Trực tiếp bóng đá Grimsby Town - MU: Chiến thắng đậm trong tầm tay (League Cup)

League Cup | 2h, 28/8 | Blundell Park Grimsby Town 0 - 0 MU (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Grimsby Town vs MU MU Điểm Pym Rodgers Warren McJannet Staunton Amaluzor McEachran Turi Khouri Burns Kabia Điểm Onana Shaw Fredricson Maguire Dalot Mainoo Ugarte Dorgu Fernandes Cunha Sesko Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Grimsby Town Grimsby Town MU Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pym, Rodgers, Warren, McJannet, Staunton, Amaluzor, McEachran, Turi, Khouri, Burns, Kabia Onana, Shaw, Fredricson, Maguire, Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu, Fernandes, Cunha, Sesko

🔥Chiến thắng đậm trong tầm tay

Grimsby Town có vinh dự gặp MU ở vòng 2 League Cup. Đây vừa là may mắn, cũng là thách thức cực lớn đối với đội bóng hiện chỉ chơi tại giải hạng tư nước Anh.

MU đang trải qua quãng thời gian không tốt khi họ chưa thắng ở mùa giải 2025/26. Đoàn quân HLV Amorim hòa 1-1 Fulham và để thua 0-1 trước Arsenal. Chính vì vậy, "Quỷ đỏ" sẽ quyết tâm đánh bại Grimsby Town nhằm tìm lại niềm vui chiến thắng.

Trước đội bóng chệch lệch nhiều về trình độ như Grimsby Town, HLV Amorim dự kiến sẽ không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Nhưng chỉ cần có trong tay một số gương mặt chủ chốt, MU vẫn đủ sức giành chiến thắng với cách biệt lớn ở trận cầu tới.