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Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thể Công Viettel: Kẻ khốn gặp người khó (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay V-League 2026-27 CLB Viettel

(18h, 19/10, vòng 4 V-League) Công an TP.HCM và Thể Công Viettel đều rất cần chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận tệ hại đeo bám họ trong thời gian qua.

   

V-League | 18h, 19/10 | Bình Dương

Công an TP.HCM
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thể Công Viettel: Kẻ khốn gặp người khó (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thể Công Viettel: Kẻ khốn gặp người khó (V-League) - 1
Thể Công Viettel
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thể Công Viettel: Kẻ khốn gặp người khó (V-League) - 1
Lê Giang Patrik, Hồ Văn Cường, Bùi Tiến Dũng, Matheus Leoni, Văn Bình, Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Leo Gomes, Olaha Mạnh Đức, Mạnh Cường, Tiến Linh
Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thể Công Viettel: Kẻ khốn gặp người khó (V-League) - 1
Trung Kiên, Văn Tú, Lucas Alves, Chí Khải, Tuấn Tài, Triệu Việt Hưng, Đức Chiến, Khuất Văn Khang, Pedro Henrique, Lucao, Hữu Thắng

Kẻ khốn gặp người khó

Phong độ của Công an TP.HCM và Thể Công Viettel hiện tại không hề ổn. Trong khi Công an TP.HCM mới có 4 điểm sau 3 trận tại V-League, thì Thể Công Viettel kiếm về 3 điểm. 

4 trận gần nhất trên mọi đấu trường chứng kiến Thể Công Viettel toàn hòa và thua. Trong khi đó, Công an TP.HCM không thắng trong 3 trận đã qua. 

Rõ ràng 2 đội bóng này đang trong trạng thái không hề ổn. Do vậy, họ quyết tâm tìm lại phong độ ở trận đấu tới để thoát khỏi cơn bĩ cực. 

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Video bóng đá SLNA - Công an TP.HCM: Tiến Linh mở điểm (V-League)
Video bóng đá SLNA - Công an TP.HCM: Tiến Linh mở điểm (V-League)

(Vòng 3) Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi bàn nhưng không thể giúp Công an TP.HCM giành chiến thắng trước chủ nhà SLNA.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/10/2026 12:43 PM (GMT+7)
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