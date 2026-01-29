Trực tiếp bóng đá ĐT futsal Lebanon - Việt Nam: Những phút cuối kịch tính (Vô địch châu Á) (Hết giờ)

13h, 29/1 | Lebanon 0 - 2 Việt Nam (H1: 0-2) Thông tin trước trận Lebanon vs Việt Nam Việt Nam Điểm Karim Jouedi Mario Abou Jaoude Mohamad Ossman Ali Al Hadi Jammoul Mohsen Mohsen Điểm Phạm Văn Tú Nguyễn Mạnh Dũng Châu Đoàn Phát Đinh Công Viên Nguyễn Thịnh Phát Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Lebanon Lebanon Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Xem video 16'34'' Ngọc Ánh Xem video 19'41'' Công Viên Tình huống nổi bật 20'00'’ Trận đấu bắt đầu! Lebanon giao bóng. 19'41'’ VÀ...OOOOO!!! VIỆT NAM 1-0 LEBANON! Xem video Thịnh Phát chuyền bóng hay về cột hai và Công Viên có mặt đúng lúc để mở tỉ số trận đấu. 19'09'’ Bóng trúng cột dọc! Xem video Đoàn Phát băng lên dứt điểm cực nhanh nhưng bóng lại trúng cột dọc khung thành đối phương. 18'06'’ VAR và không có penalty! Lebanon khiếu nại khi Công Viên để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng trọng tài nói không với phạt đền. 17'35'’ Không vào! Xem video Gia Hưng đục xuống đáy biên rồi chuyền ra cho Thịnh Phát dứt điểm nhưng bóng lại bay ra ngoài. 16'34'’ VÀ..OOOOO!! VIỆT NAM 2-0 LEBANON! Xem video Văn Tú phất dài cho Ngọc Ánh ở biên phải. Số 11 dứt điểm không thành ở nhịp một nhưng vẫn khống chế được bóng và nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới ở nhịp thứ hai. 14'53'’ Cứu thua tốt! Thái Huy rê ngang rồi sút bằng chân trái khá tốt nhưng thủ môn của Lebanon đã chơi tốt. 13'49'’ Khá lập bập! Thủ thành Văn Tú bắt không dính bóng sau cú sút sệt từ xa của đối thủ. Rất may, Văn Tú kịp sửa sai khi phá bóng bằng chân ngay sau đó. 10'05'’ Cứu thua tốt! Văn Tú vừa có pha cứu thua tốt sau pha dứt điểm từ xa của số 5 bên phía Lebanon. 8'51'’ Sút ngay! Minh Quang quăng chân sút ngay sau đường chuyền ngược ra của Đa Hải nhưng bóng đi thẳng vào tay thủ môn. 6'59'’ Suýt có bàn thắng! Xem video Minh Quang quyết định dứt điểm một chạm luôn. Bóng đi chéo góc và sệt khiến thủ môn Lebanon giật mình. 5'40'’ Xử lý không tốt! Ngọc Linh cướp bóng và chuyền cho Thái Huy ở tư thế thuận lợi. Đáng tiếc cầu thủ này lại dứt điểm ra ngoài. 4'52'’ Cứu thua tốt! Văn Tú băng ra sớm và cứu thua thành công trong pha đối mặt với tiền đạo đối thủ. 4'11'’ KHÔNG VÀO! Công Viên trả ngược cho Thịnh Phát rất hay nhưng cú sút lại chưa thắng được thủ môn đối phương. 1'55'’ Sút xa! Minh Quang sút luôn từ gần giữa sân bằng chân trái. Bóng đi căng nhưng thủ môn đã đẩy được. 1'15'’ Cứu thua xuất sắc! Văn Tú vừa có 2 pha cứu thua liên tiếp giúp Việt Nam vẫn giữ sạch được mảnh lưới. 0'39'’ Cứu thua lăn xả! Văn Tú lại có tình huống cứu thua hay khi lấy thân che bóng trước cú sút ở cự ly gần cực mạnh của đối thủ. 0'00'’ Hiệp một kết thúc! Việt Nam tạm thời dẫn trước 2-0. 20'00'’ Hiệp hai bắt đầu! Việt Nam giao bóng. 19'17'’ Nguy hiểm! Xem video Số 4 của Lebanon rê bóng và dứt điểm giấu chân khá hay nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 18'09'’ Dứt điểm! Ngọc Ánh dứt điểm từ đường chuyền của đồng đội nhưng chưa thể đem về bàn thắng. 15'50'’ KHÔNG VÀO! Xem video Đa Hải chọc khe và Thái Huy dứt điểm cận thành. Đáng tiếc thủ môn của Lebanon đã cứu thua thành công. 14'35'’ THẺ VÀNG THỨ HAI! Ngọc Linh nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ. Cầu thủ này bị truất quyền thi đấu và ĐT futsal Việt Nam phải chơi với 4 người trong 2 phút. 12'56'’ Dứt điểm! Xem video Được chơi hơn người, Lebanon phối hợp hay nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng lên trời. 10'43'’ Không được! Đa Hải xoay người dứt điểm ở góc cực hẹp và thủ môn Lebanon đã cản phá bằng chân thành công. 9'22'’ Ra chân cực nhanh! Xem video Thịnh Phát tung cú dứt điểm trong vòng cấm cực nhanh nhưng chưa thể đem về bàn thắng. 8'43'’ Bóng trúng cột dọc! Xem video Cầu thủ Lebanon dốc bóng cực nhanh và tung cú dứt điểm rất mạnh. Bóng đập cả hai cột dọc rồi nảy ra. 5'45'’ Nỗ lực phòng ngự! ĐT Việt Nam đang phòng ngự rất kín kẽ khiến đối thủ không thể tung cú dứt điểm. 4'09'’ Dứt điểm! Cầu thủ Lebanon bế tắc và quyết định sút luôn ở góc hẹp và Văn Tú không khó khăn để cứu thua. 0'00'’ Hết giờ! Chung cuộc, Việt Nam thắng 2-0. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Karim Jouedi, Mario Abou Jaoude, Mohamad Ossman, Ali Al Hadi Jammoul, Mohsen Mohsen Phạm Văn Tú, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Đinh Công Viên, Nguyễn Thịnh Phát

