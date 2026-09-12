Đội hình tân binh hay nhất Ngoại hạng Anh: 2 SAO Chelsea & Arsenal khởi đầu tưng bừng

Ngoại hạng Anh mùa này mới đá 3 vòng nhưng đã chứng kiến một số cầu thủ bùng nổ sau khi chuyển tới CLB mới. Mới đây tạp chí Football365 (Anh) đã bầu chọn ra đội hình tiêu biểu cho các cầu thủ này, xếp theo sơ đồ 3-4-2-1.

Tzolakis vẫn chưa bị đánh bại, khiến Hull cũng chưa bị đánh bại

Ở vị trí thủ môn, Konstantinos Tzolakis là lựa chọn không ai bàn cãi khi thủ thành người Hy Lạp đã giúp Hull City bất bại và giữ sạch lưới luôn cả 3 vòng, trong đó có 2 trận trước các đối thủ dự Champions League. 20 triệu bảng Hull bỏ ra tỏ ra rất đáng tiền khi Tzolakis vừa phản xạ tốt, vừa bắt bóng bổng hiệu quả và không ngợp chút nào với bóng đá Anh.

Hull City góp 1 cầu thủ khác là trung vệ Nobel Mendy, người tiếp tục phong độ ấn tượng ở Rayo Vallecano với sự vững vàng ở tuyến sau và thậm chí ghi bàn vào lưới MU ngày ra quân. Bên cạnh Mendy, Tarik Muharemovic đang nhanh chóng chiếm sự an tâm của các fan Leeds do biết cách đánh hơi nguy hiểm trong vòng cấm để cắt bóng, kỹ năng mà anh đã thể hiện ở World Cup cho ĐT Bosnia.

Maxence Lacroix là trung vệ còn lại của đội hình tiêu biểu này. Chelsea chật vật trong việc giữ sạch lưới nhưng Lacroix là cầu thủ hiếm hoi của hàng phòng ngự chưa mắc lỗi cá nhân. Lacroix thậm chí còn kiến tạo một bàn trong trận thắng Fulham ở vòng 1.

Với 2 vị trí đá cánh, Anan Khalaili thể hiện rất tốt cho Crystal Palace khi đang là cầu thủ có số pha chuồi bóng cao nhất giải, mang lại một sự cứng cỏi ở hàng thủ để thay thế Daniel Munoz đã ra đi. Nhưng trong khi Khalaili tỏa sáng bên cánh phải, Football365 thừa nhận rằng không có ai chơi hay bên cánh trái nên phải chọn Andy Robertson, trong bối cảnh Tottenham vẫn chưa có trận thắng đầu tiên.

Anderson & Tzolis

2 vị trí tiền vệ thì chắc chắn một được dành cho Elliot Anderson, người tỏ ra quá đáng tiền với chỉ riêng màn trình diễn trước Coventry ở vòng trước khi một mình vá nhiều lỗ hổng của đội hình Man City. Bên cạnh Anderson, Mamadou Sangare đã nhanh chóng leo lên top đầu về số pha cắt bóng của giải sau khi sang Brentford từ Lens, và anh thậm chí có kiến tạo trước Tottenham.

Trên hàng công là những chàng trai London. Morgan Rogers chơi tưng bừng bên cạnh Joao Pedro và Cole Palmer của Chelsea khi mỗi trận anh đều ít nhất tham gia vào 1 bàn thắng. Nhưng chính Chelsea bị đánh bại bởi một pha bóng có dấu ấn của Christos Tzolis, người chỉ tốn của Arsenal 34 triệu bảng nhưng đã được đánh giá cao bởi lối đá hiệu quả, không màu mè.

Ở vị trí trung phong là Gonzalo Garcia của Fulham, trò cưng của Alvaro Arbeloa đưa về từ Real Madrid. Garcia nhìn chung chơi tốt và đã có 1 bàn trước Chelsea, tuy nhiên Fulham đá không tốt và hơn nữa, hè này các CLB không mua tiền đạo rầm rộ như năm ngoái (Isak, Gyokeres, Sesko) nên Gonzalo Garcia không có nhiều đối thủ cạnh tranh.