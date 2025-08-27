Trực tiếp bóng đá Grimsby Town - MU: Chiến thắng đậm trong tầm tay (League Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An 27/08/25 - Trực tiếp
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
2
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
0
Thép Xanh Nam Định vs PVF-CAND 27/08/25 - Trực tiếp
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
2
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
1
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Đông Á Thanh Hóa 27/08/25 - Trực tiếp
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
0
SHB Đà Nẵng vs Ninh Bình 27/08/25 - Trực tiếp
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
1
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
3
Club Brugge vs Rangers
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Benfica vs Fenerbahçe
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp bóng đá Grimsby Town - MU: Chiến thắng đậm trong tầm tay (League Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester United

(2h, 28/8, vòng 2 League Cup) MU không cần tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng vẫn có thể thắng với cách biệt lớn trước Grimsby Town.

League Cup | 2h, 28/8 | Blundell Park

Grimsby Town
Trực tiếp bóng đá Grimsby Town - MU: Chiến thắng đậm trong tầm tay (League Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Grimsby Town - MU: Chiến thắng đậm trong tầm tay (League Cup) - 1
MU
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Grimsby Town - MU: Chiến thắng đậm trong tầm tay (League Cup) - 1
Pym, Rodgers, Warren, McJannet, Staunton, Amaluzor, McEachran, Turi, Khouri, Burns, Kabia
Trực tiếp bóng đá Grimsby Town - MU: Chiến thắng đậm trong tầm tay (League Cup) - 1
Onana, Shaw, Fredricson, Maguire, Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu, Fernandes, Cunha, Sesko

🔥Chiến thắng đậm trong tầm tay 

Grimsby Town có vinh dự gặp MU ở vòng 2 League Cup. Đây vừa là may mắn, cũng là thách thức cực lớn đối với đội bóng hiện chỉ chơi tại giải hạng tư nước Anh. 

MU đang trải qua quãng thời gian không tốt khi họ chưa thắng ở mùa giải 2025/26. Đoàn quân HLV Amorim hòa 1-1 Fulham và để thua 0-1 trước Arsenal. Chính vì vậy, "Quỷ đỏ" sẽ quyết tâm đánh bại Grimsby Town nhằm tìm lại niềm vui chiến thắng. 

Trước đội bóng chệch lệch nhiều về trình độ như Grimsby Town, HLV Amorim dự kiến sẽ không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Nhưng chỉ cần có trong tay một số gương mặt chủ chốt, MU vẫn đủ sức giành chiến thắng với cách biệt lớn ở trận cầu tới. 

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Có một ngôi sao khác muốn chia tay MU
Có một ngôi sao khác muốn chia tay MU

(PLO)- Huyền thoại của "quỷ đỏ" Gary Neville dự đoán một ngôi sao khác muốn chia tay MU vào lúc này, đó là ai?

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2025 18:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN