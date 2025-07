Hà Nội FC: Gian nan từ thị trường chuyển nhượng

Đối thủ tăng từ số lượng đến chất lượng

Hà Nội FC là đội bóng giàu truyền thống nhất trong 25 năm V.League. 6 ngôi sao trên biểu tượng CLB thủ đô tượng trưng cho 6 lần đăng quang ngôi vô địch. Không một đội bóng nào sở hữu nhiều lần đăng quang khi giải VĐQG đổi tên thành V.League như Hà Nội FC. Cho đến hết mùa 2024/2025, Hà Nội FC vẫn luôn là đội bóng mà mọi đối thủ phải tôn trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa, họ hiện là ứng viên số 1 cho cuộc đua đến chức vô địch V.League.

Hà Nội FC mới chiêu mộ Hendrio ở thị trường chuyển nhượng trước V.League 2025/2026.

Lần đầu tiên sau 3 mùa giải liên tiếp, Hà Nội FC không vô địch V.League. Tại mùa 2024/25, sự xuất hiện của HLV Makoto Teguramori giúp đội bóng thủ đô tăng tốc ở giai đoạn 2. Nhưng sau cùng, Hà Nội FC vẫn chấp nhận về nhì, sau khi thua một trận đấu tâm phục khẩu phục trước Nam Định ngay trên sân Hàng Đẫy.

Ở 3 mùa gần nhất không vô địch, Hà Nội FC đã và đang đối diện với một giai đoạn khác biệt so với trước kia. CLB thủ đô không chỉ phải đua tranh với 1 CLB nổi lên trong mùa. Có thời điểm, 3-4 đội tiềm lực sẵn sàng ganh đua tới ngôi vương. Câu chuyện ở V.League 2024/2025 là ví dụ tiêu biểu. Ngoài Hà Nội, CLB bóng đá Công an Hà Nội, Thể Công Viettel và Nam Định cũng sở hữu lực lượng đủ dày để đi đến cùng trong cuộc chiến vương quyền tại bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Thị trường chuyển nhượng trước mùa 2025/2026 cũng đang tạo sức ép lớn cho Hà Nội. Trong khi đội bóng thủ đô mới chỉ chiêu mộ thành công Hendrio, các đối thủ đã tăng tốc ở phiên “chợ hè”. Nam Định củng cố lực lượng bằng việc gia hạn hợp đồng với 13 trụ cột, cũng như đưa về 2 nội binh tầm khá. Bên cạnh đó, việc tiếp tục dự AFC Champions League Two tạo điều kiện để đội bóng thành Nam chiêu mộ thêm các ngoại binh chất lượng cao.

Câu chuyện tương tự với CLB Công an Hà Nội. Ngay sau khi vô địch Cúp Quốc gia, đại diện ngành Công an lập tức lên kế hoạch chuyển nhượng. Họ sẵn sàng đưa về sân Hàng Đẫy tối thiểu 3 ngoại binh trình độ cao. Không chỉ phục vụ cho AFC Champions League Two hay giải vô địch các CLB Đông Nam Á, đoàn quân của HLV Mano Polking cũng có thể xoay vòng lực lượng cho cuộc đua đường trường ở V.League.

Ngoài 2 đội bóng nhận đặc quyền đăng ký không giới hạn ngoại binh ở mùa 2025/2026 kể trên, V.League cũng đang chứng kiến 2 CLB hăm hở trên thị trường chuyển nhượng. Tân binh Ninh Bình được cấp cả trăm tỷ đồng chỉ để hiện thực hoá mục tiêu “hoá rồng” ngay ở mùa đầu tiên thăng hạng. Trong khi đó, Thể Công Viettel đã có 4-5 bản hợp đồng từ mức khá trở lên. HLV Velizar Popov không muốn đội bóng mà ông dẫn dắt chỉ về ba hay nhì. Mục tiêu vô địch là điều mà đội bóng áo lính hướng tới tại V.League 2025/2026.

