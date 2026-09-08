“Tuần lễ Cúp C1” chính thức khởi tranh: Các ông lớn bắt đầu kỷ nguyên mới

Đây không chỉ là lúc khai diễn mùa bóng ở giải đấu “tối thượng” Champions League”, mà còn đặc biệt ở chỗ: loạt đấu đầu tiên của giai đoạn “league”, gồm 18 trận, sẽ trải dài trong suốt 3 ngày giữa tuần (năm nay là các ngày 8-10/9).

Mỗi mùa bóng chỉ có đúng một loạt trận như thế (còn lại, Champions League không bao giờ diễn ra trong ngày thứ Năm – ngày của các giải Europa League và Conference League). Có gì đáng lưu ý trước “tuần lễ Champions League” năm nay?

ĐKVĐ PSG và… con số 3

Ngay trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại Champions League, đội ĐKVĐ Paris SG hào hứng thông báo: HLV Luis Enrique vừa ký gia hạn hợp đồng, sẽ tiếp tục dẫn dắt nhà vô địch châu Âu thêm 3 năm nữa. Con số 3 lập tức gợi lên điều tuyệt vời nhất, muốn gọi là một giấc mơ cũng được, mà mọi cổ động viên Paris SG đều nghĩ đến trước mùa bóng này.

Đó là bắt kịp kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch Champions League. Xưa nay chỉ có mỗi Real Madrid – mà người ta vẫn hay nói là có “ADN Champions League” – làm được kỳ tích ấy.

Nhưng trước mắt, con số 3 cũng là một nỗi ám ảnh, hoặc ít ra cũng làm cho những ai quan tâm đến nhà vô địch Champions League, phải dè chừng trong việc nhận định những điều tốt đẹp ở mùa bóng này.

Trái ngược hoàn toàn với tư thế vô địch châu Âu trong 2 mùa liên tiếp vừa qua, Paris SG khởi đầu mùa này ở giải quốc nội Ligue 1 với kết quả không biết chiến thắng là gì, sau đúng 3 vòng đầu tiên. Không thua tuyệt đối trong cả 3 vòng đã là may mắn.

Ở cả 2 trận hòa đầu tiên, Paris SG đều bị dẫn trước 2 bàn, riêng trận gặp Lille thì cả 2 bàn gỡ của Paris SG đều chỉ xuất hiện trong những phút bù giờ. Cuối tuần qua, Paris SG thua Monaco 1-2 ngay trên sân nhà.

Tuy mang danh là 1 trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, giải Ligue 1 của Pháp chưa bao giờ được đánh giá cao. Bề dày thành tích của các đại diện Ligue 1 ở cúp C1/Champions League thua xa 4 giải còn lại là Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, thậm chí thua cả các đại diện Hà Lan hoặc Bồ Đào Nha.

Vậy mà ở giải Ligue 1 vốn không có nhiều đối thủ xứng tầm ấy, Paris SG chỉ đang đứng ở vị trí số 13, chỉ trên 4 bậc so với nhóm đội… rớt hạng.

Đấy là vị thế quá khiêm nhường của nhà vô địch Paris SG, ở thời điểm họ chuẩn bị bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi cao ở đấu trường Champions League. Hãy còn quá xa để nhận định kết quả chung cuộc. Nhưng trước mắt, có thể dự đoán một hành trình đầy chông gia cho Paris SG ở giai đoạn “league” mùa này.

Những trận đáng xem trong tuần lễ đầu tiên

Đối thủ đầu tiên của Paris SG là Slovan Bratislava, đã không mạnh lắm, lại phải làm khách tại sân Parc des Princes. Điều đáng lưu ý nơi Slovan Bratislava chỉ là HLV của họ: cựu danh thủ Yaya Toure.

Ở loạt trận khai mạc này, Toure sẽ chính thức trở thành HLV châu Phi đầu tiên trong lịch sử cầm quân ở trận địa Champions League. Nếu Paris SG không thắng, chắc chắn giới quan sát sẽ phải bàn luận, xem điều gì đang xảy ra với nhà ĐKVĐ châu Âu. Cũng cần nói thêm: ngoài 3 trận không thắng ở giải Ligue 1, Paris SG cũng đã thua Lens trong trận tranh Siêu cúp Pháp.

Hấp dẫn nhất trong loạt trận mở màn Champions League năm nay là các trận Porto – Man City, Real Madrid – Inter Milan (8/9), Liverpool – Atletico Madrid, Napoli – Arsenal (9/9). Đấy hẳn nhiên sẽ là những cuộc so tài thượng đỉnh, đậm chất chuyên môn. Ở một mức độ nào đó, cũng cần lưu ý trận Bayern Munich – Bodo/Glimt (10/9).

Vì sao đội bóng “nhỏ xíu” Bodo/Glimt lại liên quan đến một trận đấu đáng xem? Một mặt, vì Bodo/Glimt chính là “hiện tượng” của Champions League mùa trước. Đấy là lần đầu tiên đại diện Na Uy lọt vào được vào Champions League, trở thành đội bóng xa xôi nhất về phương Bắc ở đấu trường này.

Họ đã gây bất ngờ lớn khi thắng liên tiếp 5 trận trước Manchester City, Atletico Madrid, Inter Milan (trong cả 2 lượt), Sporting Lisbon, rồi mới chịu dừng bước ngay trước ngưỡng cửa tứ kết.

