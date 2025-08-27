Trực tiếp bóng đá Grimsby Town - MU: Chiến thắng đậm trong tầm tay (League Cup)
(2h, 28/8, vòng 2 League Cup) MU không cần tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng vẫn có thể thắng với cách biệt lớn trước Grimsby Town.
League Cup | 2h, 28/8 | Blundell Park
Điểm
Pym
Rodgers
Warren
McJannet
Staunton
Amaluzor
McEachran
Turi
Khouri
Burns
Kabia
Điểm
Onana
Shaw
Fredricson
Maguire
Dalot
Mainoo
Ugarte
Dorgu
Fernandes
Cunha
Sesko
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🔥Chiến thắng đậm trong tầm tay
Grimsby Town có vinh dự gặp MU ở vòng 2 League Cup. Đây vừa là may mắn, cũng là thách thức cực lớn đối với đội bóng hiện chỉ chơi tại giải hạng tư nước Anh.
MU đang trải qua quãng thời gian không tốt khi họ chưa thắng ở mùa giải 2025/26. Đoàn quân HLV Amorim hòa 1-1 Fulham và để thua 0-1 trước Arsenal. Chính vì vậy, "Quỷ đỏ" sẽ quyết tâm đánh bại Grimsby Town nhằm tìm lại niềm vui chiến thắng.
Trước đội bóng chệch lệch nhiều về trình độ như Grimsby Town, HLV Amorim dự kiến sẽ không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Nhưng chỉ cần có trong tay một số gương mặt chủ chốt, MU vẫn đủ sức giành chiến thắng với cách biệt lớn ở trận cầu tới.
