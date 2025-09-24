Nhận định Công an Hà Nội vs Cebu FC, 19h30 ngày 24/9: Bại binh phục hận

Nhận định trước trận đấu Công an Hà Nội vs Cebu FC

Cánh cửa chiến thắng của đại diện Việt Nam là rất lớn khi đối thủ bị coi là yếu nhất bảng. Cebu FC chỉ có thể tiến vào giải đấu năm nay khi vượt qua giai đoạn play-off. Nếu so với các đại diện còn lại như BG Pathum, Selangor, Buriram, Tampines, CAHN, Cebu FC yếu nhất cả về lực lượng lẫn truyền thống (mới thành lập 4 năm). Thực tế là trong trận gặp Tampines ở ngày ra quân, dù nắm lợi thế sân nhà song đại diện Philippines vẫn thua dễ 1-3.

Tuy vậy, Cebu FC vẫn rất lạc quan khi làm khách tại Việt Nam. Thậm chí HLV Glenn Ramos còn tuyên bố mục tiêu của ông là thắng trận đấu tại Hàng Đẫy. Trong buổi họp báo, ông nói: “Tôi rất háo hức tới Việt Nam để đối đầu đối thủ rất mạnh là CLB CAHN. Toàn đội đã sẵn sàng. Tôi vừa xem CAHN thi đấu, gần nhất là trận gặp chủ nhà Bắc Kinh Quốc An tại Cúp C2 châu Á.

Họ sở hữu đội hình chất lượng với dàn cầu thủ đồng đều, ngoại binh cũng rất tốt. Tôi ấn tượng nhất với Alan. Đây là tiền đạo rất nguy hiểm. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ và sẽ hướng tới một chiến thắng”.

Artur và Alan là cặp đôi được đánh giá rất cao

Phong độ, lịch sử đối đầu Công an Hà Nội vs Cebu FC

Trong đội hình Cebu FC có rất nhiều cầu thủ ngoại. Họ sở hữu tới 12 cái tên đến từ nước ngoài. Đó là lý do Noah Leddel rất tự tin. Hậu vệ này cũng cùng quan điểm như ông thầy, đến làm khách của CAHN để giành chiến thắng. “Chúng tôi nghiên cứu kỹ lối chơi cùng từng cầu thủ, nhất là lực lượng cầu thủ nước ngoài của họ. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ và sẽ thể hiện điều đó ở trận đấu chính thức. Cebu tôn trọng đối thủ, song sẵn sàng đoàn kết, cùng nhau hướng tới chiến thắng”, hậu vệ người Philippines nhấn mạnh.

Tham vọng của Cebu FC là có, song không thể phủ nhận CAHN vẫn được đánh giá mạnh vượt trội. Đội bóng này là đương kim á quân của giải đấu. Đội hình CAHN chất lượng từ dàn cầu thủ nội tới ngoại binh. Và chất lượng “lính đánh thuê” của đội bóng Việt Nam chắc chắn cũng cao hơn Cebu FC.

Chưa dừng lại ở đó, nếu như CAHN thắng 3/5 trận vừa qua thì Cebu FC thua 3/5 trận gần nhất. Họ thua 5/7 chuyến xa nhà vừa qua. Đây rõ ràng không phải là hành trang để Cebu FC có thể tự tin biến những tuyên bố của HLV Glenn Ramos thành hành động.