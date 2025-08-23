Kết quả bóng đá Brentford - Aston Villa: Tân binh tỏa sáng, trả giá sai lầm (Ngoại hạng Anh)

Brentford đối đầu với Aston Villa trên sân nhà ở vòng 2 Ngoại hạng Anh. Đôi bên không ngần ngại dâng lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 13, Brentford tấn công bằng đường bóng dài từ phần sân nhà. Pau Torres mắc sai lầm trong pha xoạc bóng khiến thủ thành Martinez phải cứu thua vất vả.

Ouattara (áo trắng đỏ) chơi khá tốt trong màu áo Brentford

Tuy nhiên, bàn thắng vẫn tới với Brentford sau cú đá bồi của Ouattara. Nhận bàn thua đau, Aston Villa dồn lên tấn công nhưng thủ thành Kelleher đã chơi cực kỳ chắc chắn. Cuối hiệp một, lưới của đội khách lần thứ hai rung lên sau cú dứt điểm của Damsgaard. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng này do lỗi việt vị.

Sang hiệp 2, Brentford suýt nữa bị quân bình tỷ số ở đầu hiệp nếu không nhờ pha lăn xả cản phá của Michael Kayode trước cơ hội cận thành của Morgan Rogers. Đôi khách ép sân liên tục nhưng vấp phải hàng thủ ngày càng chặt chẽ của Brentford và ngay cả các dự bị của HLV Unai Emery cũng không tạo nên đột biến.

Với chiến thắng này, HLV Keith Andrews đã có thắng lợi đầu tay trên cương vị HLV trưởng của Brentford và tạm leo lên giữa BXH. Aston Villa trong khi đó đã rớt xuống thứ 16.

Tỉ số chung cuộc: Brentford 1-0 Aston Villa (h1: 1-0)

Ghi bàn: Ouattara 14'

Đội hình xuất phát

Brentford: Kelleher, Lewis-Potter, Van Den Berg, Collins, Kayode, Henderson, Yarmolyuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago.

Aston Villa: Martinez, Cash, Mings, Torres, Digne, Kamara, Onana, McGinn, Tielemans, Rogers, Watkins.