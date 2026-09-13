Chelsea chạm cột mốc xấu hổ 65 năm: Công làm thủ phá, Alonso phải đau đầu

Hệ thống mới, vấn đề cũ

Trận hòa 2-2 đầy hấp dẫn với Hull City hôm 12/9 giúp Chelsea nâng tổng số bàn thắng tại Premier League từ đầu mùa lên 10, nhưng "The Blues" cũng đã để thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong cả 4 trận đầu tiên tại giải đấu hàng đầu nước Anh, lần đầu tiên sau 11 năm. Chelsea đã nhận 9 bàn thua trong 4 trận đầu tiên, nhiều nhất trong nhóm 6 đội dẫn đầu hiện tại. Chỉ Crystal Palace và Ipswich Town để thủng lưới nhiều hơn Chelsea.

Chelsea đã trải qua 20 trận liên tiếp tại Premier League mà không giữ sạch lưới, lần đầu tiên trong 65 năm

Vấn đề này đã tồn tại trước khi HLV Xabi Alonso đến Chelsea. "The Blues" hiện trải qua 20 trận liên tiếp tại giải đấu mà không giữ sạch lưới kể từ tháng 1, chuỗi trận dài nhất của họ trong 65 năm.

Alonso vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Chỉ trong tuần này, ông đã thay đổi sơ đồ ở 3 trận liên tiếp, từ thất bại trước Arsenal, đến chiến thắng 6-3 trước Leeds United tại League Cup hồi giữa tuần và một lần nữa ở trận gặp Hull City.

Tuy nhiên, Hull City mới là đội có nhiều khả năng ghi bàn quyết định hơn. Không ngạc nhiên khi bầu không khí tại Stamford Bridge trở nên khá trầm lắng. Alonso đã tóm gọn cảm giác đó sau trận đấu khi cho rằng các học trò cần "cạnh tranh tốt hơn" và tránh trở nên "mềm yếu" trong những pha tranh chấp.

Chelsea cũng mắc những sai lầm cá nhân. Jorrel Hato phán đoán sai một quả tạt trước khi Hull City ghi bàn gỡ hòa, trong khi bàn thắng thứ hai của Mohamed Belloumi đến sau khi Chelsea không thể giải nguy từ một quả phạt góc.

Dù Morgan Rogers ghi bàn sớm và Joao Pedro gỡ hòa trong hiệp hai, với Cole Palmer góp công vào cả hai pha lập công, Chelsea vẫn phải chấp nhận kết quả hòa.

HLV Hull City, Sergej Jakirovic, thậm chí mô tả thủ môn Emiliano Martinez của Chelsea là "cầu thủ hay nhất trận" sau khi thủ thành người Argentina lần lượt từ chối Oli McBurnie, Mohamed-Ali Cho và Lucas Herrington.

Khi được hỏi về những vấn đề phòng ngự của Chelsea, cựu hậu vệ và bình luận viên BBC Ashley Williams nói: "Chelsea hoàn toàn rối loạn khi chuyển trạng thái. Khi mất bóng, họ để lộ khoảng trống rất lớn. Những bàn thua họ phải nhận đều xuất phát từ những sai lầm cơ bản.

Cả về cá nhân lẫn khả năng phòng ngự tập thể, họ đều đang ở rất xa yêu cầu và liên tục để thủng lưới. Họ sẽ không thể đạt được những gì mong muốn ở mùa giải này nếu phòng ngự như vậy".

Công làm thủ phá

Với Rogers, Palmer và Joao Pedro đang có phong độ cao trên hàng công mùa này, Chelsea hiểu rằng họ cần tìm ra giải pháp cho những vấn đề ở tuyến dưới. Tuy nhiên, Alonso cho biết quyết định chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ không phải giải pháp cho hàng phòng ngự đang để thủng lưới với tốc độ đáng báo động.

Ông giải thích: "Điều đó phụ thuộc vào hồ sơ của các cầu thủ. Bạn có thể nói đó là hàng thủ 3 người hay 4 người, nhưng vấn đề nằm ở việc lựa chọn cầu thủ, phẩm chất của họ và vị trí mà họ thi đấu tốt nhất. Hôm nay chúng tôi sử dụng Malo Gusto, cậu ấy thi đấu ở những vị trí tốt, cố gắng đưa bóng đến cho cậu ấy và liên kết với các cầu thủ khác bên cánh phải, vì vậy với tôi, đó không phải sự thay đổi quá lớn".

Alonso phân tích kỹ hơn về những gì Chelsea cần làm để khắc phục các vấn đề. Ông nói thêm: "Đó có thể là một trận đấu hấp dẫn, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó các bạn sẽ nói đây là một trận đấu nhàm chán, chúng tôi thắng và không tạo ra những khoảnh khắc hấp dẫn như vậy.

Nhưng chắc chắn chúng tôi đang lặp lại một số vấn đề. Sẽ cần thời gian hoặc những thời điểm thích hợp để sửa chữa chúng. Khi đã dẫn trước, bạn vẫn phải tiếp tục cạnh tranh và không được để đối phương dễ dàng có cơ hội trở lại. Đặc biệt ở bàn thua đầu tiên, chúng tôi có thể làm tốt hơn rất nhiều.

Chúng tôi đã quá mềm yếu khi trao cho họ hy vọng như vậy, bởi cho đến thời điểm đó, chúng tôi vẫn kiểm soát trận đấu và tạo ra cơ hội. Nhưng đà thi đấu mà chúng tôi có đã thay đổi bầu không khí cũng như cục diện trận đấu. Đây là điều chúng tôi cần thảo luận, giải quyết và sẽ cải thiện, nhưng hiện tại nó đang ảnh hưởng đến màn trình diễn của chúng tôi".

Alonso đau đầu chữa "căn bệnh" hàng thủ

Chelsea sẽ có lý do để lo lắng trước chuyến làm khách Brentford vào ngày 19/9, trận đấu cuối cùng trước dịp FIFA Days kéo dài 3 tuần, bởi "Bầy ong" nổi tiếng nguy hiểm trong các tình huống cố định. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở những tình huống cố định. Phần lớn bàn thua của Chelsea đến từ bóng sống, điều mà Alonso cũng thừa nhận.

Cựu HLV Real Madrid tiếp tục: "Nhìn chung, tôi nghĩ chúng tôi đang tấn công tốt hơn phòng ngự ở mọi khía cạnh. Chúng tôi biết đây là một vấn đề lớn và chủ đề quan trọng đối với đội bóng. Chắc chắn mới chỉ có 4 trận, nhưng tôi không thích xu hướng để thủng lưới hiện tại và chúng tôi cần làm tốt hơn rất nhiều. Bóng sống, tình huống cố định, bóng dài, sự mạnh mẽ, tinh thần cạnh tranh, chúng tôi có thể làm tốt hơn".

Alonso vẫn còn nhiều việc phải làm với hàng thủ đáng báo động của Chelsea

Một số cầu thủ như Malo Gusto đã bị người hâm mộ Chelsea chỉ trích, và việc anh bị thay ra thậm chí nhận được sự hưởng ứng từ chính các CĐV trên khán đài Stamford Bridge. Trong khi đó, với Moises Caicedo đang chấn thương, Chelsea cho thấy họ thiếu cả chất lượng lẫn nhân sự ở khu vực giữa sân.

Monaco đã hủy thương vụ trị giá 47 triệu bảng của Chelsea nhằm chiêu mộ tiền vệ Lamine Camara vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, sau khi "The Blues" cũng tìm cách ký hợp đồng với Manu Kone của Roma và Sander Berge của Fulham như những phương án thay thế.

Bản hợp đồng quan trọng ở hàng phòng ngự Maxence Lacroix không được đăng ký thi đấu trước Hull City, nhưng không một lựa chọn nào ở hàng thủ Chelsea thực sự nổi bật từ đầu mùa, dù hàng công của "The Blues" vẫn đang có phong độ bùng nổ.

Giờ đây, Alonso sẽ phải giải quyết những vấn đề này trên sân tập, bởi Chelsea sẽ không còn cơ hội bổ sung cầu thủ cho đến kỳ chuyển nhượng tháng 1.