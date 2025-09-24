Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Nhận định Công an Hà Nội vs Cebu FC, 19h30 ngày 24/9: Bại binh phục hận

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Nhận định bóng đá Công an Hà Nội vs Cebu FC, Cúp C1 Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. CAHN sẽ bước vào trận đấu với Cebu FC tại Cúp C1 Đông Nam Á. Sau trận thua đáng tiếc trước BG Pathum, CAHN hiểu rằng họ phải thắng Cebu FC thì mới có thể duy trì cơ hội đi tiếp.

Nhận định Công an Hà Nội vs Cebu FC, 19h30 ngày 24/9: Bại binh phục hận - 1

Nhận định trước trận đấu Công an Hà Nội vs Cebu FC

Cánh cửa chiến thắng của đại diện Việt Nam là rất lớn khi đối thủ bị coi là yếu nhất bảng. Cebu FC chỉ có thể tiến vào giải đấu năm nay khi vượt qua giai đoạn play-off. Nếu so với các đại diện còn lại như BG Pathum, Selangor, Buriram, Tampines, CAHN, Cebu FC yếu nhất cả về lực lượng lẫn truyền thống (mới thành lập 4 năm). Thực tế là trong trận gặp Tampines ở ngày ra quân, dù nắm lợi thế sân nhà song đại diện Philippines vẫn thua dễ 1-3.

Tuy vậy, Cebu FC vẫn rất lạc quan khi làm khách tại Việt Nam. Thậm chí HLV Glenn Ramos còn tuyên bố mục tiêu của ông là thắng trận đấu tại Hàng Đẫy. Trong buổi họp báo, ông nói: “Tôi rất háo hức tới Việt Nam để đối đầu đối thủ rất mạnh là CLB CAHN. Toàn đội đã sẵn sàng. Tôi vừa xem CAHN thi đấu, gần nhất là trận gặp chủ nhà Bắc Kinh Quốc An tại Cúp C2 châu Á.

Họ sở hữu đội hình chất lượng với dàn cầu thủ đồng đều, ngoại binh cũng rất tốt. Tôi ấn tượng nhất với Alan. Đây là tiền đạo rất nguy hiểm. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ và sẽ hướng tới một chiến thắng”.

Artur và Alan là cặp đôi được đánh giá rất cao

Artur và Alan là cặp đôi được đánh giá rất cao

Phong độ, lịch sử đối đầu Công an Hà Nội vs Cebu FC

Trong đội hình Cebu FC có rất nhiều cầu thủ ngoại. Họ sở hữu tới 12 cái tên đến từ nước ngoài. Đó là lý do Noah Leddel rất tự tin. Hậu vệ này cũng cùng quan điểm như ông thầy, đến làm khách của CAHN để giành chiến thắng. “Chúng tôi nghiên cứu kỹ lối chơi cùng từng cầu thủ, nhất là lực lượng cầu thủ nước ngoài của họ. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ và sẽ thể hiện điều đó ở trận đấu chính thức. Cebu tôn trọng đối thủ, song sẵn sàng đoàn kết, cùng nhau hướng tới chiến thắng”, hậu vệ người Philippines nhấn mạnh.

Tham vọng của Cebu FC là có, song không thể phủ nhận CAHN vẫn được đánh giá mạnh vượt trội. Đội bóng này là đương kim á quân của giải đấu. Đội hình CAHN chất lượng từ dàn cầu thủ nội tới ngoại binh. Và chất lượng “lính đánh thuê” của đội bóng Việt Nam chắc chắn cũng cao hơn Cebu FC.

Chưa dừng lại ở đó, nếu như CAHN thắng 3/5 trận vừa qua thì Cebu FC thua 3/5 trận gần nhất. Họ thua 5/7 chuyến xa nhà vừa qua. Đây rõ ràng không phải là hành trang để Cebu FC có thể tự tin biến những tuyên bố của HLV Glenn Ramos thành hành động.

Đội hình dự kiến Công an Hà Nội vs Cebu FC

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip; Hugo Gomes, Xuân Thịnh, Adou Minh, Văn Đô; Stefan Mauk, Thành Long, Phan Văn Đức; Đình Bắc, Leo Artur, Vitao.

Cebu FC: Rami Jeridi, Santos, Diouf, Silva, Tanaka, Ramos, Orellana, Morishita, Diallo, Da Silva, Kouame.

Dự đoán tỷ số: Công an Hà Nội 3-0 Cebu FC
Công an Hà Nội công làm thủ phá ở giải châu Á, có phải sai lầm của Nguyễn Filip?
Công an Hà Nội công làm thủ phá ở giải châu Á, có phải sai lầm của Nguyễn Filip?

Tối 18/9, CLB Công an Hà Nội (CAHN) có trận ra quân tại bảng E AFC Champions League Two 2025/26 gặp Bắc Kinh Quốc An. Dẫn bàn và chơi khá chủ động,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/09/2025 06:21 AM (GMT+7)
Tin liên quan
CLB Công an Hà Nội Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN