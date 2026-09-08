Dự đoán trận HOT Cúp C1: Real - Mourinho đấu Inter, Man City vào "Hang rồng"

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Real Madrid - Inter Milan (2h, 9/9): Tâm điểm Mourinho, thách thức cho chủ nhà

Real Madrid bước vào Champions League với lợi thế sân nhà nhưng phong độ gần đây đặt ra không ít dấu hỏi. Đội bóng của Jose Mourinho từng thắng liên tiếp Espanyol, Real Sociedad và Malaga ở La Liga trước khi bất ngờ thua 0-1 trước Real Betis ở vòng đấu gần nhất. Họ một lần nữa cho thấy những vấn đề trong khả năng kiểm soát thế trận khi đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Tuy nhiên, Champions League vẫn là sân khấu đặc biệt đối với Real Madrid. “Los Blancos” đã thắng 17/19 trận mở màn Champions League gần nhất bao gồm chuỗi 5 mùa giải vừa qua. Trên sân Bernabeu, kinh nghiệm và bản lĩnh của Real vẫn là yếu tố khiến Inter phải đặc biệt thận trọng.

Khó khăn lớn nhất của Mourinho nằm ở hàng tiền vệ. Camavinga, Guler và Silva đều bị treo giò từ mùa trước, trong khi Tchouameni chưa chắc có thể ra sân vì vấn đề cơ bắp. Điều này khiến Real có thể phải sử dụng Jude Bellingham đá thấp bên cạnh Federico Valverde.

Inter lại có sự chuẩn bị tốt hơn. Đội bóng của Cristian Chivu toàn thắng cả 3 trận đầu mùa Serie A, trong đó mới nhất là màn ngược dòng 3-2 trước Napoli. Inter cũng sở hữu lực lượng gần như đầy đủ, ngoại trừ Djed Spence chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Điểm đáng chú ý là Inter chưa từng thắng Real Madrid trong thế kỷ 21, thua cả 4 lần đối đầu gần nhất và không ghi bàn trong 3 trận gần nhất.

Dự đoán tỷ số: Real Madrid 2-2 Inter Milan Đội hình dự kiến: Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Brahim Diaz, Vinicius; Mbappe. Inter Milan: Sommer; Bastoni, Bisseck, Akanji; Diouf, Barella, Curtis Jones, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Porto - Man City (2h, 9/9): Thử thách tại “Hang rồng”

Man City có khởi đầu khá tích cực tại Ngoại hạng Anh khi toàn thắng cả 3 trận đầu mùa. Trước chuyến làm khách tại Porto, đội bóng của Enzo Maresca vừa đánh bại Coventry City 1-0. Dù màn trình diễn chưa thực s ự bùng nổ, đại diện thành Manchester đang cho thấy sự ổn định và khả năng kiểm soát trận đấu tốt.

Porto thậm chí còn có thành tích ấn tượng hơn ở giải quốc nội khi thắng cả 5 trận đầu mùa Primeira Liga, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Sân Dragao vì thế sẽ là thử thách thực sự đối với Man City.

Tuy nhiên, xét về chiều sâu và chất lượng đội hình, Man City vẫn được đánh giá cao hơn. Họ cũng vừa bổ sung bản hợp đồng đắt giá Enzo Fernandez, người đã có màn ra mắt trước Coventry sau khi chuyển đến từ Chelsea.

Porto có lợi thế sân nhà và phong độ rất tốt, nhưng Man City sở hữu nhiều phương án hơn để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.