Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bắc Ninh vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Bournemouth vs Sunderland
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lorient vs Monaco
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Juventus vs Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Real Madrid vs Sevilla
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Coventry City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-

Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Quyết lấy 3 điểm bám đuổi Man City (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal Nottingham Forest

(22h30, 18/10, vòng 7) Arsenal không được phép sảy chân trong bối cảnh khoảng cách với đội đầu bảng Man City đang là 6 điểm.

   

Premier League | 22h30, 18/10 | SVĐ City Ground

Nottingham Forest
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Quyết lấy 3 điểm bám đuổi Man City (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Quyết lấy 3 điểm bám đuổi Man City (Ngoại hạng Anh) - 1
Arsenal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Quyết lấy 3 điểm bám đuổi Man City (Ngoại hạng Anh) - 1
Sels, Murillo, Diomande, Aina, N. Williams, McAtee, Schlager, Munoz, Ndoye, Gibbs-White, Delap
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Quyết lấy 3 điểm bám đuổi Man City (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, Calafiori, Gabriel, Konsa, White, Lewis-Skelly, Rice, Madueke, Odegaard, Saka, Havertz

Arsenal làm khách trên sân City Ground trong bối cảnh đang bám đuổi Man City ở cuộc đua vô địch. Với phong độ ổn định cùng lực lượng được duy trì, đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta hướng đến chiến thắng để tiếp tục gây sức ép lên đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trong khi đó, Nottingham Forest đang gặp nhiều khó khăn và cần điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Arsenal giành 15 điểm sau 6 vòng đấu, với 5 chiến thắng và 1 thất bại, hiện đứng thứ hai và kém Man City 3 điểm.

Chiến thắng 3-0 trước Lille tại Champions League giữa tuần tiếp tục cho thấy khả năng duy trì phong độ của Pháo thủ. Đây cũng là trận thắng thứ 9 trong 10 trận chính thức của đội bóng thành London từ đầu mùa.

8

PSG - Barcelona 21.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 21/10
Thể lệ
Vì sao Florian Wirtz hay trên chỉ số nhưng không hay khi nhìn mắt thường?
Vì sao Florian Wirtz hay trên chỉ số nhưng không hay khi nhìn mắt thường?

Sự thật nào về Florian Wirtz, một cầu thủ về mặt chỉ số vẫn rất hay nhưng nhìn bằng mắt thường lại không ấn tượng?

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/10/2026 15:26 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN