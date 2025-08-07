Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Australia: Đẳng cấp quá chênh lệch (ASEAN Cup)
(16h30, 7/8, bảng B, giải vô địch nữ Đông Nam Á) Australia dự kiến có trận ra quân khá dễ dàng khi họ vượt trội đẳng cấp so với Myanmar, kể cả với đội hình U23.
16h30, 7/8 | Phú Thọ
Điểm
Ma Nyein
Ya Oo
Thaw Thaw
Mo Tun
Phyu Win
Theingi Tun
Win Win
Yuper Khine
Htet Lu
Lae Oo
Điểm
Franco
Cicco
Chinnama
Cassidy
Furthy
Gomez
Grove
Henry
Jancevki
Murray
Rasmussen
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
💪 Australia mang tuyển U23 dự giải vẫn quá mạnh
ĐT Australia là một trong những cường quốc của bóng đá nữ trong nhiều năm qua và góp mặt thường xuyên ở các giải đấu lớn. Với giải ASEAN Cup 2025, Australia không cử đội tuyển đi mà dùng các cầu thủ U23, nhưng kể cả với lực lượng này họ vẫn tỏ ra quá vượt trội.
Trong thành phần tuyển U23 Australia đã có một số cầu thủ lọt vào thành phần thi đấu cho ĐTQG, như Bryleeh Henry, Isabel Gomez, Chloe Lincoln. Thậm chí nhóm cầu thủ này có thể chưa vào sân trong hôm nay, mà để dành sức cho những trận sau khó hơn.
🐑 Myanmar quá yếu ớt
Tuyển nữ Myanmar những năm gần đây đã không được đầu tư chăm sóc và thành tích của họ ngày một thụt lùi. Mới đây nhất họ đã không vượt qua nổi vòng loại Asian Cup 2026 sau khi thua sốc trước Bangladesh, một trong những đội tuyển nữ yếu nhất của bóng đá châu Á.
Myanmar đã vào 4 trận bán kết ở các giải vô địch Đông Nam Á, nhưng năm nay chưa chắc vượt qua nổi vòng bảng khi có 2 đội mạnh Australia và Philippines đứng chung bảng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/08/2025 11:52 AM (GMT+7)