🔎 Lợi thế trong tay ĐT futsal Việt Nam

Dù chưa tạo được màn trình diễn thuyết phục, ĐT futsal Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất khi giành trọn 3 điểm trước Kuwait ở ngày ra quân bảng B. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi nắm lợi thế rõ rệt trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

ĐT Futsal Việt Nam có chiến thắng ở trận ra quân trước Kuwait

Nếu tiếp tục đánh bại Lebanon ở lượt trận thứ hai, trong bối cảnh Thái Lan nhiều khả năng thắng Kuwait, cục diện bảng đấu sẽ sớm an bài, với hai đại diện Đông Nam Á đi tiếp trước một vòng đấu.

Ở chiều ngược lại, Lebanon rơi vào thế buộc phải có điểm sau thất bại 0-2 trước Thái Lan. Một trận thua nữa đồng nghĩa với việc họ sớm dừng bước tại giải. Áp lực đó khiến đội bóng Tây Á không còn nhiều lựa chọn ngoài việc chơi chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công.

⚠️ Bài toán cải thiện cho thầy trò Giustozzi

Xét về phong độ và lịch sử đối đầu, ĐT futsal Việt Nam rõ ràng được đánh giá cao hơn. Tại vòng loại năm 2025, Việt Nam từng thắng Lebanon 4-0. Tuy nhiên, Lebanon hiện tại đã có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi bổ nhiệm HLV Ricardo Iniguez Calabuig (Tây Ban Nha), hướng đến mục tiêu dài hạn là VCK futsal châu Á 2026 và World Cup 2028.

Dẫu vậy, trận thắng nghẹt thở trước Kuwait cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ĐT futsal Việt Nam. Việc để thủng lưới tới 4 bàn, mắc nhiều lỗi chuyền bóng và thiếu chắc chắn trong phòng ngự cho thấy đội cần sớm được “chỉnh đốn” cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Trước một Lebanon sẵn sàng co cụm phòng ngự, sự tập trung và tính chính xác sẽ là chìa khóa để Việt Nam giải quyết trận đấu gọn gàng hơn.