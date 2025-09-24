Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Cebu FC: 3 điểm bắt buộc (Cúp C1 Đông Nam Á)

19h30, 24/9 | SVĐ Hàng Đẫy Công An Hà Nội 0 - 0 Dynamic Herb Cebu (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công An Hà Nội vs Dynamic Herb Cebu Dynamic Herb Cebu Điểm Nguyễn Filip Hugo Gomes Xuân Thịnh Adou Minh Lê Văn Đô Mauk Thành Long Phan Văn Đức Đình Bắc Leo Artur Vitao Điểm Rami Jeridi A. Santos Diouf Silva K. Tanaka Ramos Orellana Morishita Diallo Da Silva Kouame Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công An Hà Nội Công An Hà Nội Dynamic Herb Cebu Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Xuân Thịnh, Adou Minh, Lê Văn Đô, Mauk, Thành Long, Phan Văn Đức, Đình Bắc, Leo Artur, Vitao Rami Jeridi, A. Santos, Diouf, Silva, K. Tanaka, Ramos, Orellana, Morishita, Diallo, Da Silva, Kouame

Tối nay (19h30, 24/9), nhà vô địch V-League Công an Hà Nội (CAHN) sẽ tiếp tục hành trình chinh phục Cúp C1 Đông Nam Á bằng cuộc tiếp đón Cebu FC trên sân nhà Hàng Đẫy. Tuy nhiên, ngôi sao sáng tạo nhất, Nguyễn Quang Hải, gần như chắc chắn sẽ vắng mặt vì chấn thương.

Sự thiếu vắng này là một bài toán cực khó cho HLV Mano Pölking, bởi đối thủ Cebu FC được dự báo sẽ chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi thời cơ phản công. Gánh nặng dẫn dắt lối chơi và tìm đường vào khung thành đối phương giờ đây sẽ được đặt lên vai các ngoại binh, đặc biệt là tân binh người Brazil Bruno Henrique, bên cạnh sự hỗ trợ của các nội binh chất lượng khác.

Nhiệm vụ của CAHN trong trận đấu này không chỉ là giành 3 điểm mà còn phải chứng tỏ họ đủ sức vượt qua khó khăn khi vắng đi trụ cột quan trọng nhất của mình.

CAHN sẽ tiếp đón Cebu FC trên sân nhà Hàng Đẫy