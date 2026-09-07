Họp báo đại chiến Cúp C1: Mbappe nổi giận, HLV Mourinho nói “không nợ Real”

Mbappe: “Tôi muốn cả bàn thắng lẫn danh hiệu”

Trước cuộc đối đầu Inter tại Champions League, Mbappe là tâm điểm trong buổi họp báo của Real Madrid. Tiền đạo người Pháp tiếp tục được hỏi về khả năng giành Quả bóng Vàng, sau một mùa giải mà anh tạo ra nhiều dấu ấn đáng kể.

Mbappe trong buổi họp báo

Mbappe không né tránh kỳ vọng nhưng cũng không tự nhận mình đã chắc chắn chiến thắng. “Khi chơi cho Real Madrid, mọi người thường gắn bạn với Quả bóng Vàng. Đây là một năm tốt để hướng tới giải thưởng, nhưng cuối cùng các nhà báo mới là người bỏ phiếu”, anh nói.

Ngôi sao người Pháp cũng bác bỏ quan điểm cho rằng anh cần lựa chọn giữa việc ghi thật nhiều bàn thắng và giúp đội bóng giành danh hiệu. “Nếu tôi ghi 40 bàn và Real Madrid đang cạnh tranh La Liga, Champions League, Cúp Nhà vua, chẳng lẽ tôi phải dừng ghi bàn vì ghi quá nhiều? Tôi muốn giành danh hiệu, nhưng không phải lựa chọn một trong hai. Phải làm cả hai: ghi bàn và chiến thắng”, Mbappe nhấn mạnh.

Đây cũng là thông điệp phù hợp với quan điểm của Mourinho, người từng cho rằng nếu Mbappe ghi 40 bàn nhưng giành danh hiệu có giá trị hơn việc Mbappe ghi 60 bàn mà trắng tay.

Real Madrid phải cải thiện khả năng phòng ngự

Một trong những vấn đề được nhắc tới nhiều nhất là khả năng hỗ trợ phòng ngự của Mbappe và Vinicius. Tiền đạo người Pháp thừa nhận Real Madrid cần cải thiện, nhưng không muốn biến câu chuyện thành cuộc tranh luận cá nhân.

“Chúng tôi phải tiến bộ và đó là điều tự nhiên. Mỗi cầu thủ khác nhau và phải làm mọi thứ một cách thông minh. Tôi không thích so sánh. Đây là cuộc tranh luận không có hồi kết. Tất cả chúng tôi đều phải cải thiện, cả khi có bóng lẫn không có bóng”, Mbappe chia sẻ.

Mourinho cũng nhìn thấy những vấn đề tương tự, nhưng nhấn mạnh yếu tố ổn định. Sau thất bại trước Betis, ông cho rằng Real Madrid đã tạo ra đủ cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

“Tôi muốn thắng. Có thể nói tôi muốn chơi hay, nhưng tôi không muốn chơi hay như trận gặp Betis rồi thua. Chúng tôi đang ở giai đoạn phải chơi tám trận và mục tiêu là giành quyền đi tiếp”, Mourinho tuyên bố.

Mourinho nóng mặt vì trọng tài, nhưng muốn Real Madrid phản ứng

Mourinho dành phần lớn thời lượng họp báo để nói về quả phạt đền không được thực hiện lại trong trận gặp Betis. Ông đặt câu hỏi về quyết định của VAR nhưng đồng thời khẳng định Real Madrid không thể đổ lỗi cho tình huống này về thất bại.

HLV Mourinho khẳng định không nợ Real Madrid trong quá khứ điều gì

“Nếu VAR không cho thực hiện lại vì không biết luật thì người đó không nên làm VAR. Nếu biết nhưng không muốn làm thì còn tệ hơn”, Mourinho gay gắt. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Real Madrid vẫn phải chịu trách nhiệm bởi ngay cả khi được đá lại, đội bóng có thể vẫn đá hỏng.

Điều Mourinho chờ đợi lúc này là phản ứng của các học trò. Real Madrid bước vào Champions League với tham vọng chinh phục danh hiệu thứ 16, nhưng trước mắt phải vượt qua Inter trong một trận đấu mà Mourinho muốn các cầu thủ thể hiện bản lĩnh và sự ổn định.

Mourinho: Không có món nợ nào với Real Madrid

Mourinho cho rằng nhiệm kỳ đầu tiên tại Real Madrid đã hoàn toàn khép lại vào năm 2013. Ông không phủ nhận những gì đã làm được cũng như những thất bại từng trải qua, nhưng không xem đó là thứ còn phải giải quyết.

Khi được hỏi: “Ông có món nợ với Real Madrid là đem về danh hiệu Champions League không?” Mourinho trả lời ngay: “Không”. Sau đó ông mới giải thích lý do.

Real Madrid đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu với Inter Milan

“Tôi đã kết thúc công việc ở Real Madrid vào năm 2013. Chúng tôi giành được những gì đã giành được, thất bại những gì đã thất bại. Chúng tôi đã cống hiến tất cả và chương đó đã khép lại”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định.

Đây là điểm quan trọng nhất trong phát biểu của Mourinho. Ông không trở lại Bernabéu với tâm thế “phải trả món nợ Champions League”. Những gì xảy ra trong giai đoạn 2010-2013 thuộc về một Real Madrid khác, Mourinho khác và một hoàn cảnh khác. Ông thậm chí nhấn mạnh rằng hiện tại “hoàn toàn không liên quan” đến quá khứ.

Mourinho sau đó đưa ra một phép so sánh khá đắt giá. Khi ông đến Real Madrid năm 2010, đội bóng đã nhiều năm không vào tới tứ kết, đồng thời cũng không góp mặt ở bán kết Champions League trong một thời gian dài. Còn Real Madrid hiện tại đã giành thêm 6 Champions League. Với Mourinho, đó là minh chứng rõ ràng rằng hai thời kỳ không thể đặt cạnh nhau để đánh giá.