Barca làm fan bối rối: Công bố Cancelo gia nhập rồi đột ngột xóa hết tin & ảnh

Sự trở lại

Barcelona đã đạt được thỏa thuận mượn hậu vệ biên Joao Cancelo tới hết mùa giải từ Al Hilal. Cancelo đã mong được trở lại châu Âu thi đấu do không còn muốn tiếp tục thi đấu ở Saudi Arabia, và Barca đã chào đón anh quay lại.

Cancelo muốn quay lại châu Âu và đã được Barcelona đón nhận

Trong buổi chiều ngày 13/1, Barcelona đã tổ chức phát trực tiếp sự kiện Cancelo gia nhập trên các kênh chính thức của đội. Tuy nhiên không lâu sau khi Cancelo được công bố chính thức gia nhập đi kèm ảnh chụp anh khoe áo mới của đội, Barca đã… xóa hết mọi thông tin liên quan đến sự kiện này. Bài viết công bố chính thức, video Cancelo ký kết và các ảnh chụp đều không còn dấu vết.

Sự đột ngột này làm các fan bối rối và thậm chí một số đâm hoảng. Nhiều người đồn đoán rằng Cancelo có thể đã kiểm tra y tế thất bại, hoặc giấy tờ của anh có vấn đề mới, nhưng nghiêm trọng hơn là lời đồn La Liga đã ra công bố Barca không đủ điều kiện để đăng ký thi đấu cho cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Chậm chạp giấy tờ

Tờ Mundo Deportivo cuối cùng đã làm rõ sự việc, quyết định rút bỏ các tin tức truyền thông về Cancelo của Barca là do Barca vẫn đang chờ trao đổi giấy tờ hoàn tất thủ tục với Al Hilal. Thủ tục bao gồm giấy phép chuyển nhượng quốc tế (ITC) và chữ ký xác nhận cuối cùng đến từ Al Hilal, những thứ này vẫn chưa đến với Barca khi họ đăng tin.

Cancelo chụp ảnh với chủ tịch Laporta

Sự trì hoãn giấy tờ này được cho là sẽ không gây vấn đề gì, và Cancelo chỉ cần chờ mọi thứ được làm xong. Anh đã có mặt ở văn phòng của Barcelona, chụp ảnh bắt tay với chủ tịch Joan Laporta và khoe áo số 2 mà mình sẽ mặc, cũng là số áo anh mặc ở mùa 2023/24 cho Barca.

Cancelo cho biết: "Được khoác áo câu lạc bộ này là một vinh dự lớn đối với tôi. Tôi luôn muốn được chơi bóng ở đây, và tôi đã có cơ hội đó 2 mùa trước. Thật vinh dự khi được đại diện cho câu lạc bộ số 1 thế giới. Khi còn ở đây, tôi đã thấy được rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi đến đây để giúp đỡ đội giành các danh hiệu”.

“Barca là một câu lạc bộ đặc biệt. Các đồng đội đã chào đón tôi rất nồng nhiệt khiến tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi như nổi da gà ở giây phút ký hợp đồng trở lại Barca. Đội bóng vừa đoạt Siêu cúp TBN một cách xứng đáng nhưng cá nhân tôi sẽ phải tìm hiểu lối chơi của HLV để thích nghi. Tôi hơi buồn vì không giành được danh hiệu nào với Barca ở lần trước, hy vọng điều đó sẽ xảy ra trong năm nay”.