Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Uzbekistan - Trung Quốc: Phải thắng trước "bà trùm" (Asian Cup)

AFC Asian Cup | 15h, 6/3 | CommBank Stadium Nữ Uzbekistan 0 - 0 Nữ Trung Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nữ Uzbekistan vs Nữ Trung Quốc Nữ Trung Quốc Điểm Gulomova Saidova Mamatkarimova Asadova Ablyakimova Amirova Khikmatova Karachik Kuchkorova Khabibullaeva Kudratova Điểm Peng Shimeng Shuang Wang Rui Zhang Kun Jin Zongmei Xie Jing Liu Xin Zhang Jiali Tang Qiaozhu Chen Wurigumula Ziqin Shao Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nữ Uzbekistan Nữ Uzbekistan Nữ Trung Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Gulomova, Saidova, Mamatkarimova, Asadova, Ablyakimova, Amirova, Khikmatova, Karachik, Kuchkorova, Khabibullaeva, Kudratova Peng Shimeng, Shuang Wang, Rui Zhang, Kun Jin, Zongmei Xie, Jing Liu, Xin Zhang, Jiali Tang, Qiaozhu Chen, Wurigumula, Ziqin Shao

Uzbekistan phải thắng

Một chiến thắng sẽ là bắt buộc cho Uzbekistan ở trận này sau khi đã thua đậm 0-3 ở trận ra quân gặp CHDCND Triều Tiên. Trong bối cảnh ở bảng B còn có Bangladesh cũng thuộc hàng khá yếu, Uzbekistan sẽ gần như không có cửa đi tiếp nếu thua nốt Trung Quốc.

Bất lợi cho Uzbekistan là ở trận mở màn, họ đã phải thay thủ môn bắt chính Maftuna Jonimqulova do chấn thương, trước khi dính 2 quả penalty. Uzbekistan cũng đã không có được kết quả tích cực trong cả 2 lần gặp Trung Quốc gần nhất.

Trung Quốc tiến tới đoạt vé sớm

Với tư cách đã 9 lần vô địch châu Á, Trung Quốc ra quân thắng lợi 2-0 trước Bangladesh và giờ HLV Ante Milicic đặt mục tiêu cùng các học trò sớm vào vòng knock-out trước 1 vòng đấu. Họ đang có điều kiện để cho các cầu thủ thích nghi với khí hậu ở Australia, đặc biệt là 3 cầu thủ đang đá tại châu Âu vừa đáp những chuyến bay dài (Wang Yanwen, Wu Chengshu và Li Mengwen).

Trung Quốc thường là "trùm" của vòng bảng, họ thực tế đang bất bại tới 12 trận vòng bảng liên tiếp ở các kỳ Asian Cup và trong các trận đó chỉ lọt lưới đúng 1 lần.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.