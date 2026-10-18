Video bóng đá Atlanta United - Inter Miami: Messi tỏa sáng rực rỡ (MLS)

Inter Miami có chuyến làm khách của Atlanta United trong khuôn khổ mùa giải thường của giải nhà nghề Mỹ (MLS). Mặt sân cỏ nhân tạo khiến Messi cùng các đồng đội gặp khá nhiều khó khăn. Mặc dù cầm bóng nhiều nhưng Inter Miami lại tung ra được khá ít cú dứt điểm.

Messi bị theo kèm khá sát trong hiệp một

Ở chiều hướng ngược lại, chủ nhà thường "đánh nhanh rút gọn" nhưng những pha dứt điểm lại quá thiếu chính xác. Tưởng như hiệp một không có bàn thắng, bất ngờ lại tới. Phút 45, Luis Suarez nhận bóng trong vòng cấm, xử lý một nhịp rồi tung cú tạt bóng bằng chân trái. Berterame di chuyển hợp lý và đánh đầu cận thành để mở tỉ số trận đấu.

Sang hiệp hai, chủ nhà chủ động dồn lên tấn công nhưng ngay lập tức, họ nhận thêm bàn thua tiếp theo. Phút 56, Messi có bóng bên cánh phải và tiền đạo người Argentina đi bóng một mạch sang bên trái rồi kết thúc bằng cú dứt điểm chéo góc để nhân đôi cách biệt.

Chưa dừng lại ở đó, Messi tiếp tục làm điều tương tự ở phút 60 với pha bứt tốc từ giữa sân. Có được lợi thế lớn, Inter Miami chủ động chơi chậm lại. Chủ nhà nỗ lực tìm bàn gỡ và cuối cùng, họ có được điều mong muốn ở phút 89 sau khi Picault thực hiện thành công quả phạt đền. Tuy nhiên, như vậy là không đủ để Atlanta United có điểm trên sân nhà.

Tỉ số chung cuộc: Atlanta United 1-3 Inter Miami (H1: 0-1)

Ghi bàn:

Atlanta United: Picault 89' (phạt đền)

Inter Miami: Berterame 45', Messi 56' 60'

Đội hình xuất phát

Atlanta United: Hoyos, Baez, Alonso, Diaz, Jacob, Giuliano, Amaro, Muyumba, Almiron, Embolo, Miranchuk

Inter Miami: St.Clair, Lujan, Casemiro, Micael, Reguilon, De Paul, Ayala, Galarza, Messi, Suarez, Berterame