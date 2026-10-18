PSG tổn thất nặng trước đại chiến Barca ở Cúp C1, Yamal càng có lợi

PSG giành chiến thắng 3-1 trước Strasbourg ở vòng 7 Ligue 1 đêm thứ Bảy vừa qua, khi ra sân với đội hình được xoay vòng khá nhiều để dưỡng sức trụ cột cho cuộc gặp thượng đỉnh với Barcelona ở Champions League. Nhưng rốt cuộc họ vẫn thiệt quân sau khi trận đấu kết thúc, và đó là một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội.

Nuno Mendes dính chấn thương cơ và nhiều khả năng vắng mặt trận gặp Barca

Lucas Digne đá chính bên cánh trái cho PSG nhưng được thay ra để Nuno Mendes vào đá phút 53. Tuy nhiên chính Mendes bị đau ở cuối trận và rời sân phút 87, theo thông tin ban đầu đây là chấn thương cơ và Mendes sau khi bị thay ra đã đi thẳng vào phòng thay đồ để chữa trị, cho thấy đây không phải một ca chấn thương nhẹ.

Bên cạnh Mendes, Maghnes Akliouche đá chính từ đầu và cầu thủ này cũng tập tễnh rời sân khi trận đấu kết thúc. Akliouche đã bị đau sau một cú xoạc khá nguy hiểm của trung vệ Jeyland Mitchell chỉ ít phút sau khi Mendes rời sân, và ảnh chụp sau trận cho thấy vết giày vẫn còn trên mắt cá của Akliouche.

Trong khi Akliouche là nhân tố đột biến trên mặt trận tấn công mà HLV Luis Enrique có thể tung vào từ ghế dự bị, Mendes là hậu vệ đá chính và nếu anh vắng mặt, PSG sẽ khá phiền toái. Lucas Digne đã 33 tuổi và khó lòng đối địch được một Lamine Yamal đang có phong độ rất cao, chưa kể chính Yamal là người đã khiến Digne phạm lỗi dẫn tới quả penalty cho Tây Ban Nha trước Pháp ở bán kết World Cup.

Eric Garcia ghi bàn thứ 4 cho Barca trước Betis nhưng sau đó bị chấn thương

Tuy nhiên phía Barcelona cũng gặp tổn thất sau khi đánh bại Real Betis 5-2 đêm thứ Bảy. Hậu vệ Eric Garcia đã bị chấn thương cơ đùi phải và có vẻ chấn thương này không nhẹ, theo tin từ báo chí Catalunya. Garcia đã vào sân thay thế cho Gerard Martin, người bị HLV Hansi Flick rút ra để đề phòng sau khi Martin bị Cucho Hernandez ngã lên gót chân.

Đáng nói là cả Jules Kounde, người thay thế Garcia, cũng không lành lặn sau khi trận đấu kết thúc, theo tiết lộ từ chính HLV Flick. Tuy nhiên Kounde có thể chỉ bị nhẹ, và Martin cũng không gặp vấn đề gì lớn dù vùng gót chân bị đau của anh hơi sưng. Chỉ có Garcia có thể sẽ phải nghỉ một thời gian.