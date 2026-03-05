Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Iran - Australia: Nỗ lực chống trả đến cùng (Asian Cup) (Hết giờ)

16h, 5/3 | Cbus Super Stadium ĐT nữ Iran 0 - 4 ĐT nữ Australia (H1: 0-3) Thông tin trước trận ĐT nữ Iran vs ĐT nữ Australia ĐT nữ Australia Điểm Yektaei Motevalli Jafari Imani Borazjani Makhdoumi Behesht Ghanbari Sarbali Sadar Chatrenoor Điểm Lincoln Carpenter Heatley Hunt Catley Van Egmond Wheeler Gorry Raso Sam Kerr Caitlin Foord Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Iran ĐT nữ Iran ĐT nữ Australia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Xem video 8' Sayer Xem video 27' Fowler Xem video 35' Kennedy Xem video 58' Kennedy Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu! Iran giao bóng. 3’ Dứt điểm! Xem video Van Egmond dứt điểm từ chấm đá phạt. Bóng đi chìm nhưng chưa đủ căng để khiến thủ môn của Iran phải bó tay. 8’ VÀ...OOOO!! AUSTRALIA 1-0 IRAN! Xem video Sayer tạt bóng ngược bằng chân trái. Bóng liệng thẳng vào khung thành khiến thủ môn của Iran không thể cản phá. 11’ Không vào! Kerr nhận bóng trước vòng cấm và quyết định lốp luôn qua đầu thủ môn. Đáng tiếc bóng bay vọt xà ngang. 16’ Suýt phản lưới nhà! Số 2 của Iran cố gắng phá bóng sau cú tạt của Australia và suýt nữa đốt lưới nhà. 19’ VÀ..OOO NHƯNG KHÔNG CÔNG NHẬN! Xem video Foord vòng sau hậu vệ đối thủ, nhận đường chuyền của đồng đội rồi sút tung lưới đối thủ. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. 24’ Vất vả chống đỡ! Australia lại đánh biên phải và Sayer tạt bóng vào trong. Tuy nhiên, các cầu thủ Iran vẫn đang chống trả khá kiên cường. 27’ VÀ...OOOO!!! AUSTRALIA 2-0 IRAN! Xem video Foord tạt bóng tốt nhưng Kerr không đón được bóng và khiến thủ môn Iran giật mình. Bóng bật ra và Fowler băng vào đá bồi thành công. 32’ Giải nguy kịp thời! Bóng được chọc khe xuống Carpenter và cầu thủ này chuyền ngược ra tốt khi loại được thủ môn đối phương nhưng hậu vệ Iran đã kịp thời bọc lót. 35’ VÀ..OOOO!! AUSTRALIA 3-0 IRAN! Xem video Bóng được luân chuyển trong vòng cấm của Iran và Kennedy nhanh chân dứt điểm khiến thủ môn Iran không kịp phản ứng. 40’ Không vào! Sam Kerr lại lỡ nhịp để ghi bàn ở cự ly gần trong khi Foord dứt điểm được lại sút bóng lên trời. 43’ Bóng chệch cột dọc! Sayer đá nối rất nhanh trong vòng cấm khiến tất cả đã đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 45’ VÀ..OO NHƯNG VIỆT VỊ! Kerr băng xuống và dứt điểm cực hiểm khiến thủ môn của Iran bó tay nhưng trọng tài tiếp tục không công nhận do lỗi việt vị. 45+4’ Không vào! Sayer băng xuống và tạt bóng tốt nhưng Kerr lại đá nối ra ngoài ở cự ly gần. 45+8’ Hết hiệp một! Tỉ số là 3-0 cho Australia. 46’ Hiệp hai bắt đầu! Australia giao bóng. 48’ VAR và không có phạt đền! Trọng tài thổi phạt đền cho Australia nhưng tổ VAR tư vấn và không có phạt đền cho chủ nhà do bóng đập vào chân cầu thủ Iran trước khi đập vào tay. 52’ Thẻ vàng đầu tiên! Rule của Australia nhận thẻ vàng sau khi cố tình truy cản pha thoát xuống của cầu thủ Iran. 58’ VÀ...OOOO!! AUSTRALIA 4-0 IRAN! Xem video Kennedy băng vào đánh đầu sau cú đá phạt góc của đồng đội. Bóng đi vào góc gần và thủ môn Iran không kịp phản xạ. 65’ Giải nguy tốt! Hậu vệ Iran giải nguy tốt sau pha treo bóng vào vòng cấm của Van Egmond từ chấm phạt góc. 69’ Sút xa! Hunt quyết định sút luôn từ ngoài vòng cấm. Bóng đi rất căng nhưng bay vọt xà ngang. 79’ Đánh đầu! Australia lại được hưởng phạt góc và cú đánh đầu đã được tung ra nhưng bóng đi ra ngoài. 84’ Việt vị mất rồi! Australia phối hợp khá hay ở trung lộ nhưng cầu thủ chạm bóng cuối cùng đã việt vị. 90’ Bù giờ! Hiệp hai có 11 phút bù giờ. 90+6’ Liên tục gián đoạn! Trận đấu liên tục bị tạm dừng do có cầu thủ bị đau và cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế. 90+12’ Hết giờ! Chung cuộc, Australia thắng 4-0. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Yektaei, Motevalli, Jafari, Imani, Borazjani, Makhdoumi, Behesht, Ghanbari, Sarbali, Sadar, Chatrenoor Lincoln, Carpenter, Heatley, Hunt, Catley, Van Egmond, Wheeler, Gorry, Raso, Sam Kerr, Caitlin Foord

