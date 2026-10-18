Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Quyết lấy 3 điểm bám đuổi Man City (Ngoại hạng Anh)
(22h30, 18/10, vòng 7) Arsenal không được phép sảy chân trong bối cảnh khoảng cách với đội đầu bảng Man City đang là 6 điểm.
Premier League | 22h30, 18/10 | SVĐ City Ground
Điểm
Sels
Murillo
Diomande
Aina
N. Williams
McAtee
Schlager
Munoz
Ndoye
Gibbs-White
Delap
Điểm
Raya
Calafiori
Gabriel
Konsa
White
Lewis-Skelly
Rice
Madueke
Odegaard
Saka
Havertz
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Arsenal làm khách trên sân City Ground trong bối cảnh đang bám đuổi Man City ở cuộc đua vô địch. Với phong độ ổn định cùng lực lượng được duy trì, đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta hướng đến chiến thắng để tiếp tục gây sức ép lên đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Trong khi đó, Nottingham Forest đang gặp nhiều khó khăn và cần điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Arsenal giành 15 điểm sau 6 vòng đấu, với 5 chiến thắng và 1 thất bại, hiện đứng thứ hai và kém Man City 3 điểm.
Chiến thắng 3-0 trước Lille tại Champions League giữa tuần tiếp tục cho thấy khả năng duy trì phong độ của Pháo thủ. Đây cũng là trận thắng thứ 9 trong 10 trận chính thức của đội bóng thành London từ đầu mùa.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/10/2026 15:26 PM (GMT+7)