Thầy Kim chính thức gọi Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải lên ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam có nhiều thay đổi về lực lượng

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang Sik vừa công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam hướng tới Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, nhà cầm quân người Hàn Quốc gây chú ý khi trao cơ hội cho hai nhân tố mới là Lương Chí Khải (Kyle Colonna) và Olaha Mạnh Đức.

Olaha Mạnh Đức đủ điều kiện để khoác áo ĐT Việt Nam.

Ở hàng phòng ngự, Lương Chí Khải là cái tên đáng chú ý nhất. Trung vệ Việt kiều hiện khoác áo Thể Công Viettel lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Trong khi đó, trên hàng công, tiền đạo Olaha Mạnh Đức của CLB Công an TP.HCM cũng có cơ hội thể hiện sau nhiều mùa giải thi đấu tại V-League. Sự góp mặt của chân sút nhập tịch này được kỳ vọng sẽ mang đến thêm phương án cho hàng tấn công đội tuyển.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang Sik không triệu tập một số trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh hay Lê Phạm Thành Long. Ngược lại, một số gương mặt giàu kinh nghiệm tiếp tục được tin tưởng. Đáng chú ý có thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Nguyễn Thành Chung và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ.

Những cầu thủ như Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh và Nguyễn Đình Bắc cũng tiếp tục góp mặt. Việc điều chỉnh nhân sự được xem là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá thêm năng lực của các cầu thủ, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và lớp kế cận.

Trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ

Bên cạnh hai tân binh Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức, danh sách lần này còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ đang thi đấu tại V-League. Trong khung thành, Trần Trung Kiên (HAGL) tiếp tục được trao cơ hội. Hàng phòng ngự có Nguyễn Nhật Minh (Công an TP.HCM), Phạm Lý Đức (Công an Nhân dân).

Trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải có lần đầu góp mặt trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam.

Ở tuyến giữa là những cái tên như Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP.HCM), Phạm Minh Phúc (Công an Nhân dân), Trần Ngọc Sơn (Thép Xanh Nam Định) và Nguyễn Quang Vinh (Sông Lam Nghệ An). Trên hàng công, Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình) và Nguyễn Thanh Nhàn (Công an Nhân dân) tiếp tục có tên. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội) trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt.

Văn Tùng từng gây ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, đặc biệt với pha vô lê đẹp mắt vào lưới U23 Thái Lan. Bàn thắng này từng được AFC lựa chọn vào nhóm những pha lập công đẹp nhất vòng bảng.

FIFA Days tháng 11/2026 là cơ hội thử nghiệm nhân sự

Việc vòng chung kết Asian Cup 2027 được điều chỉnh lịch tổ chức, chuyển sang thời gian từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, giúp ban huấn luyện có thêm thời gian xây dựng kế hoạch nhân sự cho đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, các trận đấu của ĐT Việt Nam lần lượt trước Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và Kyrgyzstan ngày 17/11 trên sân vận động Thiên Trường là dịp để HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm những phương án mới, đánh giá khả năng hòa nhập của các tân binh và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Sự xuất hiện của Lương Chí Khải, Olaha Mạnh Đức cùng nhiều gương mặt mới được kỳ vọng sẽ giúp ĐT Việt Nam tăng thêm chiều sâu đội hình, hướng tới những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam tháng 11/2026.