Kết quả futsal Việt Nam - Nga: Cột dọc từ chối "địa chấn"

ĐT Futsal Việt Nam đã có chuyến tới Thái Lan để dự giải đấu giao hữu quốc tế, giải có 4 đội khác tham dự gồm chủ nhà Thái Lan, Nga, Afghanistan và New Zealand. Nga là đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam và cũng là đội được xem thuộc hàng mạnh nhất giải bên cạnh Thái Lan.

ĐT futsal Việt Nam (áo trắng) suýt nữa thắng được Nga

Các học trò của HLV Diego Raul Giustozzi đã khởi đầu tốt và họ thậm chí dứt điểm nhiều hơn Nga ở những phút đầu. Nhưng tới phút thứ 10 tuyển Nga đã dẫn trước với pha kết thúc của Pavlov sau một pha phối hợp sắc bén. Thủ môn Hồ Văn Ý sau đó đã phải có vài pha cứu thua, trong khi tuyển Việt Nam bỏ lỡ đáng tiếc với các pha bóng của Thịnh Phát và Thái Huy.

Văn Hoài của ĐT Việt Nam bị thẻ đỏ cuối hiệp 1 nhưng các cầu thủ Việt Nam đã giữ được tỷ số trong thế thiếu người kéo dài 2 phút. Và khi đủ người, ĐT Việt Nam vùng lên ghi tới 2 bàn chỉ trong vòng hơn 1 phút, phút 24 Thịnh Phát đã sút căng từ rìa vòng cấm quân bình 1-1, và 1 phút sau đội bóng của chúng ta cướp bóng giữa sân trước khi Thái Huy thắng trong pha đối mặt thủ môn.

Dù vậy Nga gỡ hòa 2-2 ở phút 27 sau pha dứt điểm nhanh của Pirogov. Những phút tiếp theo là của các thủ môn, Hồ Văn Ý liên tục từ chối các cơ hội của Nga nhưng phía bên kia Zaitsev cũng không cho Trọng Kiên và Đa Hải ghi bàn. Và ở phút 40, ĐT Việt Nam đã cách chiến thắng chỉ trong gang tấc nhưng Thịnh Phát rướn chân đệm bóng trúng cột dọc.

Sau trận hòa 2-2 này, ĐT futsal Việt Nam sẽ gặp New Zealand vào lúc 18h, 2/8.

Tỷ số trận đấu: Việt Nam 2-2 Nga.

Ghi bàn:

- Việt Nam: Thịnh Phát 24', Thái Huy 25'

- Nga: Pavlov 10', Pirogov 27'