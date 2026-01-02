Kết quả bóng đá Crystal Palace - Fulham: Nghẹt thở derby London (Ngoại hạng Anh)

Hai đội nhập cuộc thận trọng và gần như “triệt tiêu” lẫn nhau trong những phút đầu của cuộc so tài ngày đầu năm mới. Theo đó, không bên nào tung ra nổi một cú dứt điểm trong 20 phút đầu tiên.

Trận đấu giữa Crystal Palace (áo sẫm) và Fulham diễn ra căng thẳng

Phút 39, trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Selhurst Park, Jean-Philippe Mateta đánh đầu chính xác từ đường tạt bóng tinh tế của Nathaniel Clyne, ghi bàn thắng thứ tám của anh tại mùa này.

Đà hưng phấn giúp Palace suýt nhân đôi cách biệt ở phút 45, nhưng cú sút trong tư thế thuận lợi của Clyne lại đi chệch khung thành khi anh mất thăng bằng. Ở chiều ngược lại, Fulham cũng có những cơ hội nhưng cứ lần lượt bỏ lỡ.

Khi thời gian dần cạn cho Fulham, quyết định tung Tom Cairney vào sân của HLV Marco Silva đã phát huy tác dụng. Phút 80, tiền vệ người Scotland dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của Sasa Lukic, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Ở những phút cuối, Fulham suýt chút nữa giành trọn ba điểm. Timothy Castagne đối mặt khung thành, nhưng thủ môn Dean Henderson đã có pha cứu thua xuất sắc cho đội chủ nhà.

Dù chứng kiến màn kết thúc đầy kịch tính, hai đội rốt cuộc vẫn phải chấp nhận chia điểm. Crystal Palace và Fulham tiếp tục đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng ở các vị trí thứ 9 và 10.

Tỷ số chung cuộc: Crystal Palace 1-1 Fulham (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Crystal Palace: Mateta 39' (Clyne)

Fulham: Cairney 80’ (Lukic)

Đội hình thi đấu

Crystal Palace: Henderson, Lerma, Lacroix, Guehi, Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell, Devenny, Pino, Mateta

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Cuenca, Robinson, Lukic, Berge, Wilson, Smite Rowe, Kevin, Jimenez