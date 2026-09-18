Trực tiếp bóng đá Brentford - Chelsea: "The Blues" vỡ trận (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Premier League | 2h, 19/9 | Gtech Community Brentford 3 - 0 Chelsea (H1: 0-0) Thông tin trước trận Brentford vs Chelsea Chelsea Điểm Kelleher 7.8 Kayode 6.6 Ajer 7.3 Schuster 8.2 Lewis Potter 7.4 Janelt 7.2 Yarmoliuk 7.1 Damsgaard 7.3 Anthony 7.9 Thiago 7.7 Schade 7.0 Điểm Martinez 6.9 Fofana 7.4 Lacroix 6.2 Colwill 6.2 Neto 6.1 Barco 6.9 Henderson 6.8 Chavarria 7.1 Rogers 7.2 Palmer 6.5 Welbeck 6.6 Thay người Hickey 6.5 Sangare 6.4 Diouf Ouattara Carvalho Thay người Quenda 6.0 Acheampong 6.0 Nicoll Jazuli Estevao Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Brentford Brentford Chelsea Sút khung thành 13 (6) 12 (2) Thời gian kiểm soát bóng 41% 59% Phạm lỗi 10 7 Thẻ vàng 2 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 2 Phạt góc 4 12 Cứu thua 2 3 Anthony 61' Thiago 83' Carvalho 90+4' Tình huống nổi bật TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! Chelsea giao bóng. 2’ KHÔNG CÓ PENALTY! Lewis Potter chuyền bóng cho Schade thoát xuống phía sau hàng thủ Chelsea, trước khi tiền đạo này ngã trong vòng cấm dưới sức ép từ Fofana. Thiago yêu cầu được hưởng phạt đền, nhưng trọng tài không chấp nhận khiếu nại từ phía Brentford. VAR đã kiểm tra tình huống nhưng nhanh chóng xác định không có lỗi. 3’ Không được Cơ hội đầu tiên để Kayode thực hiện một quả ném biên mạnh sau khi Colwill phá bóng ra ngoài. Quả ném biên được đưa vào vòng cấm, nhưng Chelsea đã hóa giải thành công. 7’ Đột phá Palmer đi bóng lắt léo vượt qua Janelt và có dấu hiệu sẽ xuyên thẳng vào hàng thủ Brentford, nhưng cuối cùng đội chủ nhà đã xử lý tốt tình huống. Palmer thực sự rất đáng xem mỗi khi anh bắt đầu tăng tốc và phát huy khả năng. 9’ CƠ HỘI!!! Chelsea phối hợp rất đẹp mắt để đưa bóng thoát khỏi sức ép, trước khi Chavarria thực hiện quả tạt hướng đến Welbeck. Brentford không thể phá bóng, tạo điều kiện để Neto tung cú sút, nhưng nỗ lực của anh bị cản phá. Sau đó, cú dứt điểm của Rogers cũng bị hàng thủ Brentford chặn lại. 17’ Không được Barco và Chavarria phối hợp rất ăn ý, nhưng Barco chuyền hơi mạnh ở tình huống cuối cùng khiến đồng đội không thể theo kịp. 22’ Brentford tấn công Brentford bắt đầu gia tăng sức ép với hai quả phạt góc liên tiếp, nhưng Chelsea đều dễ dàng hóa giải. 25’ HỖN LOẠN! Kayode ném biên trở lại cho thủ môn Kelleher, nhưng không hiểu bằng cách nào, bóng lại lăn vượt qua thủ thành này và suýt chút nữa đi thẳng vào lưới nhà Brentford. Ít phút sau, Schade bị vướng chân với Fofana. Tình huống có vẻ hoàn toàn vô tình và khiến Schade tỏ ra khá đau, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu. 27’ DỨT ĐIỂM! Lacroix chuyền bóng rất hay cho Palmer, người sau đó tìm thấy Rogers đang ở vị trí trống trải. Cú dứt điểm của Rogers bị Janelt chặn lại, nhưng đó là một pha phối hợp tốt hơn nhiều từ Chelsea. 30’ SÚT PHẠT Từ chấm đá phạt ngay sát vòng cấm, Rogers tung cú sút đưa bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Kelleher. Một pha bỏ lỡ đáng tiếc ở vị trí thuận lợi như vậy. 36’ CƠ HỘI!!! Thiago xử lý rất hay để vượt qua sức ép của Colwill trước khi chuyền bóng cho Yarmoliuk. Tiền vệ này lập tức đẩy bóng lên phía trước và tung cú sút. Thủ môn Martinez đã cản phá thành công, nhưng đây là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của Brentford. 