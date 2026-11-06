Đấu ĐT Việt Nam, ĐT Kyrgyzstan mang sang đội hình mạnh cỡ nào?

Đáng chú ý trong danh sách của ĐT Kyrgyzstan là tiền vệ Gulzhigit Alykulov, một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá nước này. Cầu thủ sinh năm 2000 từng ghi bàn quan trọng trong trận hòa Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, góp phần giúp ĐT Kyrgyzstan giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027.

Trên hàng công, Joel Kojo là cái tên đáng chú ý. Tiền đạo sinh năm 1998, có nguồn gốc Ghana, đã ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia với khả năng săn bàn. Trong khi đó, tuyến giữa có sự góp mặt của Alimardon Shukurov và Odilzhon Abdurakhmanov – những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đáng chú ý, Odilzhon Abdurakhmanov được biết đến là một trong những nhân tố chủ chốt góp công giúp ĐT Kyrgyzstan lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại thứ hai, giành quyền tham dự vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2026. Với những đóng góp nổi bật trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh được vinh danh với danh hiệu Quả bóng bạc Kyrgyzstan năm 2024. Ở mùa giải V.League 2026/2027, Odilzhon Abdurakhmanov tiếp tục khoác áo CLB Thanh Hóa FC và được tin tưởng trao băng đội trưởng, thể hiện vai trò quan trọng trong đội hình đội bóng xứ Thanh.

ĐT Kyrgyzstan.

Ở hàng phòng ngự, Valeriy Kichin là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình. Trung vệ sinh năm 1992 từng có nhiều năm thi đấu tại Nga và là nhân tố đáng chú ý trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển.

Một điểm đáng chú ý khác là vị trí HLV trưởng được đảm nhiệm bởi Urmat Abdukaimov, nhà cầm quân người Kyrgyzstan còn khá trẻ. Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tháng 8/2026, ông từng làm việc với đội tuyển U23 Kyrgyzstan và tham gia công tác đào tạo, phát triển HLV tại Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan.

Odilzhon Abdurakhmanov trong màu áo CLB Thanh Hóa FC.

Tại Casper Cup 2026, ĐT Kyrgyzstan sẽ lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/11 và ĐT Việt Nam ngày 17/11. Trong lịch sử đối đầu, ĐT Việt Nam và ĐT Kyrgyzstan mới có một lần chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đó là trận giao hữu nội bộ diễn ra hồi tháng 1/2024 tại Qatar, trong quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2023. Ở trận đấu này, ĐT Việt Nam đã để thua đối thủ với tỷ số 1-2. Vì vậy, cuộc tái đấu tại giải giao hữu quốc tế – Casper Cup 2026 sắp tới sẽ rất đáng chờ đợi.

Danh sách ĐT Kyrgyzstan:

Thủ môn (3): Artem Priadkin, Erzhan Tokotaev, Kurmanbek Nurlanbekov.

Hậu vệ (8): Aizar Akmatov, Arlen Beksulov Nurlanovich, Khristian Brauzman, Said Datsiev Vladimirovich, Tamirlan Kozubaev, Ulanbek Sulaimanov, Valerii Kichin, Valeriy Murzakov Vadimovich.

Tiền vệ (11): Alimardon Shukurov, Baibol Ermekov Eldarbekovich, Eldiar Zarypbekov, Erbol Atabaev Kanatbekovich, Ernist Batyrkanov, Gulzhigit Alykulov Zhanybekovich, Kairat Zhyrgalbek Uulu, Kimi Merk Bern, Manas Karipov, Odilzhon Abdurakhmanov Alisherovich, Sardorbek Nematov Khamdambekovich.

Tiền đạo (3): Joel Kojo, Kai Merk, Sirozhiddin Astanakulov.