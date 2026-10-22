Công Phượng chật vật tìm bàn thắng đầu tiên tại V-League 2026/27

Trong 4 vòng đã qua của V-League 2026/27, CLB Đồng Nai chưa có chiến thắng nào, thậm chí chưa ghi được bàn nào trong khi đã 6 lần thủng lưới.

Tiền đạo mũi nhọn Nguyễn Công Phượng chưa thể giải "cơn khát" cho đội nhà và cho chính anh, ngoài pha sút bóng dội cột dọc ở trận đấu gần nhất gặp tân binh Bắc Ninh.

Công Phượng vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại V-League 2026/27 (Ảnh: ĐNFC)

Công Phượng từng là tài năng số 1 của bóng đá Việt Nam và HAGL nói riêng. Trong 6 mùa giải chính thức thi đấu V-League trong màu áo HAGL (2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022), tiền đạo quê Nghệ An thể hiện vai trò trụ cột khi ghi tổng cộng 38 bàn, bùng nổ nhất là V-League 2018 với 12 pha lập công.

Thế nhưng khi tuổi tác, thể lực và phong độ giảm sút, khả năng săn bàn của tiền đạo này cũng giảm dần, đặc biệt khi các giải đấu mà đội nhà Đồng Nai góp mặt tăng dần độ khó và mức độ khắc nghiệt.

Thống kê mùa 2024/25, Công Phượng ghi được 7 bàn cho Đồng Nai ở giải hạng Nhất, xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới toàn giải.

Đến mùa 2025/26, vẫn là giải hạng Nhất song mức độ cạnh tranh đã cao hơn khi có sự xuất hiện của ngoại binh (ban tổ chức cho phép mỗi CLB đăng ký tối đa 1 ngoại binh), số bàn thắng cả mùa giải của Công Phượng giảm còn 3 bàn.

Và tới mùa 2026/27 này, khi Đồng Nai lên chơi V-League, nơi mỗi đội được phép ra sân 4 ngoại binh cùng lúc thì cơ hội cho Công Phượng càng thu hẹp. Anh không chỉ phải đối mặt với hậu vệ già giơ tại V-League, mà còn phải cạnh tranh suất đá chính với đồng đội ngoại binh.

Hy vọng về bàn thắng và cao hơn là trận thắng đầu tiên cho Đồng Nai sẽ hướng về trận kế tiếp gặp Nam Định ngày 24-10 thuộc vòng 5. Đối thủ không dễ để mất điểm, song được thi đấu trên sân nhà giúp Công Phượng cùng đồng đội thêm quyết tâm.