Hà Nội FC cần quyết liệt hơn

Cho đến hiện tại, Hà Nội FC cũng đã sớm đưa về Hendrio, một trong những ngoại binh hàng đầu V.League trong 5 mùa gần nhất. Tuy nhiên, đối chiếu với bối cảnh mà các CLB cạnh tranh gia tăng từ số lượng đến chất lượng, động thái chuyển nhượng như thời gian vừa qua của Hà Nội FC khiến cổ động viên không thể ngồi yên.

Được biết, Hà Nội FC đã tinh giản một số lượng cầu thủ. Luka Bobicanec, Joao Pedro hay Kyle Colonna đã rời đội chủ sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Hà Nội FC cần phải quyết liệt hơn trong việc tạo “bom tấn” chuyển nhượng.

3 mùa giải vừa qua, đại diện thủ đô chi nhiều tiền cho ngoại binh. Song không một cầu thủ “Tây” nào đủ đẳng cấp để tạo sức bật cho Hà Nội FC, như cách Cristiano, Gonzalo hay Samson, Moses từng làm trong quá khứ. Theo nhận định của giới chuyển nhượng cầu thủ tại Việt Nam, nút thắt của Hà Nội FC nằm ở việc họ chưa thật sự “máu” ở chuyện đưa về một ngoại binh trình độ.

Ví dụ như giữa mùa giải vừa qua, Brenner từng được “chào” ở Hà Nội FC. Tuy nhiên, mức đãi ngộ lên tới cả chục tỷ đồng/mùa của cầu thủ Brazil khiến đại diện thủ đô chùn bước và lắc đầu. Sau cùng, Brenner đến Nam Định. Đổi lại con số “khủng” mà đại diện thành Nam chấp nhận đầu tư, chân sút này tạo nên bước ngoặt quan trọng trên hành trình vô địch. Anh ghi 5 bàn thắng, kiến tạo 6 lần chỉ trong vòng 8 trận ra sân cho Nam Định. Sự xuất hiện của gương mặt được xem như nhận chế độ cao bậc nhất lịch sử V.League đã góp công lớn giúp đội bóng thành Nam vô địch lần thứ 2 liên tiếp.

Hà Nội FC không phải không đủ tiềm lực tài chính để tạo “bom tấn” chuyển nhượng ở V.League. Nhưng những thất bại trong việc lấy cầu thủ ngoại ở vài mùa giải gần đây khiến Ban lãnh đạo đội bóng thủ đô có phần chùn chân khi đưa về một gương mặt triệu đô. Tuy nhiên, bối cảnh ganh đua chức vô địch V.League hiện tại khó cho phép Hà Nội chậm chân. Họ cần phải thể hiện thái độ quyết liệt như cách đưa Hendrio về sân Hàng Đẫy.

Mùa tới, CLB bóng đá Công an Hà Nội còn đó song tấu Leo Artur và Alan. Thể Công Viettel có Vua phá lưới Lucao ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong khi Brenner và Xuân Son sẵn sàng khuynh đảo các mành lưới của các đội bóng V.League. Điều mà Hà Nội FC cần hiển nhiên là một trung phong “nặng đô”, nhằm biến sự hỗ trợ của Văn Quyết, Hendrio, Hai Long hay Tuấn Hải thành những bàn thắng! Bằng không, hành trình tìm lại ánh hào quang V.League của Hà Nội FC không tránh khỏi nhiều trắc trở, gian nan…

Vẫn chờ đợi Hendrio nhập tịch

Cho đến hiện tại, Hà Nội FC vẫn đang hy vọng vào tín hiệu khả quan trong việc xin nhập tịch cho tân binh Hendrio. Đội bóng thủ đô muốn đăng ký tiền vệ tấn công này theo suất Cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài, nhằm tận dụng tối đa 4 suất ngoại binh ở mùa giải mới. Tuy nhiên, câu chuyện Hendrio trở thành công dân Việt Nam vẫn còn khá xa xôi. Nhiều khả năng, để tránh lãng phí cầu thủ này, Hà Nội FC buộc phải đăng ký anh ở suất ngoại binh.

Cho đến hiện tại, HLV Makoto Teguramori cùng các cộng sự vẫn tiến hành tuyển quân cho Hà Nội FC. Không loại trừ khả năng, những đầu mối đến từ Nhật Bản sẽ hỗ trợ việc chiêu mộ cầu thủ cho đương kim á quân V.League.