Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Australia: Đẳng cấp quá chênh lệch (ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(16h30, 7/8, bảng B, giải vô địch nữ Đông Nam Á) Australia dự kiến có trận ra quân khá dễ dàng khi họ vượt trội đẳng cấp so với Myanmar, kể cả với đội hình U23.

16h30, 7/8 | Phú Thọ

ĐT nữ Myanmar
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Australia: Đẳng cấp quá chênh lệch (ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Australia: Đẳng cấp quá chênh lệch (ASEAN Cup) - 1
ĐT nữ Australia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Australia: Đẳng cấp quá chênh lệch (ASEAN Cup) - 1
Ma Nyein, Ya Oo, Thaw Thaw, Mo Tun, Phyu Win, Theingi Tun, Win Win, Yuper Khine, Htet Lu, Lae Oo
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Australia: Đẳng cấp quá chênh lệch (ASEAN Cup) - 1
Franco, Cicco, Chinnama, Cassidy, Furthy, Gomez, Grove, Henry, Jancevki, Murray, Rasmussen

💪 Australia mang tuyển U23 dự giải vẫn quá mạnh

ĐT Australia là một trong những cường quốc của bóng đá nữ trong nhiều năm qua và góp mặt thường xuyên ở các giải đấu lớn. Với giải ASEAN Cup 2025, Australia không cử đội tuyển đi mà dùng các cầu thủ U23, nhưng kể cả với lực lượng này họ vẫn tỏ ra quá vượt trội.

Trong thành phần tuyển U23 Australia đã có một số cầu thủ lọt vào thành phần thi đấu cho ĐTQG, như Bryleeh Henry, Isabel Gomez, Chloe Lincoln. Thậm chí nhóm cầu thủ này có thể chưa vào sân trong hôm nay, mà để dành sức cho những trận sau khó hơn.

🐑 Myanmar quá yếu ớt

Tuyển nữ Myanmar những năm gần đây đã không được đầu tư chăm sóc và thành tích của họ ngày một thụt lùi. Mới đây nhất họ đã không vượt qua nổi vòng loại Asian Cup 2026 sau khi thua sốc trước Bangladesh, một trong những đội tuyển nữ yếu nhất của bóng đá châu Á.

Myanmar đã vào 4 trận bán kết ở các giải vô địch Đông Nam Á, nhưng năm nay chưa chắc vượt qua nổi vòng bảng khi có 2 đội mạnh Australia và Philippines đứng chung bảng.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Australia: Đẳng cấp quá chênh lệch (ASEAN Cup) - 1

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

