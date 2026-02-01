Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Công Phượng tái phát chấn thương khi vừa tái xuất

Sự kiện: Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam Đua tài giải hạng Nhất 2025/2026

Trong màn ngược dòng 3-1 trước Khánh Hòa, Công Phượng ghi bàn tái lập thế trận và phải rời sân sau hiệp 1 vì tái phát chấn thương.

Trận tranh ngôi đầu giữa Trường Tươi Đồng Nai và Khánh Hòa diễn ra sôi động vào chiều 31-1. Trong đó đội khách Khánh Hòa mở tỉ số và Đồng Nai đáp trả ở phút 14 nhờ Công Phượng.

Sang hiệp hai, chủ nhà ép sân và lật ngược thế cờ nhờ cú vô lê đẹp mắt của Hải Quân phút 75, trước khi Thanh Bình sút góc hẹp ấn định thắng lợi 3-1, giúp Đồng Nai vươn lên dẫn đầu bảng.

Tuy nhiên, người hâm mộ Đồng Nai phải nhận một tin không vui là Công Phượng bị chấn thương. Ở trận đấu này, Công Phượng với bàn gỡ hòa đã được rút ra nghỉ ngay giờ giải lao, Lê Thanh Bình vào sân thay thế.

Công Phượng ghi bàn gỡ hòa trước khi được rút ra nghỉ ở giờ giải lao

Công Phượng ghi bàn gỡ hòa trước khi được rút ra nghỉ ở giờ giải lao

Ở phòng họp báo sau trận, HLV Việt Thắng thừa nhận: "Phượng hôm nay chơi rất tốt, nếu không tái phát chấn thương sẽ có thêm thời gian thi đấu. Rất tiếc anh ta tập tốt, chơi tốt và chứng minh bằng bàn thắng. Anh ấy không mất gì cả, sự nhạy bén không gian, chạm đầu tiên, dứt điểm đẳng cấp nhưng tiếc vừa quay lại thì tái phát chấn thương, đây là một điểm gợn".

HLV Việt Thắng cho biết chấn thương hiện tại cũng chưa đánh giá rõ và cần phải chờ xác nhận từ bác sĩ. Tuy nhiên, thông tin từ đội cho biết chấn thương cũng không quá nghiêm trọng và chờ đánh giá.

Nói thêm về chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu, HLV trưởng CLB Đồng Nai bày tỏ: "Trận thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp nên tôi đương nhiên hài lòng. Đặc biệt hài lòng khi bị dẫn bàn từ sớm nhưng đội vẫn bình tĩnh phát huy, không vội vàng với cơ hội liên tục. Tiếc một chút là cầu thủ chưa thể tận dụng hết các cơ hội tạo ra nhưng trận đấu như thế là họ đã làm hơn mức kỳ vọng của tôi rồi".

Ở vòng đấu tiếp theo, đoàn quân của HLV Việt Thắng sẽ làm khách đến sân nhà Trẻ PVF-CAND vào ngày 8-2.

Công Phượng tái phát chấn thương khi vừa tái xuất - 2

Video bóng đá Đồng Nai - Khánh Hòa: Công Phượng tái xuất, ngược dòng ấn tượng (Hạng Nhất quốc gia)
Video bóng đá Đồng Nai - Khánh Hòa: Công Phượng tái xuất, ngược dòng ấn tượng (Hạng Nhất quốc gia)

Trường Tươi Đồng Nai có màn ngược dòng ấn tượng trong ngày Công Phượng tái xuất.

Bấm xem >>

Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/01/2026 23:06 PM (GMT+7)
