Trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM - Thể Công Viettel: Kẻ khốn gặp người khó (V-League)
(18h, 19/10, vòng 4 V-League) Công an TP.HCM và Thể Công Viettel đều rất cần chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận tệ hại đeo bám họ trong thời gian qua.
V-League | 18h, 19/10 | Bình Dương
Điểm
Lê Giang Patrik
Hồ Văn Cường
Bùi Tiến Dũng
Matheus Leoni
Văn Bình
Williams Minh Hoàng
Ngô Đăng Khoa
Leo Gomes
Olaha Mạnh Đức
Mạnh Cường
Tiến Linh
Điểm
Trung Kiên
Văn Tú
Lucas Alves
Chí Khải
Tuấn Tài
Triệu Việt Hưng
Đức Chiến
Khuất Văn Khang
Pedro Henrique
Lucao
Hữu Thắng
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Kẻ khốn gặp người khó
Phong độ của Công an TP.HCM và Thể Công Viettel hiện tại không hề ổn. Trong khi Công an TP.HCM mới có 4 điểm sau 3 trận tại V-League, thì Thể Công Viettel kiếm về 3 điểm.
4 trận gần nhất trên mọi đấu trường chứng kiến Thể Công Viettel toàn hòa và thua. Trong khi đó, Công an TP.HCM không thắng trong 3 trận đã qua.
Rõ ràng 2 đội bóng này đang trong trạng thái không hề ổn. Do vậy, họ quyết tâm tìm lại phong độ ở trận đấu tới để thoát khỏi cơn bĩ cực.
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(Vòng 3) Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi bàn nhưng không thể giúp Công an TP.HCM giành chiến thắng trước chủ nhà SLNA.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/10/2026 12:43 PM (GMT+7)