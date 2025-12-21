Nóng bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid thắng vất vả, "phả hơi nóng" lên Barca

Real Madrid áp sát Barcelona

Real Madrid được thi đấu trước ở vòng 17 La Liga, vòng đấu cuối cùng trước khi bước sang năm mới. So với trước đây, Sevilla không còn được đánh giá cao nhưng đội bóng này luôn biết cách tạo nên sự khó chịu cho các đại gia của bóng đá Tây Ban Nha.

Thật vậy, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Courtois, Real Madrid khó lòng giành trọn 3 điểm trước đội bóng xứ Andalusia. Đây là trận đấu mà "Kền kền trắng" tấn công không quá hay nhưng họ lại có những cá nhân xuất sắc.

Rodrygo có một trong những trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải. Tiền đạo người Brazil kiến tạo cho Bellingham mở tỉ số và đem về quả phạt đền ở cuối trận. Kylian Mbappe ghi bàn từ chấm 11m để cân bằng kỷ lục ghi 59 bàn trong một năm dương lịch cho Real Madrid của Cristiano Ronaldo.

Thắng 2-0, Real Madrid có được 42 điểm sau 18 trận. Thầy trò Xabi Alonso chỉ còn kém 1 điểm so với đội dẫn đầu là Barcelona và tạo ra khoảng cách 7 điểm so với Villarreal, đội đang xếp thứ ba. Vòng đấu này, Barcelona và Villarreal đối đầu nên chắc chắn là Real Madrid sẽ hưởng lợi. Họ có thể nới rộng khoảng cách với Villarreal hoặc rút ngắn khoảng cách với Barcelona.

Diễn biến nửa sau của bảng xếp hạng La Liga

Trong khi đó, trận này của Sevilla có thể đẩy họ xuống nửa sau của bảng xếp hạng trước khi năm mới tới. Hiện tại, họ đang có 20 điểm, bằng với đội xếp sau là Getafe và chỉ hơn 1 điểm so với đội xếp thứ 11 là Elche, trong khi cả hai đội bóng này đều chưa đá vòng 17.

Ở phía cuối bảng xếp hạng, hai đội bóng xếp thứ 19 và 20 của La Liga là Levante và Real Oviedo đều kiếm được điểm ở vòng 17. Levante dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp bằng trận hòa trước Real Sociedad, còn Oviedo cầm hòa được Celta Vigo. Tuy nhiên, hai đội bóng này chưa cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng do mới có được lần lượt là 11 và 10 điểm.

Đội bóng còn lại trong nhóm cầm đèn đỏ là Girona có cơ hội thoát khỏi nhóm phải xuống hạng bởi những đội bóng xếp trên là Valencia và Real Sociedad đều không thắng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của đội bóng tới từ xứ Catalunya là vượt qua Atletico Madrid, đội đang xếp thứ tư trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng La Liga tính tới 5h30 ngày 12/12