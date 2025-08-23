Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Atlético de Madrid vs Elche 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
1
Logo Elche - ELC Elche
1
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Kết quả bóng đá Brentford - Aston Villa: Tân binh tỏa sáng, trả giá sai lầm (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Aston Villa

(Vòng 2 Ngoại hạng Anh) Tân binh của Brentford, Ouattara đã tỏa sáng trong hiệp một sau sai lầm của Pau Torres.

   

Brentford đối đầu với Aston Villa trên sân nhà ở vòng 2 Ngoại hạng Anh. Đôi bên không ngần ngại dâng lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 13, Brentford tấn công bằng đường bóng dài từ phần sân nhà. Pau Torres mắc sai lầm trong pha xoạc bóng khiến thủ thành Martinez phải cứu thua vất vả.

Ouattara (áo trắng đỏ) chơi khá tốt trong màu áo Brentford

Ouattara (áo trắng đỏ) chơi khá tốt trong màu áo Brentford

Tuy nhiên, bàn thắng vẫn tới với Brentford sau cú đá bồi của Ouattara. Nhận bàn thua đau, Aston Villa dồn lên tấn công nhưng thủ thành Kelleher đã chơi cực kỳ chắc chắn. Cuối hiệp một, lưới của đội khách lần thứ hai rung lên sau cú dứt điểm của Damsgaard. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng này do lỗi việt vị.

Sang hiệp 2, Brentford suýt nữa bị quân bình tỷ số ở đầu hiệp nếu không nhờ pha lăn xả cản phá của Michael Kayode trước cơ hội cận thành của Morgan Rogers. Đôi khách ép sân liên tục nhưng vấp phải hàng thủ ngày càng chặt chẽ của Brentford và ngay cả các dự bị của HLV Unai Emery cũng không tạo nên đột biến.

Với chiến thắng này, HLV Keith Andrews đã có thắng lợi đầu tay trên cương vị HLV trưởng của Brentford và tạm leo lên giữa BXH. Aston Villa trong khi đó đã rớt xuống thứ 16.

Tỉ số chung cuộc: Brentford 1-0 Aston Villa (h1: 1-0)

Ghi bàn: Ouattara 14'

Đội hình xuất phát

Brentford: Kelleher, Lewis-Potter, Van Den Berg, Collins, Kayode, Henderson, Yarmolyuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago.

Aston Villa: Martinez, Cash, Mings, Torres, Digne, Kamara, Onana, McGinn, Tielemans, Rogers, Watkins.

