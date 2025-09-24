Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Cebu FC: 3 điểm bắt buộc (Cúp C1 Đông Nam Á)
(19h30, 24/9) Công an Hà Nội tiếp tiếp đón Cebu FC trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á. Quang Hải vắng mặt vì chấn thương, trách nhiệm giờ thuộc về các ngôi sao ngoại. HLV Polking tự tin chiến thắng.
19h30, 24/9 | SVĐ Hàng Đẫy
Điểm
Nguyễn Filip
Hugo Gomes
Xuân Thịnh
Adou Minh
Lê Văn Đô
Mauk
Thành Long
Phan Văn Đức
Đình Bắc
Leo Artur
Vitao
Điểm
Rami Jeridi
A. Santos
Diouf
Silva
K. Tanaka
Ramos
Orellana
Morishita
Diallo
Da Silva
Kouame
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tối nay (19h30, 24/9), nhà vô địch V-League Công an Hà Nội (CAHN) sẽ tiếp tục hành trình chinh phục Cúp C1 Đông Nam Á bằng cuộc tiếp đón Cebu FC trên sân nhà Hàng Đẫy. Tuy nhiên, ngôi sao sáng tạo nhất, Nguyễn Quang Hải, gần như chắc chắn sẽ vắng mặt vì chấn thương.
Sự thiếu vắng này là một bài toán cực khó cho HLV Mano Pölking, bởi đối thủ Cebu FC được dự báo sẽ chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi thời cơ phản công. Gánh nặng dẫn dắt lối chơi và tìm đường vào khung thành đối phương giờ đây sẽ được đặt lên vai các ngoại binh, đặc biệt là tân binh người Brazil Bruno Henrique, bên cạnh sự hỗ trợ của các nội binh chất lượng khác.
Nhiệm vụ của CAHN trong trận đấu này không chỉ là giành 3 điểm mà còn phải chứng tỏ họ đủ sức vượt qua khó khăn khi vắng đi trụ cột quan trọng nhất của mình.
CAHN sẽ tiếp đón Cebu FC trên sân nhà Hàng Đẫy