Iran bị đánh giá thấp hơn

Từ trước tới nay, Iran mới 2 lần tham dự vòng chung kết Cúp châu Á. Và họ cũng chưa có được điểm nào. Sau tổng cộng 4 trận, đội tuyển này nhận tổng cộng 15 bàn thua và chưa một lần ăn mừng bàn thắng.

Chi tiết trên cho thấy sự khiêm tốn của bóng đá nữ Iran. Đội tuyển này càng nhỏ bé nếu so với Australia, một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á. Australia từng đứng thứ 4 ở World Cup, từng vào bán kết Olympic và đã 3 lần tiến tới chung kết châu Á, với một lần giành chức vô địch.

Tham vọng lớn của chủ nhà

Australia là chủ nhà của Cúp châu Á 2026. Họ hưởng rất nhiều lợi thế, đi kèm với đó là rất nhiều kỳ vọng về một chiến dịch thành công. Tuy nhiên trong ngày ra quân, các cô gái Australia đã gây thất vọng khi chỉ có thể thắng tối thiểu Philippines. Cả trận đấu, tuyển nữ Australia gần như chơi bóng nửa sân.

Tuy nhiên dàn cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga, Serie A hay Ngoại hạng Anh như Sam Kerr, Mary Fowler, Caitlin Foord… chỉ có thể một lần khuất phục thủ môn Philippines. Đó là cú đánh đầu ở phút 36 của Sam Kerr - cầu thủ từng giành Quả bóng đồng thế giới.

Cơ hội ghi điểm cho nữ Australia

Rõ ràng, trước một đối thủ yếu hơn như Philippines, chiến thắng tối thiểu của Australia chưa mang tới cảm giác hài lòng cho người hâm mộ. Có lẽ trước áp lực lớn, các cô gái Australia chưa là chính mình.

Thực tế là ở trận ra quân, những tình huống xử lý của các ngôi sao xứ chuột túi chưa thực sự mềm mại và ăn khớp. Họ chủ yếu tấn công bằng bài tạt bóng từ 2 cánh. Philippines tuy yếu về kỹ thuật nhưng họ sở hữu những cầu thủ to cao, vốn sinh ra và lớn lên tại Mỹ, châu Âu. Và Philippines không quá choáng ngợp trước cách tấn công này.

