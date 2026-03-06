Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Uzbekistan - Trung Quốc: Phải thắng trước "bà trùm" (Asian Cup)
(15h, 6/3, bảng B, Asian Cup nữ 2026) Trung Quốc đang là đội đá vòng bảng bất khả chiến bại của giải đấu và Uzbekistan phải thắng để có cơ hội đi tiếp.
AFC Asian Cup | 15h, 6/3 | CommBank Stadium
Điểm
Gulomova
Saidova
Mamatkarimova
Asadova
Ablyakimova
Amirova
Khikmatova
Karachik
Kuchkorova
Khabibullaeva
Kudratova
Điểm
Peng Shimeng
Shuang Wang
Rui Zhang
Kun Jin
Zongmei Xie
Jing Liu
Xin Zhang
Jiali Tang
Qiaozhu Chen
Wurigumula
Ziqin Shao
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Uzbekistan phải thắng
Một chiến thắng sẽ là bắt buộc cho Uzbekistan ở trận này sau khi đã thua đậm 0-3 ở trận ra quân gặp CHDCND Triều Tiên. Trong bối cảnh ở bảng B còn có Bangladesh cũng thuộc hàng khá yếu, Uzbekistan sẽ gần như không có cửa đi tiếp nếu thua nốt Trung Quốc.
Bất lợi cho Uzbekistan là ở trận mở màn, họ đã phải thay thủ môn bắt chính Maftuna Jonimqulova do chấn thương, trước khi dính 2 quả penalty. Uzbekistan cũng đã không có được kết quả tích cực trong cả 2 lần gặp Trung Quốc gần nhất.
Trung Quốc tiến tới đoạt vé sớm
Với tư cách đã 9 lần vô địch châu Á, Trung Quốc ra quân thắng lợi 2-0 trước Bangladesh và giờ HLV Ante Milicic đặt mục tiêu cùng các học trò sớm vào vòng knock-out trước 1 vòng đấu. Họ đang có điều kiện để cho các cầu thủ thích nghi với khí hậu ở Australia, đặc biệt là 3 cầu thủ đang đá tại châu Âu vừa đáp những chuyến bay dài (Wang Yanwen, Wu Chengshu và Li Mengwen).
Trung Quốc thường là "trùm" của vòng bảng, họ thực tế đang bất bại tới 12 trận vòng bảng liên tiếp ở các kỳ Asian Cup và trong các trận đó chỉ lọt lưới đúng 1 lần.