38’ Không vào Lewis Potter phối hợp với Damsgaard, người quyết định thử vận may bằng cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng đưa bóng đi vọt xà khá xa. 42’ BẮN PHÁ LIÊN TIẾP! Cú dứt điểm của Schade bị chặn lại trước khi Janelt thử sức. Sau đó, bóng tìm đến Lewis Potter, nhưng cú sút của anh cũng không thể vượt qua hàng thủ Chelsea. 45’ Bù giờ Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. HẾT HIỆP 1! Brentford và Chelsea bước vào giờ nghỉ mà chưa có bàn thắng. HIỆP 2 BẮT ĐẦU! Brentford giao bóng. 50’ CƠ HỘI!!! Lewis Potter bứt tốc bên cánh trái trước khi chuyền bóng cho Yarmoliuk. Tiền vệ này thực hiện quả treo bóng vào vòng cấm, nhưng Anthony đã bị thổi phạt việt vị. 53’ NGUY HIỂM! Fofana để mất bóng, tạo điều kiện để Brentford nhanh chóng triển khai qua Janelt, Anthony và Thiago. Damsgaard nhận bóng ngay sát vòng cấm, nhưng đường chuyền vẩy má ngoài của anh đi hơi sâu và hết đường biên ngang. 59’ NỖ LỰC! Chavarria bứt tốc bên cánh trái, trong khi Palmer, Neto và Welbeck đang chờ bóng trong vòng cấm. Tuy nhiên, anh quyết định tự mình dứt điểm và đưa bóng đi chệch khung thành. Palmer phản ứng bằng một cái nhún vai đầy thất vọng. 61’ VÀO!!! 1-0 CHO BRENTFORD Damsgaard thực hiện quả phạt góc hướng về cột xa, nơi Yarmoluk giành chiến thắng trong pha tranh chấp trên không và đánh đầu đưa bóng trở lại khu vực trước khung thành. Anthony phản ứng nhanh nhất để dứt điểm cận thành đưa bóng vào lưới Chelsea, giúp Brentford vươn lên dẫn trước. 65’ Cản phá Palmer tìm thấy khoảng trống để đẩy bóng lên phía trước, trước khi Neto tiếp quản và tung cú sút. Tuy nhiên, Yarmoliuk đã kịp thời lao vào cản phá. 75’ CƠ HỘI! Schade chuyền bóng cho Damsgaard, người tìm cách đưa Thiago vào tình huống phối hợp. Thiago đáp lại bằng một pha đánh gót, nhưng bóng không thể tìm đến Damsgaard. Dù vậy, đó vẫn là một ý tưởng rất hay. 76’ PHẠT ĐỀN? Barco tung cú sút trong vòng cấm trước khi va chạm với Sangare, người dường như đã đưa chân ra cản. Chelsea yêu cầu được hưởng phạt đền, nhưng trọng tài không cho đội khách hưởng 11m. 77’ NỖ LỰC! Palmer chuyền bóng đưa Neto thoát xuống bên cánh, trước khi tiền đạo này đối đầu với Lewis Potter và Henderson thực hiện quả tạt vào vòng cấm. Palmer đón bóng, xoay người rất hay rồi tung cú sút, nhưng hàng thủ Brentford lại có thêm một pha cản phá. 83’ VÀO!!! 2-0 CHO CHELSEA Damsgaard thực hiện đường chuyền tuyệt đẹp cho Schade, người phá bẫy việt vị mà Lacroix giăng ra nhưng không thể đánh bại thủ môn Martinez. Bóng bật ra đến vị trí của Thiago. Tiền đạo tuyển Brazil phản ứng nhanh nhất, dứt điểm bồi tung lưới Chelsea. Thiago cởi áo ăn mừng, trong khi Gtech như muốn nổ tung. 90’ Bù giờ Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. 90+4’ VÀO!!! 3-0 CHO BRENTFORD Schade thực hiện một quả ném biên mạnh vào vòng cấm trước khi Brentford giành lại quyền kiểm soát bóng. Sau đó, anh căng bóng sệt ngang qua khung thành. Bóng chạm Acheampong rồi tìm đến Carvalho đang chờ sẵn ở cột xa, và tiền đạo này dễ dàng dứt điểm cận thành vào lưới. HẾT GIỜ! Brentford giành chiến thắng trên sân nhà trước Chelsea lần đầu tiên kể từ khi góp mặt tại Premier League, đồng thời trở thành đội bóng đầu tiên khiến đội bóng của HLV Xabi Alonso không thể ghi bàn ở mùa giải này. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Kelleher, Kayode, Ajer, Schuster, Lewis Potter, Janelt, Yarmoliuk, Damsgaard, Anthony, Thiago, Schade Martinez, Fofana, Lacroix, Colwill, Neto, Barco, Henderson, Chavarria, Rogers, Palmer, Welbeck

