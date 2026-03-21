Trực tiếp bóng đá Fulham - Burnley: Cuộc chiến trụ hạng cam go (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 21/3 | Craven Cottage Fulham 0 - 0 Burnley (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Fulham vs Burnley Burnley Điểm Leno Tete Andersen Bassey Robinson Berge Iwobi Wilson King Bobb Jimenez Điểm Dubravka Humphreys Laurent Esteve Walker Ugochukwu Hannibal Hartman Anthony Foster Flemming Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Fulham Fulham Burnley Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Iwobi, Wilson, King, Bobb, Jimenez Dubravka, Humphreys, Laurent, Esteve, Walker, Ugochukwu, Hannibal, Hartman, Anthony, Foster, Flemming

Cuộc chiến trụ hạng cam go

Phong độ của Fulham và Burnley hiện tại đều không tốt. Trong khi Fulham không thắng trong 3 trận gần nhất (1 hòa, 2 thua), thì Burnley có bộ mặt còn tồi tệ hơn khi không thắng 5 trận liên tiếp (3 thua, 2 hòa).

Nhưng Fulham không quá lo lắng, bởi họ vốn nắm trong tay 41 điểm. Đây là con số thường được coi như an toàn trong cuộc đua trụ hạng.

Trong khi đó, Burnley đang vất vả tìm cách thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ". Họ hiện chỉ có trong tay 20 điểm, cách nhóm an toàn tới 9 điểm, trong khi giải chỉ còn lại 8 vòng đấu.