Mặt khác, với các đội bóng nhỏ có vinh dự thi đấu ở Champions League, thì điều tuyệt vời nhất có khi không nằm ở khía cạnh thắng/thua, mà là trải nghiệm được so tài với các đối thủ lớn. Bodo/Glimt hẳn đã “toại nguyện” khi liên tục đụng độ (và thắng) các đại gia từ Premier League, La Liga, Serie A trong mùa vừa qua.

Bây giờ, họ lại xuất sắc lọt vào Champions League lần nữa, và đối thủ lớn tiếp theo lại thuộc dạng này: gã khổng lồ Bayern Munich của Bundesliga, ngay trong loạt trận ra quân, và ngay trên sân đối phương. Đã gọi là “trải nghiệm”, thì càng khó càng tốt!

Loạt trận giữa tuần này sẽ là cột mốc ghi nhận sự ra mắt ở đấu trường Champions League của Sabah FK (Azerbaijan), Viking (Na Uy) và LASK (Áo). Giống như Bodo/Glimt, đội đồng hương Na Uy của họ là Viking cũng sẽ làm khách trên sân một đối thủ Đức (Stuttgart).

Sabah FK, chỉ vừa thành lập cách nay 9 năm, sẽ có cơ hội thi đấu ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford, so tài với M.U – ông lớn vừa trở lại Champions League sau 2 mùa vắng bóng. LASK thì làm khách trên sân đối thủ Hy Lạp AEK Athens.

Một cái nhìn mới về chiến lược của các “ông lớn”

Áp lực bảo vệ vương miện, cùng doanh thu khổng lồ đến từ danh hiệu vô địch Champions League (trong 2 năm liền) chính là nguyên nhân và động lực để Paris SG phải củng cố lực lượng, mua sắm ngôi sao trước mùa bóng mới? Cách làm phổ biến xưa nay là vậy. Nhưng HLV Luis Enrique của Paris SG không làm như vậy. Không những thế, ông hoàn toàn… làm ngược lại.

Nổi tiếng là một trong vài đội bóng giàu nhất thế giới, Paris SG trước đây luôn mạnh tay mua sắm để có thành công. Nhưng, cho đến cách nay 3 năm, họ chưa bao giờ vô địch Champions League.

HLV Enrique vang danh không chỉ vì danh hiệu vô địch Champions League trong 2 mùa bóng vừa qua. Ông còn thành công sau khi đã nói trước con đường của mình. Sau khi chia tay cả ba siêu sao Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, thì Paris SG lần đầu tiên lên ngôi vô địch châu Âu, bằng lối chơi choáng ngợp, đậm chất đồng đội chứ không phải nhờ ngôi sao nào.

Bây giờ, Paris SG đứng trước thử thách lớn hơn, và Enrique càng thực thi chiến lược của mình mạnh mẽ hơn. Paris SG bán Goncalo Ramos, Lee Kang-in, Kolo Muani, Bradley Barcola, Ibrahima Mbaye trong mùa chuyển nhượng vừa qua, thu về đến 327 triệu euro. Chưa có đội bóng nào từng thu tiền bán ngôi sao nhiều như thế, ngay sau khi lên ngôi vô địch Champions League.

Nhưng, Paris SG không phải là đội bán ngôi sao nhiều nhất (xét trên số tiền thu về), trong “cửa sổ mùa hè” vừa qua. Còn có hai đội nhà giàu khác bán cầu thủ nhiều hơn cả Paris SG – và chắc chắn họ bán cầu thủ không phải vì gặp khó khăn về mặt tài chính.

Đó là Manchester City (thu về 366 triệu euro) và Chelsea (thu về 477 triệu euro. Chelsea mùa này không dự Champions League, nhưng ở đây chúng ta đang nói về chiến lược hướng đến tương lai).

Tổng cộng, 3 đội bóng lớn Paris SG, Manchester City, Chelsea thu về hơn 1,1 tỷ euro tiền bán cầu thủ, chỉ trong một mùa chuyển nhượng. Tiền bán cầu thủ của Paris SG (327 triệu euro) bằng đến 3/4 tổng số tiền mua cầu thủ của các CLB còn lại ở giải Ligue 1 (423 triệu euro)!

Tất nhiên, mua hay bán cầu thủ đều là việc làm quan trọng liên quan đến cách tồn tại, phát triển, nói chung là lĩnh vực sống còn của bóng đá chuyên nghiệp.

Khi hai đội bóng khổng lồ Paris SG và Manchester City đồng loạt thu về những khoản tiền lớn bằng cách bán đi rất nhiều ngôi sao, trước khi bước vào Champions League, thì đấy rất có thể là sự khởi đầu của một thời kỳ mới trong làng bóng chuyên nghiệp – thời kỳ mà các đội bóng lớn không nhất thiết phải rải tiền mua sắm ngôi sao để hướng đến thành công.

Cũng có nghĩa là, trận địa Champions League, bắt đầu từ đây, có thể giới thiệu nhiều điều mới mẻ. Nếu lại thành công, nhà vô địch Paris SG sẽ là ngọn cờ đầu cho một chiến lược mới mà nhiều ông lớn khác sẽ noi theo, trong kỷ nguyên mới.