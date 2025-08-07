Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Australia: Đẳng cấp quá chênh lệch (ASEAN Cup)

16h30, 7/8 | Phú Thọ ĐT nữ Myanmar 0 - 0 ĐT nữ Australia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT nữ Myanmar vs ĐT nữ Australia ĐT nữ Australia Điểm Ma Nyein Ya Oo Thaw Thaw Mo Tun Phyu Win Theingi Tun Win Win Yuper Khine Htet Lu Lae Oo Điểm Franco Cicco Chinnama Cassidy Furthy Gomez Grove Henry Jancevki Murray Rasmussen Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Myanmar ĐT nữ Myanmar ĐT nữ Australia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ma Nyein, Ya Oo, Thaw Thaw, Mo Tun, Phyu Win, Theingi Tun, Win Win, Yuper Khine, Htet Lu, Lae Oo Franco, Cicco, Chinnama, Cassidy, Furthy, Gomez, Grove, Henry, Jancevki, Murray, Rasmussen

💪 Australia mang tuyển U23 dự giải vẫn quá mạnh

ĐT Australia là một trong những cường quốc của bóng đá nữ trong nhiều năm qua và góp mặt thường xuyên ở các giải đấu lớn. Với giải ASEAN Cup 2025, Australia không cử đội tuyển đi mà dùng các cầu thủ U23, nhưng kể cả với lực lượng này họ vẫn tỏ ra quá vượt trội.

Trong thành phần tuyển U23 Australia đã có một số cầu thủ lọt vào thành phần thi đấu cho ĐTQG, như Bryleeh Henry, Isabel Gomez, Chloe Lincoln. Thậm chí nhóm cầu thủ này có thể chưa vào sân trong hôm nay, mà để dành sức cho những trận sau khó hơn.

🐑 Myanmar quá yếu ớt

Tuyển nữ Myanmar những năm gần đây đã không được đầu tư chăm sóc và thành tích của họ ngày một thụt lùi. Mới đây nhất họ đã không vượt qua nổi vòng loại Asian Cup 2026 sau khi thua sốc trước Bangladesh, một trong những đội tuyển nữ yếu nhất của bóng đá châu Á.

Myanmar đã vào 4 trận bán kết ở các giải vô địch Đông Nam Á, nhưng năm nay chưa chắc vượt qua nổi vòng bảng khi có 2 đội mạnh Australia và Philippines đứng chung bảng.

