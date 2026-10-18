Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Arsenal: Quyết lấy 3 điểm bám đuổi Man City (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h30, 18/10 | SVĐ City Ground Nottingham Forest 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nottingham Forest vs Arsenal Arsenal Điểm Sels Murillo Diomande Aina N. Williams McAtee Schlager Munoz Ndoye Gibbs-White Delap Điểm Raya Calafiori Gabriel Konsa White Lewis-Skelly Rice Madueke Odegaard Saka Havertz Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nottingham Forest Nottingham Forest Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sels, Murillo, Diomande, Aina, N. Williams, McAtee, Schlager, Munoz, Ndoye, Gibbs-White, Delap Raya, Calafiori, Gabriel, Konsa, White, Lewis-Skelly, Rice, Madueke, Odegaard, Saka, Havertz

Arsenal làm khách trên sân City Ground trong bối cảnh đang bám đuổi Man City ở cuộc đua vô địch. Với phong độ ổn định cùng lực lượng được duy trì, đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta hướng đến chiến thắng để tiếp tục gây sức ép lên đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trong khi đó, Nottingham Forest đang gặp nhiều khó khăn và cần điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Arsenal giành 15 điểm sau 6 vòng đấu, với 5 chiến thắng và 1 thất bại, hiện đứng thứ hai và kém Man City 3 điểm.

Chiến thắng 3-0 trước Lille tại Champions League giữa tuần tiếp tục cho thấy khả năng duy trì phong độ của Pháo thủ. Đây cũng là trận thắng thứ 9 trong 10 trận chính thức của đội bóng thành London từ đầu mùa.