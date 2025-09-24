Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Cebu FC: 3 điểm bắt buộc (Cúp C1 Đông Nam Á)

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội Trực tiếp bóng đá hôm nay

(19h30, 24/9) Công an Hà Nội tiếp tiếp đón Cebu FC trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á. Quang Hải vắng mặt vì chấn thương, trách nhiệm giờ thuộc về các ngôi sao ngoại. HLV Polking tự tin chiến thắng.

19h30, 24/9 | SVĐ Hàng Đẫy

Công An Hà Nội
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Cebu FC: 3 điểm bắt buộc (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Cebu FC: 3 điểm bắt buộc (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
Dynamic Herb Cebu
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Cebu FC: 3 điểm bắt buộc (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Xuân Thịnh, Adou Minh, Lê Văn Đô, Mauk, Thành Long, Phan Văn Đức, Đình Bắc, Leo Artur, Vitao
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Cebu FC: 3 điểm bắt buộc (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
Rami Jeridi, A. Santos, Diouf, Silva, K. Tanaka, Ramos, Orellana, Morishita, Diallo, Da Silva, Kouame

Tối nay (19h30, 24/9), nhà vô địch V-League Công an Hà Nội (CAHN) sẽ tiếp tục hành trình chinh phục Cúp C1 Đông Nam Á bằng cuộc tiếp đón Cebu FC trên sân nhà Hàng Đẫy. Tuy nhiên, ngôi sao sáng tạo nhất, Nguyễn Quang Hải, gần như chắc chắn sẽ vắng mặt vì chấn thương.

Sự thiếu vắng này là một bài toán cực khó cho HLV Mano Pölking, bởi đối thủ Cebu FC được dự báo sẽ chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi thời cơ phản công. Gánh nặng dẫn dắt lối chơi và tìm đường vào khung thành đối phương giờ đây sẽ được đặt lên vai các ngoại binh, đặc biệt là tân binh người Brazil Bruno Henrique, bên cạnh sự hỗ trợ của các nội binh chất lượng khác.

Nhiệm vụ của CAHN trong trận đấu này không chỉ là giành 3 điểm mà còn phải chứng tỏ họ đủ sức vượt qua khó khăn khi vắng đi trụ cột quan trọng nhất của mình.

CAHN sẽ tiếp đón Cebu FC trên sân nhà Hàng Đẫy

CAHN sẽ tiếp đón Cebu FC trên sân nhà Hàng Đẫy

Nhận định Công an Hà Nội vs Cebu FC, 19h30 ngày 24/9: Bại binh phục hận
Nhận định Công an Hà Nội vs Cebu FC, 19h30 ngày 24/9: Bại binh phục hận

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Cebu FC, Cúp C1 Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. CAHN sẽ bước...

24/09/2025 12:17 PM (GMT+7)
