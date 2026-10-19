Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thể Công Viettel: Kẻ khốn gặp người khó (V-League)

V-League | 18h, 19/10 | Bình Dương Công an TP.HCM 0 - 0 Thể Công Viettel (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an TP.HCM vs Thể Công Viettel Thể Công Viettel Điểm Lê Giang Patrik Hồ Văn Cường Bùi Tiến Dũng Matheus Leoni Văn Bình Williams Minh Hoàng Ngô Đăng Khoa Leo Gomes Olaha Mạnh Đức Mạnh Cường Tiến Linh Điểm Trung Kiên Văn Tú Lucas Alves Chí Khải Tuấn Tài Triệu Việt Hưng Đức Chiến Khuất Văn Khang Pedro Henrique Lucao Hữu Thắng Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an TP.HCM Công an TP.HCM Thể Công Viettel Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lê Giang Patrik, Hồ Văn Cường, Bùi Tiến Dũng, Matheus Leoni, Văn Bình, Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Leo Gomes, Olaha Mạnh Đức, Mạnh Cường, Tiến Linh Trung Kiên, Văn Tú, Lucas Alves, Chí Khải, Tuấn Tài, Triệu Việt Hưng, Đức Chiến, Khuất Văn Khang, Pedro Henrique, Lucao, Hữu Thắng

Kẻ khốn gặp người khó

Phong độ của Công an TP.HCM và Thể Công Viettel hiện tại không hề ổn. Trong khi Công an TP.HCM mới có 4 điểm sau 3 trận tại V-League, thì Thể Công Viettel kiếm về 3 điểm.

4 trận gần nhất trên mọi đấu trường chứng kiến Thể Công Viettel toàn hòa và thua. Trong khi đó, Công an TP.HCM không thắng trong 3 trận đã qua.

Rõ ràng 2 đội bóng này đang trong trạng thái không hề ổn. Do vậy, họ quyết tâm tìm lại phong độ ở trận đấu tới để thoát khỏi cơn bĩ cực.

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