Alonso tiết lộ tình hình của Joao Pedro

HLV Xabi Alonso cho biết Joao Pedro có thể góp mặt trong trận Chelsea gặp Brentford, dù tiền đạo này đã rút khỏi đội tuyển Brazil vì chấn thương. Thông tin Pedro rút khỏi danh sách triệu tập của đội tuyển Brazil đã làm dấy lên những lo ngại về tình trạng thể lực của anh trong bối cảnh Chelsea đang hướng tới mục tiêu trở lại với chiến thắng.

Khi được hỏi có thể tiết lộ gì về vấn đề chấn thương của Pedro, Alonso chỉ trả lời: “Không”.

Khi được hỏi liệu Pedro có thể thi đấu trước Brentford nhưng sau đó lại không thể khoác áo tuyển Brazil, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: “Đó là một khả năng”.

Chelsea thấp thỏm vì Joao Pedro

Theo ESPN, Joao Pedro bị bong gân đầu gối trong trận Chelsea hòa Hull City 2-2 cuối tuần trước. Tiền đạo 24 tuổi sau đó vắng mặt ở buổi tập mở của Chelsea, đồng thời rút khỏi đội tuyển Brazil ở đợt tập trung sắp tới. Kết quả kiểm tra tại London được cho là cho thấy Pedro cần nghỉ ngơi ít nhất 3 tuần.

Đây là tổn thất đáng lo với Chelsea bởi Joao Pedro đang đạt phong độ cao với 3 bàn và 1 kiến tạo sau 4 trận Ngoại hạng Anh mùa này. Dù vậy, HLV Xabi Alonso vẫn chưa loại trừ khả năng tiền đạo người Brazil góp mặt trước Brentford. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết Chelsea sẽ chờ buổi tập cuối cùng trước khi đưa ra quyết định về tình trạng của Pedro.

Chelsea công mạnh, thủ đáng lo

Chelsea công mạnh, thủ đáng lo

Chelsea bước vào vòng 5 với 6 điểm sau 4 trận và không thắng 2 vòng gần nhất. Đội bóng của Xabi Alonso vừa bị Hull City cầm hòa 2-2 dù kiểm soát 68% bóng. Đáng chú ý, Chelsea vẫn chưa giữ sạch lưới trận nào tại Premier League mùa này.

Bù lại, hàng công "The Blues" đang hoạt động hiệu quả với Morgan Rogers, João Pedro và Cole Palmer. Chelsea đã ghi tới 18 bàn sau 6 trận trên mọi đấu trường, nhưng muốn giành trọn 3 điểm, họ cần cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự.

Brentford chờ trừng phạt Chelsea

Brentford vẫn bất bại sau 4 vòng và vừa hòa Bournemouth 2-2 trong trận đấu Kevin Schade lập cú đúp. Tốc độ cùng khả năng khai thác khoảng trống của tiền đạo người Đức có thể trở thành mối đe dọa lớn với hàng thủ thường xuyên dâng cao của Chelsea.

Lịch sử đang ủng hộ đội khách khi Chelsea bất bại trong 5 lần gần nhất gặp Brentford tại Premier League. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định, Brentford hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu Chelsea tiếp tục để lộ những khoảng trống ở tuyến dưới.