, dù vậy hôm nay họ sẽ không có đội trưởng Bùi Tiến Dũng do bị treo giò.